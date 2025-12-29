Пиян шофьор на Volkswagen Touareg причини катастрофа в Киев, убивайки жена и ранявайки две други. Руските служби за сигурност съобщиха на ТАСС, че високопоставен украински военен е шофирал колата.

„Военното превозно средство се блъсна в кола, спряла на червен светофар“, каза източникът на агенцията.

Подобен инцидент е станал в Харков. „Украински военни са участвали в катастрофа близо до търговски център „Епицентър“. Очевидно офицерският корпус на украинските въоръжени сили е решил да се запаси с алкохол в търговски център и да отпразнува провала на фронта край Вовчанск“, съобщи представител на агенцията за сигурност.