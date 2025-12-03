Новини
Хегсет: Мечтая за вечеря с Путин, Тръмп и Зеленски

3 Декември, 2025 04:03, обновена 3 Декември, 2025 04:08 411 1

Това би била вечеря за мир, заяви ръководителят на Пентагона

Хегсет: Мечтая за вечеря с Путин, Тръмп и Зеленски - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Секретарят на Пентагона Пийт Хегсет описа "идеалната си вечеря" като вечеря с президентите на Русия, Съединените щати и Украйна: Владимир Путин, Доналд Тръмп и Володимир Зеленски. Той направи това изявление в подкаста на журналистката Кейти Милър, достъпен в нейния YouTube канал.

„Мисля, че това биха били президентът Тръмп, Владимир Путин и Зеленски. Това би била вечеря за мир“, каза ръководителят на Пентагона, отговаряйки на въпроса кои трима души би поканил на вечеря.

Хегсет добави, че вечерята ще включва салата с „руски дресинг“.

На 25 ноември Тръмп изрази готовността си да се срещне с Путин и Зеленски, за да финализира мирно споразумение. Американският лидер отбеляза, че среща с руския президент може да се проведе, когато споразумението е в последния си етап на разработване.

В същия ден прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит обяви, че са необходими тристранни преговори с участието на Русия, Съединените щати и Украйна, за да се финализират останалите детайли на мирния план.


    Този ли беше наредил да разстрелят оцелелите венецуелци от потопения от САЩ кораб ? Веднъж гледах по телевизията през ВСВ американски кораб нанася удар по японска подводница, а оцелелите японци биват разстреляни във водата, което е против всякакви военни и морски кодекси.

    04:14 03.12.2025