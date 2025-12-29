Новини
Пиян високопоставен военен уби жена в Киев

29 Декември, 2025 22:31 1 509 21

Две други жени са ранени

Пиян високопоставен военен уби жена в Киев - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Пиян шофьор на Volkswagen Touareg причини катастрофа в Киев, убивайки жена и ранявайки две други. Руските служби за сигурност съобщиха на ТАСС, че високопоставен украински военен е шофирал колата.

Военното превозно средство се блъсна в кола, спряла на червен светофар“, каза източникът на агенцията.

Подобен инцидент е станал в Харков. „Украински военни са участвали в катастрофа близо до търговски център „Епицентър“. Очевидно офицерският корпус на украинските въоръжени сили е решил да се запаси с алкохол в търговски център и да отпразнува провала на фронта край Вовчанск“, съобщи представител на агенцията за сигурност.


Украйна
Оценка 4.1 от 19 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нищо ново под слънцето

    7 6 Отговор
    И при нас стават такива сакътлъци

    22:24 29.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Соваж бейби

    14 3 Отговор
    Горките украинци да не знаят от кого да се пазят ,от руснаци или от техни .

    22:40 29.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Цвете

    4 16 Отговор
    ДОЛНИ ГАДНИ ПСЕТА СЕ ОКАЗАХА РУСКИТЕ ПОДЛОГИ.ДО КОГА? ХВЪРЛЯТ ДРОНОВЕ НАЛЯВО И НАДЯСНО, А ПОСЛЕ ОБВИНЯВАТ УКРАЙНА. ПОЗОР,НИСКОЧЕЛНИ СЪЩЕСТВА.МРЪСНИ МРЪСНИЦИ.ПИЯНИЦИ.🤕

    Коментиран от #20

    22:46 29.12.2025

  • 8 Ироничен

    4 2 Отговор
    Поне сега няма да викат: Слава, Слава....

    22:46 29.12.2025

  • 9 Цвете

    2 11 Отговор
    ДОЛНИ ГАДНИ ПСЕТА СЕ ОКАЗАХА РУСКИТЕ ПОДЛОГИ.ДО КОГА? ХВЪРЛЯТ ДРОНОВЕ НАЛЯВО И НАДЯСНО, А ПОСЛЕ ОБВИНЯВАТ УКРАЙНА. ПОЗОР,НИСКОЧЕЛНИ СЪЩЕСТВА.МРЪСНИ МРЪСНИЦИ.ПИЯНИЦИ.🤕

    22:46 29.12.2025

  • 10 Питам

    4 2 Отговор
    ТАСС що не си коментира за Северна Папуа Нова Гвинея?

    22:48 29.12.2025

  • 11 Смешник

    2 0 Отговор
    Хубаво че не е бил дрогиран иначе жертвите щяха да са в повече

    22:48 29.12.2025

  • 12 Спецназ

    9 1 Отговор
    3 пъти се прекръстете, че не живеете в тоя нацизъм.

    ходи си пешеходец по тротоара за магазина за хляб и водка.

    Спира Бус и го вкарват насила вътре.

    Стругаря Олексий вече се превръща във войника Олексий!

    за 3 дена го огормят и го изпращат на предната линия в Покровск!

    Средно до 3 дена живот има.

    После го събличат до голо и го оставят ако униформата е добре.

    на СЛЕДВАЩИЯ му дават камуфлажа с 1 дупка повече, Баце!

    Коментиран от #14

    22:50 29.12.2025

  • 13 Тоди сайт се финансира от Кремъл

    3 9 Отговор
    Най-обикновена катастрофа,но факти бг.я видя с очите на най-долнопробен русофил.

    Коментиран от #15

    22:55 29.12.2025

  • 14 Има още по-фрапиращи случаи

    10 1 Отговор

    До коментар #12 от "Спецназ":

    Редовен клас в училище.
    Влизат дебелите ловци на глави и отвличат учителя по време на час, ей така както си преподава.
    Добре, че децата се усещат да запишат.
    Тази Украйна е ужас !

    Само да добавим и българчето с премазаната ръка, което го отвлякоха в Одеса и го засилиха на първа линия на фронта за да го разфасоват и да му продадат органите когато го ранят.

    22:58 29.12.2025

  • 15 Направо Путин прави паричните преводи

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "Тоди сайт се финансира от Кремъл":

    в банковата сметка на "Факти".
    Цялото ръководство на Русия денем и нощем чете сайта Факти, а също много се интересува от коментарната секция.

    Коментиран от #17

    23:00 29.12.2025

  • 16 Механик

    6 0 Отговор
    ПИЯН????? Не може да бъде. Нали само "блатните" бяха пияни?

    23:03 29.12.2025

  • 17 Това е безспорен

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "Направо Путин прави паричните преводи":

    "факт"

    Хи хи хи

    23:07 29.12.2025

  • 18 !!!?

    3 2 Отговор
    Ти да видиш...ТАСС започна да съобщава Факти директно от Киев...!!!?

    23:11 29.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ЯСНО!

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Цвете":

    Не си Цвете за мирисане...!

    23:22 29.12.2025

  • 21 Аз пък да си призная...!

    1 0 Отговор
    Си харесах клекналата...полицайка...!

    23:23 29.12.2025

