Тръмп: Не го искам и не вярвам, че Хегсет е наредил да се убиват оцелели при ударите ни в Карибско море

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че възнамерява да разследва медийни съобщения, че американските военни умишлено са убили оцелелите след нападение срещу лодка в Карибско море през септември.

„Ще го проучим“, отговори американският лидер на молбите на журналисти за коментар по публикация на Washington Post.

Вестникът, позовавайки се на свои източници, съобщи, че в началото на септември секретарят на Пентагона Пийт Хегсет е наредил смъртта на всички хора на борда на лодка в южната част на Карибите. Според САЩ тя е превозвала наркотици. Според изданието американските военни са извършили два удара на 2 септември. Първият е бил за унищожаване на лодката, на която е имало 11 души на борда. Вторият е бил извършен, за да убият двама оцелели, които са били във водата и са се държали за останките от плавателния съд

„Не знам дали това се е случило“, добави Тръмп. „Възнамерявам да разбера. Но Пийт каза, че не е дал заповед за убийството на тези двама души“, каза той.

Както отбеляза началникът на щаба във Вашингтон, Хегсет твърди, че „това не се е случило“. „Но не, не бих искал това“, подчерта Тръмп, отговаряйки на въпрос дали смята, че Съединените щати е трябвало да нанесат втори удар срещу оцелелите от първия.