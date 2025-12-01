Новини
Мадуро търси подкрепа от ОПЕК срещу натиска на САЩ

Мадуро търси подкрепа от ОПЕК срещу натиска на САЩ

1 Декември, 2025 07:52 979 36

Венецуелският президент обвинява Вашингтон в опит за овладяване на петролните ресурси на страната

Снимкa: БГНЕС
Президентът на Венецуела Николас Мадуро отправи призив към Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) да окаже подкрепа на страната му срещу това, което той определя като засилващи се и незаконни заплахи от страна на Съединените щати и президента Доналд Тръмп. В писмо, изпратено до членовете на организацията, Мадуро заяви, че Вашингтон се стреми да установи контрол върху петролните резерви на Венецуела - най-големите в света, предаде „Ал Джазира“, предава News.bg.

„Надявам се на вашите най-големи усилия, за да бъде спряна тази агресия, която се задълбочава и поставя под сериозна заплаха баланса на международния енергиен пазар както за производителите, така и за потребителите“, подчерта венецуелският лидер.

Той категорично осъди всякакво използване на военна сила срещу територията, населението и институциите на страната.

Въпреки че Венецуела разполага с най-големите доказани петролни запаси в света - около 303 млрд. барела към 2023 г., износът на суров петрол за същата година е достигнал едва 4,05 млрд. долара.

Това е значително под нивата на другите водещи производители, което се дължи отчасти на санкциите, въведени от САЩ по време на първия мандат на Доналд Тръмп. Заедно с Иран, Ирак, Кувейт и Саудитска Арабия, Венецуела е сред страните-основателки на ОПЕК от 1960 г.

Апелът на Мадуро беше отправен след публикация на Тръмп в социалната платформа Truth Social, в която той заяви, че въздушното пространство на Венецуела е затворено.

От месеци насам правителството в Каракас твърди, че засиленото военно присъствие на администрацията на Тръмп в Карибския басейн цели да осигури достъп до венецуелските петролни и газови находища.

От своя страна Белият дом посочва, че действията му са насочени основно към борба с наркотрафика.


Венецуела
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ъъъъъъъъъ

    12 4 Отговор
    "Венецуелският президент обвинява Вашингтон в опит за овладяване на петролните ресурси на страната"

    Проблемът на Мадуро е, че няма ЯО и сега ще му вземат и държавата. Голяма грешка е да нямаш такова оръжие.... 🤣

    Коментиран от #16

    07:55 01.12.2025

  • 2 Красимир Петров

    4 13 Отговор
    Ще получи подкрепа на 32 декември

    07:56 01.12.2025

  • 3 История на фактите

    14 7 Отговор
    На всеки, който отстоява суверенитета на страната си, сащ спретват убийство, преврат или интервенция. Така е вече 80 г. Естествено за кражба на ресурсите...

    Коментиран от #4

    08:03 01.12.2025

  • 4 Ъъъъъъъъъ

    10 4 Отговор

    До коментар #3 от "История на фактите":

    "На всеки, който отстоява суверенитета на страната си, сащ спретват убийство, преврат или интервенция."

    Не на всеки, но където мине номера, им спретват такива неща.... Иран, Ирак, Либия, Венецуела, точат лиги и на руските ресурси, но там Путин има ракети и номера с директна ибтервенция няма да мине.... Там се търсят други начини, като провокации през трети страни... И така. Нищо ново под слънцето.🤣

    Коментиран от #22

    08:12 01.12.2025

  • 5 ГОСТ

    7 2 Отговор
    в целия регион се произвеждат наркотици. въпроса е защо точно Венецуела ами там има много нефт и Мадуро не играе по свирката на краварите.

    08:15 01.12.2025

  • 6 Pyccкий Карлик

    10 6 Отговор
    Пачему....
    Пачему Мдуро не търси подкрепа от Лавров, Русия ? 😁

    Коментиран от #17, #18

    08:15 01.12.2025

  • 7 Ъъъъъъъъъ

    6 9 Отговор
    Хахахаха.... 🤣
    Извън темата, но:

    Ако някой не знае, протестите срещу бюджета на държавата са инициирани от Русия!

    Току що беше изтърсено по Нова. Не директно, но с мъгливите обяснения, че тези протести обслужвали руски интереси!

    Да се знае! 🤣

    Коментиран от #36

    08:20 01.12.2025

  • 8 пешо

    2 5 Отговор
    да искат да овладеят нефта но мадуро си е виновен ако венецуела беше нормална държава тръмп нямаше да посмее да си прави номерата

    Коментиран от #14, #15

    08:22 01.12.2025

  • 9 Факти

    0 7 Отговор
    Мадуро иска страните от ОПЕК да помогнат на Венецуела да им вземе част от пазарния дял. Той май няма връзка с реалността.

    Коментиран от #31

    08:25 01.12.2025

  • 10 В В.П.

    5 1 Отговор
    Много е гадно да имаш за съсед САЩ и да имаш петрол ,злато ,диаманти...и други ..Обаче Тромп и режима от Вашингтон ..не могат да нападнат Венецуела ,щото прави кока ..Не става .Рижият клоун ,срина последното доверие в САЩ...Това са част от номерата му...Ужким Николас ,сам си заминавал след 6 мед ...

    Коментиран от #35

    08:29 01.12.2025

  • 11 В В.П.

