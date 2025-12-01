Новини
Путин се среща със специалния пратеник на САЩ в Москва за обсъждане на плана за Украйна

1 Декември, 2025 12:56 735 28

Стив Уиткоф ще продължи преговорите за американския 28-точков план за прекратяване на конфликта

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Руският президент Владимир Путин ще се срещне утре в Москва със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитира Ройтерс, предава БТА.

По-рано днес Уиткоф отпътува за руската столица, за да продължи дискусиите относно американския план за прекратяване на войната в Украйна. Планът, представен от президента Доналд Тръмп, съдържа 28 точки, като наскоро в него бяха внесени промени по време на преговори в Женева между представители на САЩ, Европа и Украйна.

Миналата седмица в щата Флорида се проведоха допълнителни обсъждания между американска и украинска делегация, фокусирани върху конкретни точки от плана, преди Уиткоф да отпътува за Москва за срещата с Путин.


  • 1 Отец Дионисий

    8 2 Отговор
    Господ да го благослови!

    Коментиран от #24

    12:56 01.12.2025

  • 2 честен ционист

    3 3 Отговор
    Стефчо Витков като чертаят новите карти дали няма да включи и родното му село у Видинско?

    Коментиран от #13, #28

    12:58 01.12.2025

  • 3 Вашето мнение

    9 3 Отговор
    Ще има много жинжърскки рев тия дни. Вместо прайд в Москва, ще има трудововъзпитателен лагер в Белене.

    Коментиран от #14

    13:00 01.12.2025

  • 4 гост

    5 13 Отговор
    Копейкииии нещастни , вашия срам и позор никъде ги няма и няма да ги има , хахаха !! А този на любимия ви Путлер и в историята няма да има по- голям !! Януари дойде , от 4 години " побеждаваме" и накрая стигнахте да чакате оранжевия пуек да ви извади от блатото , хаха !! За това време " Красная армия " стигна Берлин , а вие стигнахте Покравск , ама там ще си стоите и ще мрете , за кефа на болния военнопрестъпник в Кремъл , който ще бъде осъден от Хага , не се и надявайте на друго !!

    Коментиран от #7, #20

    13:05 01.12.2025

  • 5 Григор

    7 0 Отговор
    Няма какво да се обсъжда. За съжаление! Няма разбирателство за териториите,няма разбирателство и за НАТО. На това място токът спира!

    13:05 01.12.2025

  • 6 Я пък тоя

    11 2 Отговор
    Няма да има обсъждане.
    Путин казва какво, Стив Уиткоф записва. После с тефтерчето при Тръмп да докладва.

    Коментиран от #15

    13:05 01.12.2025

  • 7 Я пък тоя

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "гост":

    Изпусна си нервите, но те разбирам, загубата боли.
    Ще покрещиш ден, два пък ще ти мине.

    Коментиран от #12

    13:10 01.12.2025

  • 8 Желязко ОФ

    7 5 Отговор
    Другарки Урсула,другарки кая тия в Киев много крадяли бе ,ша им наливаме ли още милиарди от залъка на народите ми си има слухове ,че взимате ресто от т яд х .вярно ли е

    13:11 01.12.2025

  • 9 Атина Палада

    4 8 Отговор
    последните дни на Хаяско

    13:14 01.12.2025

  • 10 Любезно

    2 1 Отговор
    Витка, я да видя какво ми носиш? Парцал... Слагайте му едно боршче да хапне и като се наспи, друм!

    13:15 01.12.2025

  • 11 Факт

    6 5 Отговор
    На небето е Бог, на Земята Русия!

    13:15 01.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Последния Софиянец

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Родителите на Стефан Витков са евреи от Пловдив.

    13:19 01.12.2025

  • 14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 8 Отговор

    До коментар #3 от "Вашето мнение":

    ще ..ще ..ще ...и след няколко дена пак ЩЕ сте превзели Покровск , и Украина пак няма да е приела ,,мирния план,,/ крайно време е ТИ специално да спреш да ръсиш прпстотии..мълчи си там-така изглеждаш по-умен

    13:19 01.12.2025

  • 15 Оръжие на Тръмп

    3 6 Отговор

    До коментар #6 от "Я пък тоя":

    Избива руснаците......нема кво да се обсъжда. Положението остава непроменено.

    Коментиран от #16, #23

    13:20 01.12.2025

  • 16 Българин

    2 5 Отговор

    До коментар #15 от "Оръжие на Тръмп":

    Факт!70% от избитите руснаци са с американски оръжия.

    13:30 01.12.2025

  • 17 Мишел

    4 2 Отговор
    Сделката е напълно ясна: Путин осигурява на Тръмп Нобеловата награда за мир, когато Тръмп е осигурил на Путин да вземе от Украйна каквото и колкото е му е необходимо. И ще стане, защото без Путин Тръмп няма да получи Нобелова награда, а Путин ще вземе от Украйна това, което му е нужно и без Тръмп.

    Коментиран от #21

    13:30 01.12.2025

  • 18 Дон Корлеоне

    2 2 Отговор
    Хаяско ще подписва каквото му кажат.В противен случай ще летят томаховките по главата му.

    13:34 01.12.2025

  • 19 Пет държави желаят да се обединят

    2 4 Отговор
    с Русия доброволно. Те не искат независимостта и съдбата на Украйна. През декември 2025 г., се случва нещо, за което не сме си и помисляли с години. Беларус, Армения, Южна Осетия, Абхазия и Приднестровието едновременно са предприели официални стъпки за присъединяване към съюза на Русия-Беларус като нови съюзни държави. Това няма да е стария СССР или просто съюз - те искат да е нов Съюз, по-мощен и по-модерен, демократичен и съвременен от стария СССР.

    Коментиран от #25, #26

    13:34 01.12.2025

  • 20 Град Козлодуй

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "гост":

    Точен сте.

    13:35 01.12.2025

  • 21 az СВО Победа 80

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Мишел":

    И ти ли като мен си правен в задната дупка?

    13:37 01.12.2025

  • 22 Витков

    2 2 Отговор
    Не е специален Пратеник

    А е Актив на Путин.

    Платен Продажен Купей.

    13:42 01.12.2025

  • 23 Руснакът е мръсно противно животно

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Оръжие на Тръмп":

    Краде перални, тоалетни чинии и деца.Трепе се!

    13:43 01.12.2025

  • 24 Отец Путъонисий

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Отец Дионисий":

    Бог да го прибере
    По бързо при себе си .

    13:43 01.12.2025

  • 25 Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Пет държави желаят да се обединят":

    Верно ли бре Рублоидиот?

    Тия доброволните ги знаем .

    13:45 01.12.2025

  • 26 Копейка,

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Пет държави желаят да се обединят":

    Що се не изметеш към руската ко4ина?

    13:45 01.12.2025

  • 27 Смешник

    0 2 Отговор
    В състава на делегацията отсъства Марко Рубио който по скоро заема проукраинска позиция а ще присъства Кушнер зета на Тръмп Така че е ясно накъде ще вървят разговорите

    13:48 01.12.2025

  • 28 Копейкотрошач

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Ще те включа.Та чак ще дадеш накъсо.

    13:48 01.12.2025

