Скелета от бамбук: какво причини огнения ад в Хонконг

Гледката на сутринта след опустошителния пожар в Хонконг е ужасяваща: облаци дим се издигат към небето от почернелите от огъня седем жилищни сгради, в три от тях пожарът още не е овладян. Спасителните операции продължават на горните им етажи.

Пожарът избухна вчера следобед в комплекса "Ван Фук Корт" в район Тай По, северно предградие на Хонконг. Той се състои от осем жилищни небостъргача с общо около 2 000 апартамента. Според властите пожарът се е разпространил „необичайно“ бързо в няколко от сградите. Причините за пожара в момента се разследват.

Трима задържани

Трима мъже са арестувани по подозрение в небрежност, причинила смърт. Според полицията става въпрос за двама директори и един технически консултант на строителна фирма. Всички сгради са били в ремонт и за целта са били облечени със строителни скелета от бамбук. Хонконг е едно от малкото останали в света места, където бамбукът все още се използва за строителни скелета, пише германската обществена медия АРД.

Властите в момента проверяват дали при поставянето им на въпросните сгради са били спазени предписанията за безопасност, както и на монтираните на тях предпазни мрежи.

„Още по време на гасителните дейности беше установено, че външните стени на сградите са били покрити с предпазни мрежи, мембрани, водоустойчиви платнища и пластмасови фолиа, които вероятно не отговарят на стандартите за противопожарна безопасност “, казва Ейлин Чунг от полицията в Хонконг.

В същото време разследването е установило, че в осмата сграда от комплекса, която е останала незасегната от пожара, прозорците на фоайетата с асансьорите на всеки етаж са били запечатани с монтажна пяна. Разследващите не изключват именно тази пяна да е допринесла за бързото разпространение на огъня.