Тръмп: Не го искам и не вярвам, че Хегсет е наредил да се убиват оцелели при ударите ни в Карибско море

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че възнамерява да разследва медийни съобщения, че американските военни умишлено са убили оцелелите след нападение срещу лодка в Карибско море през септември.
„Ще го проучим“, отговори американският лидер на молбите на журналисти за коментар по публикация на Washington Post.
Вестникът, позовавайки се на свои източници, съобщи, че в началото на септември секретарят на Пентагона Пийт Хегсет е наредил смъртта на всички хора на борда на лодка в южната част на Карибите. Според САЩ тя е превозвала наркотици. Според изданието американските военни са извършили два удара на 2 септември. Първият е бил за унищожаване на лодката, на която е имало 11 души на борда. Вторият е бил извършен, за да убият двама оцелели, които са били във водата и са се държали за останките от плавателния съд
„Не знам дали това се е случило“, добави Тръмп. „Възнамерявам да разбера. Но Пийт каза, че не е дал заповед за убийството на тези двама души“, каза той.
Както отбеляза началникът на щаба във Вашингтон, Хегсет твърди, че „това не се е случило“. „Но не, не бих искал това“, подчерта Тръмп, отговаряйки на въпрос дали смята, че Съединените щати е трябвало да нанесат втори удар срещу оцелелите от първия.
2 гумата
Коментиран от #3, #5
06:38 01.12.2025
3 баце
До коментар #2 от "гумата":и аз се праИм на луд, ама моя приятел рижавия е върха.
06:51 01.12.2025
4 Хайо
06:51 01.12.2025
5 Хайо
До коментар #2 от "гумата":Наркопласьори? След като не са предоставени доказателства ,че са превозвали дрога ,как знаеш какво са ? Някой предостави ли доказателства ?
06:52 01.12.2025
6 факт
06:56 01.12.2025