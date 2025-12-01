Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп: Не го искам и не вярвам, че Хегсет е наредил да се убиват оцелели при ударите ни в Карибско море

Тръмп: Не го искам и не вярвам, че Хегсет е наредил да се убиват оцелели при ударите ни в Карибско море

1 Декември, 2025 06:00, обновена 1 Декември, 2025 06:06 2 024 6

  • сащ-
  • хегсет-
  • тлъмп-
  • моторни лодки-
  • наркотици

Ще проучим това, заяви американският президент

Тръмп: Не го искам и не вярвам, че Хегсет е наредил да се убиват оцелели при ударите ни в Карибско море - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че възнамерява да разследва медийни съобщения, че американските военни умишлено са убили оцелелите след нападение срещу лодка в Карибско море през септември.

„Ще го проучим“, отговори американският лидер на молбите на журналисти за коментар по публикация на Washington Post.

Вестникът, позовавайки се на свои източници, съобщи, че в началото на септември секретарят на Пентагона Пийт Хегсет е наредил смъртта на всички хора на борда на лодка в южната част на Карибите. Според САЩ тя е превозвала наркотици. Според изданието американските военни са извършили два удара на 2 септември. Първият е бил за унищожаване на лодката, на която е имало 11 души на борда. Вторият е бил извършен, за да убият двама оцелели, които са били във водата и са се държали за останките от плавателния съд

„Не знам дали това се е случило“, добави Тръмп. „Възнамерявам да разбера. Но Пийт каза, че не е дал заповед за убийството на тези двама души“, каза той.

Както отбеляза началникът на щаба във Вашингтон, Хегсет твърди, че „това не се е случило“. „Но не, не бих искал това“, подчерта Тръмп, отговаряйки на въпрос дали смята, че Съединените щати е трябвало да нанесат втори удар срещу оцелелите от първия.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 гумата

    11 2 Отговор
    Не беше ли Тръмп онзи, който обяви война на тероризма и наркоразпространителите? Сега за какво се вие като лоза и защитава военния си минисър, който очевидно не е много умен и може да е дал заповед за убийството на двама пласьори на дрога? Убийството си е убийство, но като са се предали, военните направо са ги екзекутирали в морето. Могли са да ги пленят , отведат в САЩ и да ги съдят, понеже много говорят за съд и демокрация. Вика:"Не вярвам и не искам!" Хлъзгав, та лъзгав! Като мокър балон.

    Коментиран от #3, #5

    06:38 01.12.2025

  • 3 баце

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "гумата":

    и аз се праИм на луд, ама моя приятел рижавия е върха.

    06:51 01.12.2025

  • 4 Хайо

    12 2 Отговор
    САЩ са патологични лъжци и и убийци.Фактите говорят сами ,след ВСВ в колко държави се намесиха и колко затриха ? Нима войната в Украйна не е тяхно дело ?

    06:51 01.12.2025

  • 5 Хайо

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "гумата":

    Наркопласьори? След като не са предоставени доказателства ,че са превозвали дрога ,как знаеш какво са ? Някой предостави ли доказателства ?

    06:52 01.12.2025

  • 6 факт

    6 2 Отговор
    Демократите защитават престъпниците защото те самите са такива.

    06:56 01.12.2025