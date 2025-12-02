Тръмп: Хондурас ще си плати скъпо за манипулирането на резултата от президентските избори

Президентът на САЩ Доналд Тръмп твърди, че Хондурас е приключил преждевременно преброяването на гласовете от президентските избори.

„Изглежда, че Хондурас се опитва да промени резултатите от президентските избори. Ако е така, ще платят скъпо“, написа американският лидер в Truth Social. Той не уточни кой според него може да е извършил подобни действия.

„На 30 ноември народът на Хондурас гласува масово“, добави Тръмп. Той смята, че Националният избирателен съвет на Хондурас „внезапно е спрял“ обработката на бюлетините в полунощ на 30 ноември. „Преброяването им показа оспорвана надпревара между Тито Асфура и Салвадор Насрала, като Асфура имаше лека преднина от 500 гласа“, добави американският президент. „Преброяването им спря, когато само 47% от бюлетините бяха обработени.“ Ръководителят на администрацията във Вашингтон смята, че е „критично важно“ съветът „да продължи да брои гласовете“. „Гласовете на хиляди хондурасци трябва да бъдат преброени. Демокрацията трябва да надделее“, подчерта той.

Според данни от екзит пол на Poll HN, публикувани на страницата в социалните медии на управляващата Партия за свобода и възстановяване (LIBRE), нейният кандидат Рикси Монкада спечели изборите. Монкада получи 38,06% от гласовете. Насрала от центристко-дясноцентристката Либерална партия на Хондурас се класира на второ място с 32,40%. Асфура от консервативната Национална партия на Хондурас се класира на трето място с 23,38%. Президентските избори са в един тур, като победителят се определя с обикновено мнозинство.

Преди това Тръмп призова жителите на Хондурас да гласуват за Асфура. Той нарече Монкада комунистка, а Насрала „почти комунист“. Тръмп нарече Асфура „приятел на свободата“. Американският лидер обеща пълна подкрепа на Вашингтон за Хондурас, ако кандидатът на Националната партия спечели. Той също така обяви помилване за бившия президент на Хондурас Хуан Орландо Ернандес, съпартиец от Асфура, който излежаваше 45-годишна присъда в Съединените щати по обвинения в трафик на наркотици.