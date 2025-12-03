Новини
Федералните служби започнаха масови арести на нелегални мигранти в Ню Орлиънс

3 Декември, 2025 16:32 433 1

Очаква се операцията да продължи до края на годината

Федералните служби започнаха масови арести на нелегални мигранти в Ню Орлиънс - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Федералните власти на САЩ са започнали операция по прилагане на имиграционното законодателство срещу лица, пребиваващи незаконно в Ню Орлиънс, съобщи Министерството на вътрешната сигурност, цитирано от „Ройтерс“, предава News.bg.

Акцията е част от засилените мерки на администрацията на президента Доналд Тръмп срещу нелегалната имиграция в големите градове.

Говорителката на ведомството Триша Маклафлин уточни, че сред основните цели на операцията са лица с криминално минало, включително заподозрени в проникване с взлом, въоръжени грабежи, кражби на автомобили и изнасилвания, които са били освободени след арести.

Все още не е ясно какъв е точният обхват на акцията в Ню Орлиънс, но се очаква тя да продължи до края на годината, като е възможно да има временно забавяне около коледните празници.

По време на заседание на кабинета президентът Тръмп вчера заяви, че след няколко седмици в града ще бъде разположена и Националната гвардия.

Ню Орлиънс, който има приблизително 384 000 жители и кмет демократ, се нарежда сред поредните градове, засегнати от мащабната кампания на Тръмп за депортиране на мигранти. От лятото досега федералните имиграционни служби засилиха присъствието си и в Лос Анджелис, Чикаго и Вашингтон, което предизвика остри критики заради агресивните практики и задържането на хора без криминални прояви.

Операцията в Ню Орлиънс е предприета малко след подобна акция в град Шарлът, щата Северна Каролина.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