    6 1 Отговор
    Никой не екзекутира хора в лодка ,с подозрение че са наркоси..Това са отрепките от САЩ .Изкривяват реалността за простия народ...В САЩ има хиляди лаборатории за метамфетамин..хероин ,Мария ..и други..акоката е слаба в сравнение със синтетичната дрога ...

    08:32 01.12.2025

  • 12 В В.П.

    3 2 Отговор
    Като бях в САЩ през 2008 ма ,се друсаха яко със синтетични наркотици..Кока не видях никъде ..Аз отвреме на време опъвам някоя черта .
    Като бях млад ..В Лион ,грам кока ,100 евра .преди 10 год ..Днес в РФ ,е също толкова .Грам бяло 100 кинта ..За хора с пари..

    08:36 01.12.2025

  • 13 В В.П.

    6 1 Отговор
    Колумбия Боливия ,Панама Еквадор Коста Рика, Гватемала ...са най големите производители на Кока ..Венецуела е комунистически режим .залагат на други неща ..ЦРУ контролира дрогата в Америка и Азия ..с това се самоиздържа..

    Коментиран от #28

    08:39 01.12.2025

  • 14 Ъъъъъъъъ

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "пешо":

    "...ако венецуела беше нормална държава...."

    А как става така, че всяка една държава, която има някакви природни ресурси, и която реално няма....да речем "възпиращ арсенал", се обявява за "ненормална" и се атакува директно - Иран, Ирак, Либия, сега Венецуела.....Що не атакуват Русия директно? Пак опираме до липсата или наличието на "възпиращ арсенал". Нямаш - изгаряш, имаш и не те закачат.... Поне не директно.🤣

    08:40 01.12.2025

  • 15 улав

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "пешо":

    "...ако венецуела беше нормална държава тръмп нямаше да посмее да си прави номерата...", коя държава не смеят САЩ да пипнат? КНДР?

    08:42 01.12.2025

  • 16 666

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ъъъъъъъъъ":

    Защо Пуслер не може да въоръжи Венецуела до зъби както САЩ Украйна?

    Коментиран от #26, #27

    08:43 01.12.2025

  • 17 Кретен!

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "Pyccкий Карлик":

    Защото вече я има!

    08:44 01.12.2025

  • 18 Путин

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Pyccкий Карлик":

    Сорос ни заповяда да станем "многоходови"

    08:44 01.12.2025

  • 19 В В.П.

    3 3 Отговор
    По нареждане на САЩ ,Изданията бълват фалшиви новини и обвинения ..Като пример ,,някакви митични нарко банди ,създадени уж в Лат Америка ,обаче работят в САЩ...Виж ти....!!.Как става така !!.

    08:45 01.12.2025

  • 20 3ико

    2 1 Отговор
    Това ще се случи, и с нас

    08:46 01.12.2025

  • 21 Забелязал!

    5 2 Отговор
    Разликата между Путлер и Тръмп е само в ръста и държавите. И двамата са изкyфели подлеци и лъжци.

    08:49 01.12.2025

  • 22 Фашистка Русия прави

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ъъъъъъъъъ":

    абсолютно същото...

    08:50 01.12.2025

  • 23 В В.П.

    3 4 Отговор
    Понеже в САЩ ,Канада ,Англия Франция Италия Испания ,и други ,, демокрации,,,дрогата е традиция ,,има висока консумация ...Разбира се ще има и високо предлагане .Това е голата истина ..Тия мишоци се друсат яко...

    08:52 01.12.2025

  • 24 В В.П.

    2 4 Отговор
    Янките и канадците се друсат като за световен шампионат ..Там са ги изоставили на произвола на съдбата ...Всеки млад химик фармацевт ,също и любител ,почва с производство на синтетичен опиат...Ттова е ,,дипломата му,,,

    08:54 01.12.2025

  • 25 В В.П.

    1 3 Отговор
    От както в Еквадор дойде ,,демокрацията и долара ,там върлуват нарко банди и усилено производство на кока ..климатът е перфектен ..преди комунистите държаха юздите ...Днес е пълен клозет ..

    08:57 01.12.2025

  • 26 Ха-ха-ха

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "666":

    Защо си мислиш че не го е направила? И не само Русия, Китай също.

    08:57 01.12.2025

  • 31 Ха-ха-ха

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Факти":

    Не мислиш ли че за ОПЕК ще е по-добре тези находища да са на Венецуела отколкото да попаднат в ръцете на американска хищна акула.

    09:03 01.12.2025

  • 32 Ъъъъъъъъ

    1 3 Отговор

    До коментар #30 от "Какви останки има в Донецк":

    Останки от украинската армия! Кое не разбра? 🤔

    Коментиран от #33

    09:03 01.12.2025

  • 33 Донецк е град (столица на ДНР)

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Ъъъъъъъъ":

    Няма никакви украински войници там.

    Коментиран от #34

    09:06 01.12.2025

  • 35 Щасливци сме

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "В В.П.":

    Че Русия Ние съсед и можем да ходим в Москва да пазаруваме всичко

    09:10 01.12.2025

  • 36 Вярно е!

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ъъъъъъъъъ":

    Знаем, че Русия е замесена навсякъде където има проблем и своя 5та колона.

    09:13 01.12.2025