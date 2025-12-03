Хегсет: Мечтая за вечеря с Путин, Тръмп и Зеленски

Секретарят на Пентагона Пийт Хегсет описа "идеалната си вечеря" като вечеря с президентите на Русия, Съединените щати и Украйна: Владимир Путин, Доналд Тръмп и Володимир Зеленски. Той направи това изявление в подкаста на журналистката Кейти Милър, достъпен в нейния YouTube канал.

„Мисля, че това биха били президентът Тръмп, Владимир Путин и Зеленски. Това би била вечеря за мир“, каза ръководителят на Пентагона, отговаряйки на въпроса кои трима души би поканил на вечеря.

Хегсет добави, че вечерята ще включва салата с „руски дресинг“.

На 25 ноември Тръмп изрази готовността си да се срещне с Путин и Зеленски, за да финализира мирно споразумение. Американският лидер отбеляза, че среща с руския президент може да се проведе, когато споразумението е в последния си етап на разработване.

В същия ден прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит обяви, че са необходими тристранни преговори с участието на Русия, Съединените щати и Украйна, за да се финализират останалите детайли на мирния план.