Тръмп: Хондурас ще си плати скъпо за манипулирането на резултата от президентските избори

Тръмп: Хондурас ще си плати скъпо за манипулирането на резултата от президентските избори

2 Декември, 2025 06:39, обновена 2 Декември, 2025 06:45

Според държавният глава на САЩ броенето на бюлетините е приключило преждевременно, а победителят вероятно е друг, а не Рикси Монкада

Тръмп: Хондурас ще си плати скъпо за манипулирането на резултата от президентските избори - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп твърди, че Хондурас е приключил преждевременно преброяването на гласовете от президентските избори.

„Изглежда, че Хондурас се опитва да промени резултатите от президентските избори. Ако е така, ще платят скъпо“, написа американският лидер в Truth Social. Той не уточни кой според него може да е извършил подобни действия.

„На 30 ноември народът на Хондурас гласува масово“, добави Тръмп. Той смята, че Националният избирателен съвет на Хондурас „внезапно е спрял“ обработката на бюлетините в полунощ на 30 ноември. „Преброяването им показа оспорвана надпревара между Тито Асфура и Салвадор Насрала, като Асфура имаше лека преднина от 500 гласа“, добави американският президент. „Преброяването им спря, когато само 47% от бюлетините бяха обработени.“ Ръководителят на администрацията във Вашингтон смята, че е „критично важно“ съветът „да продължи да брои гласовете“. „Гласовете на хиляди хондурасци трябва да бъдат преброени. Демокрацията трябва да надделее“, подчерта той.

Според данни от екзит пол на Poll HN, публикувани на страницата в социалните медии на управляващата Партия за свобода и възстановяване (LIBRE), нейният кандидат Рикси Монкада спечели изборите. Монкада получи 38,06% от гласовете. Насрала от центристко-дясноцентристката Либерална партия на Хондурас се класира на второ място с 32,40%. Асфура от консервативната Национална партия на Хондурас се класира на трето място с 23,38%. Президентските избори са в един тур, като победителят се определя с обикновено мнозинство.

Преди това Тръмп призова жителите на Хондурас да гласуват за Асфура. Той нарече Монкада комунистка, а Насрала „почти комунист“. Тръмп нарече Асфура „приятел на свободата“. Американският лидер обеща пълна подкрепа на Вашингтон за Хондурас, ако кандидатът на Националната партия спечели. Той също така обяви помилване за бившия президент на Хондурас Хуан Орландо Ернандес, съпартиец от Асфура, който излежаваше 45-годишна присъда в Съединените щати по обвинения в трафик на наркотици.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    29 0 Отговор
    Мхм като в РомаНия.

    Щом не е правилният кандидат .

    Коментиран от #9

    06:47 02.12.2025

  • 2 побърканяк

    24 1 Отговор
    Рижия съвсем изперка не му остава нищо друго освен и там да прати един самолетоносач.

    06:47 02.12.2025

  • 3 Чорбара

    22 2 Отговор
    Докато съществува кравария и техния господар мошетата в света няма да има мир.

    06:48 02.12.2025

  • 4 долу сащ

    16 0 Отговор
    а България кога ще си плати?

    Коментиран от #11

    06:48 02.12.2025

  • 5 бай Дони

    13 0 Отговор
    Още вчера го написах-"1 бай Дони
    72Отговор
    Ми не я харесвам! Нови избори или затварям въздушното ви пространство!"

    06:51 02.12.2025

  • 6 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    19 0 Отговор
    Рижавия ПУЯК казва "вероятно" и мисирките вече решават, че е вярно...

    06:52 02.12.2025

  • 7 Поп Кръстю

    16 0 Отговор
    Искам целия свят да е мой всичко да взимам нефт злато и други , даги прибера във америка. Трябва да си платя трилион дългове. България има да ми дава още милиони за старите самолети.

    06:59 02.12.2025

  • 8 Хохо Бохо

    21 0 Отговор
    Денокрация е евроатлантически ценности. Нали така бе козяци? Кога за последно чухте Путин, Ким, Си или Мадуро да говорят така за суверенна държава?

    07:02 02.12.2025

  • 9 Учат се от най-добрите

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Румъния какво плати?

    07:15 02.12.2025

  • 10 Тити

    7 0 Отговор
    И Тръмп е същият дойде с измама крадеца вика дръжте крадеца.

    07:27 02.12.2025

  • 11 когато

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "долу сащ":

    изберем неудобния за краварите !!!

    08:03 02.12.2025