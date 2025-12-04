В САЩ задържаха пакистански студент, подготвял нападение на полицейски участък

Пакистански студент имигрант е арестуван в Съединените щати за планиране на масова стрелба, съобщи The New York Post, позовавайки се на свои източници.

Според тях, 25-годишният пакистански имигрант и американски гражданин Лукман Хан е бил арестуван с арсенал от оръжия и боеприпаси.

Правоохранителните органи са иззели тетрадка, съдържаща бележки, в които е описан планът му за нападение срещу полицейското управление на Университета на Делауеър. Бележките са включвали и подробна схема на сградата и текст, показващ намерението да се „убият всички“ и да се постигне „мъченичество“ чрез масовата стрелба.

Хан остава в ареста и е обвинен в незаконно притежание на оръжие.