CNN: Мадуро е готов да се оттегли след 18 месеца

Президентът на Венецуела Николас Мадуро обяви готовността си да се оттегли след 18 месеца. Това стана по време на неофициални разговори с представители на САЩ, съобщи CNN, позовавайки се на свой източник.

Според източника, администрацията на Мадуро се е обърнала към представители на американския президент Доналд Тръмп с цел установяване на диалог между страните. Отбелязва се, че някои американски служители са сметнали това предложение за оставка за приемливо за разрешаване на конфликта между Каракас и Вашингтон. Белият дом обаче настоява за незабавна оставка на венецуелския президент.

На 29 ноември президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в социалната платформа TruthSocial затварянето на въздушното пространство над Венецуела. Вашингтон обвинява венецуелските власти, че не са достатъчно активни в борбата с контрабандата на наркотици. Американският военноморски флот е разположил ударна група, водена от самолетоносача USS Gerald R. Ford, ядрена подводница и над 16 000 души персонал в Карибско море. От септември насам американските сили са потопили най-малко 20 моторни лодки в региона, убивайки над 80 души.

Американските медии многократно съобщават, че Съединените щати може скоро да започнат удари по територията на Венецуела. На 27 ноември Тръмп заяви, че Вашингтон „много скоро ще започне на сушата“ борба с трафика на наркотици от Венецуела, но не предостави подробности за евентуални военни операции.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че думите му за затварянето на въздушното пространство над Венецуела се дължат на факта, че Вашингтон не смята страната за приятелска.

„Защото не смятаме Венецуела за много приятелска страна“, отговори американският лидер на въпрос на репортери защо е написал в Truth Social на 29 ноември, че „всички авиокомпании, пилоти, трафиканти на наркотици и хора“ трябва да считат „въздушното пространство над и около Венецуела за напълно затворено“.

„Не влагайте никакъв смисъл в това“, добави Тръмп, отговаряйки на въпрос дали думите му трябва да се приемат като индикация за възможността за военни удари на САЩ по венецуелска територия.

Тръмп повтори твърдението си, че венецуелските власти са улеснили незаконната миграция на „милиони хора“ към Съединените щати. „Много от тези хора не би трябвало да са в нашата страна. Те са от затвори, банди, наркотрафиканти. Всички тези хора, които са дошли в страната ни, не би трябвало да са тук. Те създават много проблеми“, каза американският лидер.