Новини
Свят »
В Хонконг откриха материали от изгорелите сгради, които не отговарят на стандартите за безопасност

В Хонконг откриха материали от изгорелите сгради, които не отговарят на стандартите за безопасност

1 Декември, 2025 13:22 507 5

  • хонконг-
  • пожар-
  • изолация

Мащабът на трагедията предизвика шок на цялата територия и призиви виновните да бъдат подведени под отговорност

В Хонконг откриха материали от изгорелите сгради, които не отговарят на стандартите за безопасност - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правителството на Хонконг днес съобщи, че е тествало над 20 проби от защитната мрежа на изолацията на жилищния комплекс, в който избухна пожар, при който загинаха 151 души, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Седем от пробите, взети от четири блока на комплекса, не отговарят на стандартите за противопожарна безопасност, уточниха властите.

Огънят избухна в сряда следобед в осем 31-етажни сгради и продължи да гори до петък сутринта, когато беше напълно загасен. Жертвите към днешна дата вече са 151 души, а властите допускат, че могат да открият телата на още загинали.

Мащабът на трагедията предизвика шок на цялата територия и призиви виновните да бъдат подведени под отговорност.

Директорът на криминалната и охранителна полиция на Хонконг Чан Тун съобщи, че веднага след трагедията е започнало разследване за непредумишлено убийство, което е „довело до ареста на 13 души – 12 мъже и една жена“. Комплексът с около 2000 апартамента се ремонтира, но жителите му все още не се допускат да се върнат по домовете си.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 0 Отговор
    От стиропора на ГЕРБ.

    13:26 01.12.2025

  • 2 Китай е милостив

    1 0 Отговор
    Там не ги глезят по затворите. Почетна обиколка на стадиона, реферът свири и те изнасят.

    13:27 01.12.2025

  • 3 Отец инжинер Петка

    0 0 Отговор
    Марийке каква е тази "защитната мрежа на изолацията" тоя гугъл те е объркал май.

    13:29 01.12.2025

  • 4 Отец инжинер Петка

    0 0 Отговор
    противопожарни пояси

    13:34 01.12.2025

  • 5 Отец инжинер Петка

    0 0 Отговор
    в бг се ползва каменна вата за противопожарни пояси, другото и стиропор или фибран което гори

    13:37 01.12.2025