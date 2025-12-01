Мадуро търси подкрепа от ОПЕК срещу натиска на САЩ

Президентът на Венецуела Николас Мадуро отправи призив към Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) да окаже подкрепа на страната му срещу това, което той определя като засилващи се и незаконни заплахи от страна на Съединените щати и президента Доналд Тръмп. В писмо, изпратено до членовете на организацията, Мадуро заяви, че Вашингтон се стреми да установи контрол върху петролните резерви на Венецуела - най-големите в света, предаде „Ал Джазира“, предава News.bg.

„Надявам се на вашите най-големи усилия, за да бъде спряна тази агресия, която се задълбочава и поставя под сериозна заплаха баланса на международния енергиен пазар както за производителите, така и за потребителите“, подчерта венецуелският лидер.

Той категорично осъди всякакво използване на военна сила срещу територията, населението и институциите на страната.

Въпреки че Венецуела разполага с най-големите доказани петролни запаси в света - около 303 млрд. барела към 2023 г., износът на суров петрол за същата година е достигнал едва 4,05 млрд. долара.

Това е значително под нивата на другите водещи производители, което се дължи отчасти на санкциите, въведени от САЩ по време на първия мандат на Доналд Тръмп. Заедно с Иран, Ирак, Кувейт и Саудитска Арабия, Венецуела е сред страните-основателки на ОПЕК от 1960 г.

Апелът на Мадуро беше отправен след публикация на Тръмп в социалната платформа Truth Social, в която той заяви, че въздушното пространство на Венецуела е затворено.

От месеци насам правителството в Каракас твърди, че засиленото военно присъствие на администрацията на Тръмп в Карибския басейн цели да осигури достъп до венецуелските петролни и газови находища.

От своя страна Белият дом посочва, че действията му са насочени основно към борба с наркотрафика.