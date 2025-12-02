Новини
Зеленски: Мирният план със САЩ е усъвършенстван, очакваме по-активна роля на Европа
  Тема: Украйна

Зеленски: Мирният план със САЩ е усъвършенстван, очакваме по-активна роля на Европа

2 Декември, 2025 14:58

Преговорите продължават след срещи в Женева и Флорида, Киев настоява за „реален мир и гарантирана сигурност“

Снимкa: БГНЕС
Преговарящите между САЩ и Украйна са „усъвършенствали“ рамковото мирно споразумение, разработено в Женева по време на последните им разговори във Флорида, заяви във вторник украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.

Той подчерта, че Киев очаква по-активно участие на европейските си съюзници в процеса.

Украйна е под нарастващ натиск в рамките на подкрепените от САЩ инициативи за прекратяване на войната с Русия. Правителството на Зеленски се опитва да защити позициите си, след като миналия месец Вашингтон представи план, който одобрява голяма част от основните искания на Москва.

Украински и американски представители обсъдиха предложенията на САЩ преди повече от седмица в Женева, а в неделя проведоха нов кръг разговори във Флорида.

„Работата се основаваше на Женевския документ и този документ беше усъвършенстван“, написа Зеленски в социалната мрежа X.

„Нашите дипломати работят активно с всички партньори, за да гарантират, че европейските държави и другите участници в Коалицията на желаещите ще участват смислено в изработването на решения“, добави той.

Междувременно руският президент Владимир Путин трябва да се срещне днес в Кремъл със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетя на президента Доналд Тръмп - Джаред Кушнер.

Зеленски съобщи, че е наредил на украинския преговорен екип да продължи работа „максимално конструктивно“.

„Украйна подхожда към всички дипломатически усилия с изключителна сериозност - ние сме ангажирани с постигането на истински мир и гарантирана сигурност. Това е нивото на ангажираност, което трябва да бъде изисквано и от руската страна“, подчерта украинският президент.


