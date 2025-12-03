Ушаков: Руски военни успехи са повлияли на разговорите с пратениците на Тръмп в Москва

Последните руски успехи на бойното поле в Украйна са оказали влияние върху проведените в Москва разговори с американските представители, заяви в сряда съветникът на Кремъл Юрий Ушаков, ден след срещата между руския президент Владимир Путин и специалния пратеник на президента Доналд Тръмп Стив Уиткоф, на която присъства и Джаред Къшнър, предаде „Ройтерс“, цитирана от News.bg.
По думите на Ушаков именно развитието на военните действия през последните седмици е определило „хода и характера на преговорите“, като според него успехите на руските сили са допринесли за по-благоприятна оценка от страна на американската делегация относно възможните перспективи за мирно споразумение.
Коментарът бе направен след като Кремъл разпространи видеозапис, на който Путин поздравява командири за предполагаемото овладяване на град Покровск в Източна Украйна. Украинските власти обаче отхвърлиха това твърдение и подчертаха, че в града продължават сражения.
Ушаков изрази и очакване, че Киев, както и европейските му партньори, ще възприемат „по-умерен и балансиран подход“ към настоящата ситуация.
Според карти на проправителствени за Украйна източници руските войски в момента контролират над 19% от територията на страната, или около 115 600 квадратни километра - с приблизително един процентен пункт повече спрямо преди две години. Въпреки това през 2025 г. руското настъпление отбелязва най-бързото си териториално разширяване от началото на войната през 2022 г.
