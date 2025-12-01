В Конгреса разследват съобщения за умишлено убийство на оцелели след удар по моторна лодка в Карибско море

Членове на Конгреса на САЩ са започнали разследване на съобщения, че американските военни умишлено са убили оцелели от удар на лодка в Карибите през септември, заяви конгресменът Майк Търнър пред CBS.

„Конгресът няма информация, че това действително се е случило. Председателите на комисиите за въоръжените сили на Сената и Камарата на представителите и висши демократи в тях са започнали разследвания. Ако това се е случило, със сигурност е много сериозно. И съм съгласен, че подобни действия биха били незаконни“, каза Търнър, коментирайки публикация в The Washington Post.

Вестникът, позовавайки се на свои източници, съобщи, че в началото на септември началникът на Пентагона Пит Хегсет е наредил убийството на всички хора на борда на лодка в южната част на Карибите. Според изданието на борда са били превозвани наркотици, а американските военни извършили два удара на 2 септември. Първият е бил за унищожаване на лодка, превозваща 11 души. Вторият е имал за цел да убие двама оцелели, които са били във водата, вкопчени в останките на плавателния съд.

„Конгресът е силно обезпокоен от ударите по така наречените кораби за трафик на наркотици в Карибите и Тихия океан и правните обосновки, представени за това“, добави законодателят, който е член на Комисията по въоръжените сили на Камарата на представителите. Според Търнър, информацията, представена в публикацията, „напълно надхвърля“ обясненията, дадени преди това на законодателите от американските власти относно мерките им за борба с трафика на наркотици.

На въпроса дали вярва, че САЩ ще предприемат удари на венецуелска територия, конгресменът отговори: „Президентът не е казал това. И със сигурност не е предупредил Конгреса, че това ще се случи, нито е предоставил никакво обосновка за това.“

Според Търнър „има струпване на американски сили“ в региона, за което администрацията на Вашингтон не е предоставила изчерпателно обяснение на американските законодатели.

На 29 ноември Тръмп написа в платформата за социални медии TruthSocial, че „всички авиокомпании, пилоти, трафиканти на наркотици и хора“ трябва да считат „въздушното пространство над и около Венецуела за напълно забранено“. По-късно той уточни, че думите му не трябва да се приемат като индикация, че американските военни биха могли да предприемат удари на територията на Венецуела.

Както The Wall Street Journal съобщи на 29 ноември, позовавайки се на източници, Тръмп е казал на венецуелския президент Николас Мадуро в телефонен разговор, че Вашингтон може да използва сила, ако той не напусне поста доброволно. На 30 ноември Белият дом потвърди, че е разговарял с Мадуро, но не предостави подробности.

Според CNN, американските сили са унищожили над 20 моторници край бреговете на Латинска Америка през последните месеци под претекст за борба с контрабандата на наркотици, убивайки над 80 души. След един от тези удари колумбийският президент Густаво Петро заяви, че при операцията на САЩ е убит рибар, а не наркотрафикант от страната му.

Вашингтон обвинява Каракас в недостатъчна борба с контрабандата на наркотици. Според The ​​New York Times, Тръмп е разрешил на ЦРУ да провежда тайни операции в републиката. Американските медии многократно съобщават, че САЩ може скоро да започнат да нанасят удари по цели на наркокартели във Венецуела.