Мадуро потвърди: Тръмп ми звънна, говорихме уважително и приятелски

Венецуелският президент Николас Мадуро съобщи за телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, който е бил проведен в уважителен и приятелски тон и е улеснил диалога между двете страни.

„Получих телефонно обаждане и разговарях с президента на САЩ Доналд Тръмп. Мога да кажа, че разговорът беше уважителен, дори приятелски“, каза Мадуро по Venezolana de Televisión. Той подчерта, че естеството на разговора демонстрира „стъпки към уважителен диалог между двете страни“.

Венецуелският лидер заяви, че „не харесва дипломацията на микрофона и важните неща трябва да останат тайни, докато не станат реалност“. Той приветства дипломатическия диалог със САЩ и отбеляза желанието на Венецуела за мир. „Да живее диалогът, дипломацията и мирът!“, каза Мадуро на английски.

По-рано беше съобщено, че телефонният разговор между Тръмп и Мадуро се е състоял на 21 ноември.

Венецуела поддържа пълен контрол над своето въздушно пространство и територия. Министърът на външните работи Иван Хил Пинто обяви това на среща на летище Майкетия с венецуелски мигранти, завърнали се у дома от Съединените щати и Мексико.

„Венецуела упражнява пълен суверенитет над своето въздушно пространство и никоя сила не може да лиши народа и правителството на Венецуела от суверенитета над нейната територия, който е гарантиран от международното право“, заяви министърът в отговор на въпроси на журналисти по телевизионния канал Venezolana de Televisión.

Министърът на външните работи съобщи, че президентът Николас Мадуро е разрешил на Националния институт за гражданска авиация да позволи на американската авиокомпания Eastern Airlines, която превозва 304 мигранти от Съединените щати, да влезе във венецуелското въздушно пространство. Според министъра страната, „като упражнява суверенитет над своето въздушно пространство, за пореден път демонстрира на света силата на правителството на конституционно избрания президент Николас Мадуро“. Той отбеляза, че „американските, венецуелските, колумбийските и панамските авиокомпании продължават да извършват полети през въздушното пространство на републиката както обикновено“.

Като част от правителствената програма „Завръщане в родината“, репатрирани от САЩ и Мексико бяха транспортирани до Каракас в сряда. Общо 18 374 мигранти са се завърнали във Венецуела с 94 полета през 2025 г.