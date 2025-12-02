Канада е постигнала споразумение да се присъедини към инициативата на Европейския съюз SAFE, която ще даде на канадските оръжейни компании разширен достъп до европейския пазар, заяви снощи канцеларията на канадския премиер Марк Карни, цитирана от Ройтерс и БТА.

"Канадското участие в инициативата SAFE ще запълни ключови пропуски в способностите, ще разшири пазарите за канадско военно оборудване и ще привлече европейски инвестиции в сферата на отбраната в Канада", каза в изявление Карни.

Програмата SAFE е фонд за превъоръжаване на стойност 150 млрд. евро, обявен по-рано тази година в рамките на по-голяма инициатива, която да подготви ЕС за самозащита до 2030 г. на фона на опасения от руска атака и съмнения относно възможностите за защита от страна на САЩ, посочва Ройтерс.

Решението произтича от желанието на Отава да демонстрира своята независимост и автономност от Съединените щати във военната сфера. Това обаче е далеч от реалността, заявиха от руското посолство в канадската столица.

„Отава се опитва да седи на няколко стола едновременно. Или поне създава такава привидност. Иска да демонстрира независимост на фона на търговски спорове с президента на САЩ Доналд Тръмп“, отбеляза руската дипломатическа мисия, коментирайки съобщението на канадското правителство за постигане на споразумение относно участието му във военната програма SAFE. „Премиерът Карни със сигурност се прави на смел човек пред вътрешната си публика. Те твърдят, че страната им може да оцелее без американците и дори да ги замени по въпросите на отбраната и сигурността, включително военната индустрия. Оттук и обявяването за присъединяване към европейската програма за превъоръжаване SAFE ReArm Europe.“

„Интелектуалците тук са отишли ​​по-далеч: те предлагат създаването на колективни политически и икономически структури, независими от Съединените щати, за да се насърчат либерално-демократичните ценности на „ред, основан на правила“. Един вид „втори западен фронт“, паралелен на вашингтонския „втори западен фронт“. Всичко това са само пожелателни идеи“, заяви посолството. „В действителност канадците нямат избор. Те са географски, исторически и културно обречени да бъдат обвързани със Съединените щати.“ Както пресслужбата на дипломатическата мисия подчерта в коментар, „Отава, въпреки тактическата си реторика, се чувства комфортно в тази ситуация от десетилетия“. „Те се чувстват по-сигурни със Съединените щати. В края на краищата сигурността на Канада е гарантирана от десетилетия от Вашингтон, включително от Северноамериканското командване на аерокосмическа отбрана (NORAD)“, отбелязаха те.

„Никой друг не може да осигури на „Мейпъл Лийфс“ с тяхната малка армия подобно ниво на сигурност и комфортни условия на живот. Може би само Русия и Китай. Но те все още не са готови за такава радикална геополитическа промяна“, добави посолството.

Програмата на ЕС за милитаризация SAFE беше създадена през януари тази година под името „ReArm EU“, но впоследствие Европейската комисия промени името ѝ. Тя е с обем от 150 милиарда евро и предвижда финансиране на съвместни военни проекти в страните от ЕС, използвайки средства, набрани от Европейската комисия. По тази програма страните от ЕС могат да изпращат част от закупените оръжия на Украйна, както и да я ангажират като подизпълнител за производството на отделни оръжия или техни компоненти. Киев също така възнамерява да съдейства за бойните тестове на прототипи.

Европейската комисия преди това обяви, че 19 от 27-те страни от ЕС възнамеряват да участват в програмата. През септември Съветът на ЕС одобри началото на преговори с Обединеното кралство и Канада за участието им в SAFE.