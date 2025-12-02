Новини
Белият дом уверено говори за възможно споразумение с Украйна
Белият дом уверено говори за възможно споразумение с Украйна

2 Декември, 2025 09:40, обновена 2 Декември, 2025 09:41 1 022 14

Американският пратеник отпътува за Русия след интензивни преговори с Киев

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп гледа с „много голям оптимизъм“ на възможността за постигане на споразумение с Украйна. Това съобщи говорителят на Белия дом Каролин Ливит, цитирана от кореспондента на AFP във Вашингтон Дани Кемп, предава Фокус.

По думите ѝ, американската и украинската делегации са провели конструктивни разговори през изминалия уикенд, което засилва надеждите за напредък. Ливит подчерта, че както президентът, така и преговорният екип на САЩ са положили сериозни усилия за придвижване на процеса напред.

„Преговорите с украинската страна бяха много добри, а специалният пратеник Стив Уиткоф вече е на път за Русия“, уточни тя. В същото време от Белия дом изразяват очакване за скорошен и окончателен край на войната.

Въпреки оптимистичните изявления, след срещите между американската и украинската делегации във Флорида по темата за териториалните отстъпки не е бил отчетен реален напредък.

По-рано президентът Володимир Зеленски също посочи, че териториалният въпрос е бил най-сложният елемент от разговорите със САЩ. Само по тази тема дискусиите са продължили около шест часа и половина.


Украйна
  • 1 Вашето мнение

    18 4 Отговор
    Украйна капитулира, а остатъка от нея е обречен. Квазидържавата ще служи като лош пример за това до къде води фашизмът, наркоманията, сащ и ес.

    Коментиран от #3, #8

    09:45 02.12.2025

  • 2 Пич

    12 2 Отговор
    В момента е по важно как ще се развие нашата ситуация !!! Украйна вече приключи !!! Важното е ние да не започнем вместо Украйна !!! Имаме потенциал с това озлобление между българите!!!

    09:46 02.12.2025

  • 3 Вашето мнение

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Герба на остатъчна украйна ще са златните тоалетни със седнали върху тях байдън, мърцуля и кая.

    09:46 02.12.2025

  • 4 Спасете украинските войничета

    13 0 Отговор
    че ако остане на "европейските" им съюзници ще ги уморят до край.
    Гледах такъв боксов мач. Хората са безжалостни. Единия боксьор скъса от бой другия. А публиката врещи. Дръж се ние сме с теб. Бий се до последно. Ще победиш.

    Коментиран от #14

    09:46 02.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Цитат

    13 1 Отговор
    "Йермак падна, но смрадта остана: европейските чиновници се страхуват от „Миндичгейт“".

    09:54 02.12.2025

  • 7 Търновец

    5 1 Отговор
    Какъв напредък - само духане на въздух, Русите напредват бавно но реално а в Германия парламентарната група на канцлера Мерц има разногласие срещу нови дългове и дори и да се дадат замразените Руски активи на Украйна за година време те ще се изчерпват а след това? Руските златни и други резерви позволяват на Путин поне още 5-6 години да финансира войната.

    10:00 02.12.2025

  • 8 Един

    1 7 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Тъпо.

    10:01 02.12.2025

  • 9 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    9 2 Отговор
    Мецан каза :

    УркоБандерия няма да има !!!

    10:02 02.12.2025

  • 10 Мишел

    8 0 Отговор
    Белият дом може да принуди Украйна към каквото иска, но няма сили и средства да повлияе на Русия.

    10:09 02.12.2025

  • 11 Хи хи

    6 0 Отговор
    Браво ! укроландия уверено си предава териториите на Русия, и конфликта е приключил !!

    10:09 02.12.2025

  • 12 стоян георгиев

    8 0 Отговор
    Напразни надежди и очаквания. Следва горчиво разочарование. Никой не може да спре руската армия. Следват победи, Одеса и Николаев.

    10:10 02.12.2025

  • 13 Хи хи

    7 0 Отговор
    малкия зеля е гавра с президентската институция, при него Украйна ще загуби много територии, а може и да изчезне !!

    10:12 02.12.2025

  • 14 Солютно!

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Спасете украинските войничета":

    Пратиха ги на война, а сега ще им спретнат мир и ще ги изпратят в мините за редкоземни елементи да връщат заем - наема. Лошото е че покрай тези събития и нашите политици го удариха на грабеж и виж какъв крадлив бюджет сътвориха.

    10:13 02.12.2025

