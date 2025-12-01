Путин се среща със специалния пратеник на САЩ в Москва за обсъждане на плана за Украйна

Руският президент Владимир Путин ще се срещне утре в Москва със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитира Ройтерс, предава БТА.
По-рано днес Уиткоф отпътува за руската столица, за да продължи дискусиите относно американския план за прекратяване на войната в Украйна. Планът, представен от президента Доналд Тръмп, съдържа 28 точки, като наскоро в него бяха внесени промени по време на преговори в Женева между представители на САЩ, Европа и Украйна.
Миналата седмица в щата Флорида се проведоха допълнителни обсъждания между американска и украинска делегация, фокусирани върху конкретни точки от плана, преди Уиткоф да отпътува за Москва за срещата с Путин.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Отец Дионисий
Коментиран от #24
12:56 01.12.2025
2 честен ционист
Коментиран от #13, #28
12:58 01.12.2025
3 Вашето мнение
Коментиран от #14
13:00 01.12.2025
4 гост
Коментиран от #7, #20
13:05 01.12.2025
5 Григор
13:05 01.12.2025
6 Я пък тоя
Путин казва какво, Стив Уиткоф записва. После с тефтерчето при Тръмп да докладва.
Коментиран от #15
13:05 01.12.2025
7 Я пък тоя
До коментар #4 от "гост":Изпусна си нервите, но те разбирам, загубата боли.
Ще покрещиш ден, два пък ще ти мине.
Коментиран от #12
13:10 01.12.2025
8 Желязко ОФ
13:11 01.12.2025
9 Атина Палада
13:14 01.12.2025
10 Любезно
13:15 01.12.2025
11 Факт
13:15 01.12.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Последния Софиянец
До коментар #2 от "честен ционист":Родителите на Стефан Витков са евреи от Пловдив.
13:19 01.12.2025
14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #3 от "Вашето мнение":ще ..ще ..ще ...и след няколко дена пак ЩЕ сте превзели Покровск , и Украина пак няма да е приела ,,мирния план,,/ крайно време е ТИ специално да спреш да ръсиш прпстотии..мълчи си там-така изглеждаш по-умен
13:19 01.12.2025
15 Оръжие на Тръмп
До коментар #6 от "Я пък тоя":Избива руснаците......нема кво да се обсъжда. Положението остава непроменено.
Коментиран от #16, #23
13:20 01.12.2025
16 Българин
До коментар #15 от "Оръжие на Тръмп":Факт!70% от избитите руснаци са с американски оръжия.
13:30 01.12.2025
17 Мишел
Коментиран от #21
13:30 01.12.2025
18 Дон Корлеоне
13:34 01.12.2025
19 Пет държави желаят да се обединят
Коментиран от #25, #26
13:34 01.12.2025
20 Град Козлодуй
До коментар #4 от "гост":Точен сте.
13:35 01.12.2025
21 az СВО Победа 80
До коментар #17 от "Мишел":И ти ли като мен си правен в задната дупка?
13:37 01.12.2025
22 Витков
А е Актив на Путин.
Платен Продажен Купей.
13:42 01.12.2025
23 Руснакът е мръсно противно животно
До коментар #15 от "Оръжие на Тръмп":Краде перални, тоалетни чинии и деца.Трепе се!
13:43 01.12.2025
24 Отец Путъонисий
До коментар #1 от "Отец Дионисий":Бог да го прибере
По бързо при себе си .
13:43 01.12.2025
25 Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
До коментар #19 от "Пет държави желаят да се обединят":Верно ли бре Рублоидиот?
Тия доброволните ги знаем .
13:45 01.12.2025
26 Копейка,
До коментар #19 от "Пет държави желаят да се обединят":Що се не изметеш към руската ко4ина?
13:45 01.12.2025
27 Смешник
13:48 01.12.2025
28 Копейкотрошач
До коментар #2 от "честен ционист":Ще те включа.Та чак ще дадеш накъсо.
13:48 01.12.2025