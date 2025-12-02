Белият дом: Повторната атака срещу ударена лодка в Карибско море е разпоредена от наш адмирал, всичко е законно

Белият дом заяви днес, че адмирал от военноморските сили е действал "в рамките на правомощията си и закона", когато е наредил повторен удар по плавателен съд с предполагаеми наркотрафиканти в Карибско море по време на военна операция на САЩ през септември, която стана обект на разгорещен дебат и от двете партии в американския Конгрес, предаде Асошиейтед прес.



Прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит представи обосновката за удара от 2 септември, след като в неделя конгресмени от двете партии обявиха подкрепата си за преразглеждане от Конгреса на военните удари на САЩ срещу плавателни съдове, заподозрени в контрабанда на наркотици в Карибско море и източната част на Тихия океан.



Конгресмените се аргументираха с публикувана от в. "Вашингтон пост" статия, според която американският министър на отбраната Пийт Хегсет е издал устна заповед за повторен удар, при който са загинали оцелелите на лодката при инцидента през септември.



В коментарите си пред журналисти Левит не оспори фактите от статията на "Вашингтон пост", че е имало оцелели след първоначалния удар по време на инцидента. Нейното обяснение дойде, след като вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп, попитан за инцидента, заяви: "Не бих искал това – не и повторен удар".



"Министър Хегсет е упълномощил адмирал Брадли да проведе тези удари", каза Левит, имайки предвид вицеадмирал Франк Брадли от военноморските сили на САЩ, който по това време е бил командир на Съвместното командване за специални операции. "Адмирал Брадли е действал в рамките на правомощията си и закона, като е ръководил операцията, за да гарантира, че лодката е унищожена и заплахата за САЩ е елиминирана", допълни Левит.



Конгресмени заявиха, че не знаят дали статията на "Вашингтон пост" от миналата седмица е достоверна, а някои републиканци се отнесоха скептично към нея. Все пак те заявиха, че информациите за нападения над оцелели от първоначалния удар пораждат сериозни правни опасения и заслужават по-нататъшно проучване.

Венецуелското Национално събрание отложи вчера извънредното си заседание, на което трябваше да бъде обсъдено създаването на комисия, разследваща смъртоносните атаки, разпоредени от американското правителство срещу плавателни съдове на предполагаеми наркотрафиканти до бреговете на Венецуела и в източната част на Тихия океан, предаде Ройтерс.



Пресслужбата на венецуелския парламент заяви, че сесията е пренасрочена за следващия ден, когато трябваше да се състоят редовните дебати, без да уточнява причината за отлагането.



Американските въоръжени сили извършиха най-малко 21 удара по плавателни съдове на предполагаеми наркотрафиканти в Карибско море и Тихия океан от септември насам, убивайки най-малко 83 души.



По-рано вчера Белият дом съобщи, че американският президент Доналд Тръмп ще свика Съвета за национална сигурност на фона на кризата в отношенията с Венецуела, след като ден по-рано той самият призна, че е разговарял с венецуелския президент Николас Мадуро.



Онзиден председателят на венецуелското Национално събрание Хорхе Родригес, който е и главен преговарящ на Мадуро с Вашингтон, обяви провеждането на днешната извънредна сесия след среща със семействата на жертвите на американските атаки. Той посочи, че създаването на комисията е стъпка за защита на семействата.



Родригес допълни, че разследването ще се основава върху статията на вестник „Вашингтон пост“, в която се посочва, че американският министър на отбраната Пийт Хегсет е разпоредил убийството на всички хора на борда на плавателен съд по време на американска атака през септември.