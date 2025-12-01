Снежна буря нарушава полетите в САЩ

САЩ се сблъскват с мащабни смущения в авиотранспорта, след като силна снежна буря и глобални софтуерни актуализации за самолети Airbus A320 доведоха до 1815 закъснения и 490 отменени полета, съобщава FlightAware, компания за проследяване на полети в реално време, предава Фокус.

Най-сериозни са били проблемите на летищата в Чикаго, Ню Йорк, Бостън, Минеаполис и Детройт, според информация на CBS News.

Седмицата започна с предупреждения за екстремни метеорологични условия и ниски температури. Авиокомпаниите отбелязват сериозни нарушения в графика още през уикенда, след като Федералната авиационна администрация (FAA) нареди на хиляди самолети Airbus A320 по целия свят да преминат през задължителни софтуерни обновявания.

JetBlue обяви отменянето на 74 полета днес заради актуализациите на софтуера на част от флотилията си A320 и A321.

Силната снежна буря, засегнала Средния Запад и района на Големите езера, вече предизвика хаос във въздушния транспорт след празниците миналата седмица. Националната метеорологична служба издаде серия предупреждения за зимни бури за неделя, обхващащи територии от Монтана до Охайо.

До събота вечерта над 1400 полета бяха отменени на летищата в Чикаго, където се очакваше снеговалеж до 25 сантиметра. Летищата в Детройт отчетоха над 300 закъснения и десетки отменени полети, докато бурята продължаваше да преминава през региона.