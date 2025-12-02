Тръмп дал седмица на Мадуро да напусне Венецуела, срокът вече е изтекъл

В телефонен разговор на 21 ноември президентът на САЩ Доналд Тръмп поискал венецуелският президент Николас Мадуро да напусне страната си в рамките на една седмица, предаде Ройтерс.

Според източници на агенцията, разговорът между лидерите е продължил по-малко от 15 минути. По време на разговора Тръмп „казал на Мадуро, че има седмица, за да напусне Венецуела със семейството си и да отиде до която и да е дестинация по свой избор“. Според репортажа, този срок е изтекъл в петък, 28 ноември. В тази връзка Тръмп написа в Truth Social на 29 ноември, че „всички авиокомпании, пилоти, трафиканти на наркотици и хора“ трябва да считат „въздушното пространство над и около Венецуела за напълно затворено“.

Според агенцията, Мадуро е изразил готовност да напусне страната с членовете на семейството си, ако им бъде предоставена „пълна законова амнистия, включително отмяна на всички санкции на САЩ“. Мадуро също така поискал прекратяване на производството срещу него в Международния наказателен съд и отмяна на санкциите на САЩ срещу 100 венецуелски служители. Той също така е подчертал, че изпълнителният вицепрезидент на Венецуела Делси Родригес трябва да ръководи преходно правителство до провеждането на нови избори. Тръмп „отхвърлил повечето“ от исканията на Мадуро. Според агенцията преговорите относно евентуалното напускане на Венецуела от Мадуро може да продължат.

На 30 ноември Тръмп потвърди, че е разговарял с Мадуро, но не предостави подробности. В същия ден той заяви, че изявлението му за венецуелското въздушно пространство не трябва да се приема като индикация за възможността за военни удари на САЩ на територията на тази страна.