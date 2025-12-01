Путин се среща със специалния пратеник на САЩ в Москва за обсъждане на плана за Украйна

Руският президент Владимир Путин ще се срещне утре в Москва със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитира Ройтерс, предава БТА.

По-рано днес Уиткоф отпътува за руската столица, за да продължи дискусиите относно американския план за прекратяване на войната в Украйна. Планът, представен от президента Доналд Тръмп, съдържа 28 точки, като наскоро в него бяха внесени промени по време на преговори в Женева между представители на САЩ, Европа и Украйна.

Миналата седмица в щата Флорида се проведоха допълнителни обсъждания между американска и украинска делегация, фокусирани върху конкретни точки от плана, преди Уиткоф да отпътува за Москва за срещата с Путин.