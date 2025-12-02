Белият дом уверено говори за възможно споразумение с Украйна

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп гледа с „много голям оптимизъм“ на възможността за постигане на споразумение с Украйна. Това съобщи говорителят на Белия дом Каролин Ливит, цитирана от кореспондента на AFP във Вашингтон Дани Кемп, предава Фокус.

По думите ѝ, американската и украинската делегации са провели конструктивни разговори през изминалия уикенд, което засилва надеждите за напредък. Ливит подчерта, че както президентът, така и преговорният екип на САЩ са положили сериозни усилия за придвижване на процеса напред.

„Преговорите с украинската страна бяха много добри, а специалният пратеник Стив Уиткоф вече е на път за Русия“, уточни тя. В същото време от Белия дом изразяват очакване за скорошен и окончателен край на войната.

Въпреки оптимистичните изявления, след срещите между американската и украинската делегации във Флорида по темата за териториалните отстъпки не е бил отчетен реален напредък.

По-рано президентът Володимир Зеленски също посочи, че териториалният въпрос е бил най-сложният елемент от разговорите със САЩ. Само по тази тема дискусиите са продължили около шест часа и половина.