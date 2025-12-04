Новини
Свят »
Италия »
Bloomberg: Рим променя стратегията си за Украйна, не бърза да купува американско оръжие за Киев
  Тема: Украйна

Bloomberg: Рим променя стратегията си за Украйна, не бърза да купува американско оръжие за Киев

4 Декември, 2025 04:40, обновена 4 Декември, 2025 04:46 1 105 10

  • таяни-
  • италия-
  • оръжие-
  • сащ-
  • украйна

Според външният министър Таяни, това ще бъде прибързан ход на фона на продължаващите мирни преговори

Bloomberg: Рим променя стратегията си за Украйна, не бърза да купува американско оръжие за Киев - 1
Антонио Таяни, Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Коментарите на италианския външен министър Антонио Таяни относно покупките на оръжие за Украйна показват, че правителството на Джорджо Мелони е променило стратегията си за Украйна на фона на липса на средства и напрежение в управляващата коалиция, съобщава Bloomberg.

Според Таяни участието в програмата на НАТО за закупуване на американско оръжие за Украйна в светлината на продължаващите мирни преговори е „прибързано“ за Италия. „Ако постигнем споразумение и боевете спрат, оръжията вече няма да са необходими“, подчерта той.

Още новини от Украйна

След „известно колебание“ през октомври Рим обяви готовността си да се присъедини към програмата „Списък с приоритетни изисквания за Украйна“ (PURL), чрез която САЩ продават оръжия на НАТО на Киев.

Настоящите изявления на Таяни „противоречат на изявленията на основното лоби в европейската отбрана“, както и на Европейската асоциация за аерокосмически и отбранителни индустрии (EADIA), която призова континента да продължи да увеличава производството си в областта на отбраната, въпреки перспективата за прекратяване на огъня в Украйна.

Украйна също така заяви, че ще се нуждае от допълнителни 1,2 милиарда долара за допълнителни доставки, за да се защити през зимата. Според генералния секретар на НАТО Марк Рюте, приблизително две трети от страните от НАТО участват в програмата.


Италия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Рим и Италия го Закъсват с Финансите!

    8 0 Отговор
    Не са толкова глупави, че да наливат пари за Крадене на ВПКна САЩ и на Крадците в Украйна!

    05:42 04.12.2025

  • 5 Насто

    5 0 Отговор
    500-годишния колониализъм свършва. Без кражби Евродибилия и Кравария се превръщат в джунгла.

    05:45 04.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Русофобиятта

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Е опасно психично отклонение...

    05:48 04.12.2025

  • 8 Държавите Донори на Украйна намаляват!

    3 0 Отговор
    Все повече ще са тези, които "небързат" да наливат Пари и Оръжия на Режима в Киев!!

    05:50 04.12.2025

  • 9 Рационален

    3 0 Отговор
    Е, най-сетне започнаха да се осъзнават хората. Разумът в крайна сметка ще надделее. Таяни се е изразил доста дипломатично в светлината на корупционните разкрития в Украйна. Когато икономиката ти страда е най-добре да се фокусираш върху собствените си проблеми. Скоро и други страни ще последват Италия. Политиката на Ф.Д.Лайен ще я доведе до изолация в самия ЕС. Май, в крайна сметка само Великобритания, Германия, Франция и Полша ще останат твърдите поддръжници на войната.

    05:52 04.12.2025

  • 10 Уса

    0 0 Отговор
    Вие обещахте,че ще купувате американско оръжие и ние американските граждани разчитаме на това.Ако се откажете ще плащате наказателни.Няма закон по който да се откажете

    06:00 04.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания