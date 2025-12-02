Новини
Тръмп дал седмица на Мадуро да напусне Венецуела, срокът вече е изтекъл

2 Декември, 2025 05:01, обновена 2 Декември, 2025 05:05

Латониомариканският лидер поискал амнистия и отвяна на санкциите срещу него и семейството му, твърди Ройтерс

Тръмп дал седмица на Мадуро да напусне Венецуела, срокът вече е изтекъл - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В телефонен разговор на 21 ноември президентът на САЩ Доналд Тръмп поискал венецуелският президент Николас Мадуро да напусне страната си в рамките на една седмица, предаде Ройтерс.

Според източници на агенцията, разговорът между лидерите е продължил по-малко от 15 минути. По време на разговора Тръмп „казал на Мадуро, че има седмица, за да напусне Венецуела със семейството си и да отиде до която и да е дестинация по свой избор“. Според репортажа, този срок е изтекъл в петък, 28 ноември. В тази връзка Тръмп написа в Truth Social на 29 ноември, че „всички авиокомпании, пилоти, трафиканти на наркотици и хора“ трябва да считат „въздушното пространство над и около Венецуела за напълно затворено“.

Според агенцията, Мадуро е изразил готовност да напусне страната с членовете на семейството си, ако им бъде предоставена „пълна законова амнистия, включително отмяна на всички санкции на САЩ“. Мадуро също така поискал прекратяване на производството срещу него в Международния наказателен съд и отмяна на санкциите на САЩ срещу 100 венецуелски служители. Той също така е подчертал, че изпълнителният вицепрезидент на Венецуела Делси Родригес трябва да ръководи преходно правителство до провеждането на нови избори. Тръмп „отхвърлил повечето“ от исканията на Мадуро. Според агенцията преговорите относно евентуалното напускане на Венецуела от Мадуро може да продължат.

На 30 ноември Тръмп потвърди, че е разговарял с Мадуро, но не предостави подробности. В същия ден той заяви, че изявлението му за венецуелското въздушно пространство не трябва да се приема като индикация за възможността за военни удари на САЩ на територията на тази страна.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 АУУУУУ

    3 8 Отговор
    АМЕРИКА СЕ ГОТВИ ДА ЗАСИПЕ ПАЗАРА С ЕВТИН ВЕНЕЦУЕЛСКИ НЕФТ ......... ДЖ.П.МОРГАН ДАВАТ ПРОГНОЗА ЗА 2026 ГОДИНА ЗА ЦЕНА НА РУСКИЯ НЕФТ 30-34 ДОЛАРА ......... СПЕЦИАЛИСТИ ПРОГНОЗИРАТ ЧЕ 2026 ЩЕ БЪДЕ ПОСЛЕДНАТА НА ИЗНОСЪТ НА РУСКИ НЕФТ .......СЛУЧАЙНО ? 🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #6, #7

    05:21 02.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 оня с коня

    2 3 Отговор
    Още в началото на Амер. Акция Мадуро заяви че без проблем ще мобилизира 4-милионна Армия срещу действията на САЩ,след което поиска да закупи съвременни Ракети и ПВО от Русия.Нещата обаче стигнаха до "под крушата" и Тръм просто го изринва като куче от Престола му,заедно със 100-те му приближени Функционери настанили се на Държавната Трапеза.Венецуелското ЗЛАТО още преди няколко години бе изнесено със Самолет в Русия което обаче не значи,че Руснаците ще го предоставят на Мадуро да си го харчи на воля,щото за тях той вече е "Никой" след като не може да води Политика на Страната в полза на Москва.А го е казал Древният Мислител:"Сик транзит Глория Мунди",което на български се превежда "Мъка,Мъкааа"...!:)

    05:30 02.12.2025

  • 4 Ще му приседне

    1 1 Отговор
    петролът на Венецуела.

    05:58 02.12.2025

  • 5 КондЮ

    0 0 Отговор
    американски геолози открили някаква южноамериканска държава върху техния петрол.........

    06:28 02.12.2025

  • 6 Ама ти си

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "АУУУУУ":

    Полудял бе, момче

    06:28 02.12.2025

  • 7 Хайо

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "АУУУУУ":

    Ако руския нефт падне до 30 долара това ще означава фалит на американските петролни компании.Нямаш и престава какви глупости говориш .Това което Тръмп иска е управление на световния трафик на петрол ,а не срив на цените ,т.е контрол на петрола на световно ниво .Образовай се и не говори глупости .И не на последно място ,няма как да наводниш световния пазар с венецуелски нефт ,нужни са между 5-10 години да се възпроизведе такова количество ,всичко е скапано във Венецуела и няма капацитет да се възпроизведе повече от това което се възпроизвежда ,а то е доста по капацитета който имат .

    06:33 02.12.2025