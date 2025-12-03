5-часовата среща в Кремъл между Путин и Уиткоф завърши без резултат, Русия и САЩ няма да разкриват подробности ВИДЕО

"Владимир Путин проведе полезна и конструктивна среща с пратеника на президента на САЩ Стив Уиткоф и зетя на Доналд Тръмп Джаред Кушнер. Същността на американските мирни предложения в Украйна беше обсъдена, но компромис все още не е постигнат", заяви съветникът на руския президент Юрий Ушаков.

„Разговорът беше много полезен, конструктивен и много съдържателен“, каза той пред репортери.

Ушаков отбеляза, че срещата е предоставила възможност за обсъждане на начини за по-нататъшно разрешаване на украинската криза и за постигане на съгласие за продължаване на съвместната работа за постигане на мир в Украйна.

Ушаков уточни, че Владимир Путин е информирал американската делегация, че Москва може да се съгласи с някои аспекти на американския план за Украйна, но че руската страна има критики към други.

„Компромис все още не е намерен, но някои американски предложения изглеждат горе-долу приемливи и могат да бъдат обсъдени.“

Какво сподели още Ушаков:

"На срещата беше обсъдено съдържанието на американския план за мир в Украйна, а не конкретната формулировка. Русия е прегледала първоначалния 27-точков американски план.

Имаше документ, съдържащ 27 точки, той ни беше предаден и ние го прегледахме, естествено. Въпреки че не работихме по формулировката и нямаше дискусии с американските ни колеги по него, които също бяха обсъдени".

Москва е получила още четири документа в допълнение към първоначалния план на президента на САЩ Доналд Тръмп. Териториални въпроси, без които Русия не вижда решение на украинската криза, бяха обсъдени по време на разговорите. Русия и САЩ са се споразумяха да не разкриват съдържанието на срещата.

Владимир Путин е предал поздрави на Доналд Тръмп чрез Стив УиткоФ и редица политически сигнали, заяви Ушаков и добави, че предстои много работа. Той отбеляза, че страните определено не са се отдалечили от решаването на украинския въпрос.

„Нищо повече от мира, това е сигурно.“, каза Ушаков.

Във вторник вечерта Путин прие Уиткоф и зетя на американския президент, основателя на Affinity Partners Джаред Кушнер, в Кремъл. Руската страна беше представена от съветника на президента Юрий Ушаков и Кирил Дмитриев, специален представител на президента по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и главен изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции.

Срещата продължи почти пет часа. Веднага след това УиткоФ пристигна в посолството на САЩ в Москва. Скоро той напусна дипломатическата мисия, без да отговори на въпросите на журналистите.

Това е шестото посещение на пратеника на Доналд Тръмп тази година. Той трябваше да представи на Путин мирен план, договорен с властите в Киев.

Според съобщения в западните медии, обсъжданите теми са включвали териториален обмен, гаранции за сигурност и невъзможността за присъединяване на Украйна към НАТО. Съобщава се, че страните не са успели да постигнат окончателни решения по всички въпроси. На свой ред прессекретарят на Белия дом Каролин Левит съобщи, че първоначалният план за разрешаване на конфликта е бил значително преработен.

Според AFP, ден преди това УиткоФ се е срещнал със секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров. След това той пътува до Ирландия, за да представи подробен доклад на Володимир Зеленски, който беше там.