Мадуро търси подкрепа от ОПЕК срещу натиска на САЩ

Президентът на Венецуела Николас Мадуро отправи призив към Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) да окаже подкрепа на страната му срещу това, което той определя като засилващи се и незаконни заплахи от страна на Съединените щати и президента Доналд Тръмп. В писмо, изпратено до членовете на организацията, Мадуро заяви, че Вашингтон се стреми да установи контрол върху петролните резерви на Венецуела - най-големите в света, предаде „Ал Джазира“, предава News.bg.
„Надявам се на вашите най-големи усилия, за да бъде спряна тази агресия, която се задълбочава и поставя под сериозна заплаха баланса на международния енергиен пазар както за производителите, така и за потребителите“, подчерта венецуелският лидер.
Той категорично осъди всякакво използване на военна сила срещу територията, населението и институциите на страната.
Въпреки че Венецуела разполага с най-големите доказани петролни запаси в света - около 303 млрд. барела към 2023 г., износът на суров петрол за същата година е достигнал едва 4,05 млрд. долара.
Това е значително под нивата на другите водещи производители, което се дължи отчасти на санкциите, въведени от САЩ по време на първия мандат на Доналд Тръмп. Заедно с Иран, Ирак, Кувейт и Саудитска Арабия, Венецуела е сред страните-основателки на ОПЕК от 1960 г.
Апелът на Мадуро беше отправен след публикация на Тръмп в социалната платформа Truth Social, в която той заяви, че въздушното пространство на Венецуела е затворено.
От месеци насам правителството в Каракас твърди, че засиленото военно присъствие на администрацията на Тръмп в Карибския басейн цели да осигури достъп до венецуелските петролни и газови находища.
От своя страна Белият дом посочва, че действията му са насочени основно към борба с наркотрафика.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ъъъъъъъъъ
Проблемът на Мадуро е, че няма ЯО и сега ще му вземат и държавата. Голяма грешка е да нямаш такова оръжие.... 🤣
Коментиран от #16
07:55 01.12.2025
2 Красимир Петров
07:56 01.12.2025
3 История на фактите
Коментиран от #4
08:03 01.12.2025
4 Ъъъъъъъъъ
До коментар #3 от "История на фактите":"На всеки, който отстоява суверенитета на страната си, сащ спретват убийство, преврат или интервенция."
Не на всеки, но където мине номера, им спретват такива неща.... Иран, Ирак, Либия, Венецуела, точат лиги и на руските ресурси, но там Путин има ракети и номера с директна ибтервенция няма да мине.... Там се търсят други начини, като провокации през трети страни... И така. Нищо ново под слънцето.🤣
Коментиран от #22
08:12 01.12.2025
5 ГОСТ
08:15 01.12.2025
6 Pyccкий Карлик
Пачему Мдуро не търси подкрепа от Лавров, Русия ? 😁
Коментиран от #17, #18
08:15 01.12.2025
7 Ъъъъъъъъъ
Извън темата, но:
Ако някой не знае, протестите срещу бюджета на държавата са инициирани от Русия!
Току що беше изтърсено по Нова. Не директно, но с мъгливите обяснения, че тези протести обслужвали руски интереси!
Да се знае! 🤣
Коментиран от #36
08:20 01.12.2025
8 пешо
Коментиран от #14, #15
08:22 01.12.2025
9 Факти
Коментиран от #31
08:25 01.12.2025
10 В В.П.
Коментиран от #35
08:29 01.12.2025
11 В В.П.
08:32 01.12.2025
12 В В.П.
Като бях млад ..В Лион ,грам кока ,100 евра .преди 10 год ..Днес в РФ ,е също толкова .Грам бяло 100 кинта ..За хора с пари..
08:36 01.12.2025
13 В В.П.
Коментиран от #28
08:39 01.12.2025
14 Ъъъъъъъъ
До коментар #8 от "пешо":"...ако венецуела беше нормална държава...."
А как става така, че всяка една държава, която има някакви природни ресурси, и която реално няма....да речем "възпиращ арсенал", се обявява за "ненормална" и се атакува директно - Иран, Ирак, Либия, сега Венецуела.....Що не атакуват Русия директно? Пак опираме до липсата или наличието на "възпиращ арсенал". Нямаш - изгаряш, имаш и не те закачат.... Поне не директно.🤣
08:40 01.12.2025
15 улав
До коментар #8 от "пешо":"...ако венецуела беше нормална държава тръмп нямаше да посмее да си прави номерата...", коя държава не смеят САЩ да пипнат? КНДР?
08:42 01.12.2025
16 666
До коментар #1 от "Ъъъъъъъъъ":Защо Пуслер не може да въоръжи Венецуела до зъби както САЩ Украйна?
Коментиран от #26, #27
08:43 01.12.2025
17 Кретен!
До коментар #6 от "Pyccкий Карлик":Защото вече я има!
08:44 01.12.2025
18 Путин
До коментар #6 от "Pyccкий Карлик":Сорос ни заповяда да станем "многоходови"
08:44 01.12.2025
19 В В.П.
08:45 01.12.2025
20 3ико
08:46 01.12.2025
21 Забелязал!
08:49 01.12.2025
22 Фашистка Русия прави
До коментар #4 от "Ъъъъъъъъъ":абсолютно същото...
08:50 01.12.2025
23 В В.П.
08:52 01.12.2025
24 В В.П.
08:54 01.12.2025
25 В В.П.
08:57 01.12.2025
26 Ха-ха-ха
До коментар #16 от "666":Защо си мислиш че не го е направила? И не само Русия, Китай също.
08:57 01.12.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Ха-ха-ха
До коментар #9 от "Факти":Не мислиш ли че за ОПЕК ще е по-добре тези находища да са на Венецуела отколкото да попаднат в ръцете на американска хищна акула.
09:03 01.12.2025
32 Ъъъъъъъъ
До коментар #30 от "Какви останки има в Донецк":Останки от украинската армия! Кое не разбра? 🤔
Коментиран от #33
09:03 01.12.2025
33 Донецк е град (столица на ДНР)
До коментар #32 от "Ъъъъъъъъ":Няма никакви украински войници там.
Коментиран от #34
09:06 01.12.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Щасливци сме
До коментар #10 от "В В.П.":Че Русия Ние съсед и можем да ходим в Москва да пазаруваме всичко
09:10 01.12.2025
36 Вярно е!
До коментар #7 от "Ъъъъъъъъъ":Знаем, че Русия е замесена навсякъде където има проблем и своя 5та колона.
09:13 01.12.2025