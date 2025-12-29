Пиян високопоставен военен уби жена в Киев

Пиян шофьор на Volkswagen Touareg причини катастрофа в Киев, убивайки жена и ранявайки две други. Руските служби за сигурност съобщиха на ТАСС, че високопоставен украински военен е шофирал колата.
„Военното превозно средство се блъсна в кола, спряла на червен светофар“, каза източникът на агенцията.
Подобен инцидент е станал в Харков. „Украински военни са участвали в катастрофа близо до търговски център „Епицентър“. Очевидно офицерският корпус на украинските въоръжени сили е решил да се запаси с алкохол в търговски център и да отпразнува провала на фронта край Вовчанск“, съобщи представител на агенцията за сигурност.
1 Нищо ново под слънцето
22:24 29.12.2025
5 Соваж бейби
22:40 29.12.2025
7 Цвете
Коментиран от #20
22:46 29.12.2025
8 Ироничен
22:46 29.12.2025
9 Цвете
22:46 29.12.2025
10 Питам
22:48 29.12.2025
11 Смешник
22:48 29.12.2025
12 Спецназ
ходи си пешеходец по тротоара за магазина за хляб и водка.
Спира Бус и го вкарват насила вътре.
Стругаря Олексий вече се превръща във войника Олексий!
за 3 дена го огормят и го изпращат на предната линия в Покровск!
Средно до 3 дена живот има.
После го събличат до голо и го оставят ако униформата е добре.
на СЛЕДВАЩИЯ му дават камуфлажа с 1 дупка повече, Баце!
Коментиран от #14
22:50 29.12.2025
13 Тоди сайт се финансира от Кремъл
Коментиран от #15
22:55 29.12.2025
14 Има още по-фрапиращи случаи
До коментар #12 от "Спецназ":Редовен клас в училище.
Влизат дебелите ловци на глави и отвличат учителя по време на час, ей така както си преподава.
Добре, че децата се усещат да запишат.
Тази Украйна е ужас !
Само да добавим и българчето с премазаната ръка, което го отвлякоха в Одеса и го засилиха на първа линия на фронта за да го разфасоват и да му продадат органите когато го ранят.
22:58 29.12.2025
15 Направо Путин прави паричните преводи
До коментар #13 от "Тоди сайт се финансира от Кремъл":в банковата сметка на "Факти".
Цялото ръководство на Русия денем и нощем чете сайта Факти, а също много се интересува от коментарната секция.
Коментиран от #17
23:00 29.12.2025
16 Механик
23:03 29.12.2025
17 Това е безспорен
До коментар #15 от "Направо Путин прави паричните преводи":"факт"
Хи хи хи
23:07 29.12.2025
18 !!!?
23:11 29.12.2025
20 ЯСНО!
До коментар #7 от "Цвете":Не си Цвете за мирисане...!
23:22 29.12.2025
21 Аз пък да си призная...!
23:23 29.12.2025