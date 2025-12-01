В Хонконг откриха материали от изгорелите сгради, които не отговарят на стандартите за безопасност

Правителството на Хонконг днес съобщи, че е тествало над 20 проби от защитната мрежа на изолацията на жилищния комплекс, в който избухна пожар, при който загинаха 151 души, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Седем от пробите, взети от четири блока на комплекса, не отговарят на стандартите за противопожарна безопасност, уточниха властите.

Огънят избухна в сряда следобед в осем 31-етажни сгради и продължи да гори до петък сутринта, когато беше напълно загасен. Жертвите към днешна дата вече са 151 души, а властите допускат, че могат да открият телата на още загинали.

Мащабът на трагедията предизвика шок на цялата територия и призиви виновните да бъдат подведени под отговорност.

Директорът на криминалната и охранителна полиция на Хонконг Чан Тун съобщи, че веднага след трагедията е започнало разследване за непредумишлено убийство, което е „довело до ареста на 13 души – 12 мъже и една жена“. Комплексът с около 2000 апартамента се ремонтира, но жителите му все още не се допускат да се върнат по домовете си.