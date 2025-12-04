Bloomberg: Рим променя стратегията си за Украйна, не бърза да купува американско оръжие за Киев

Коментарите на италианския външен министър Антонио Таяни относно покупките на оръжие за Украйна показват, че правителството на Джорджо Мелони е променило стратегията си за Украйна на фона на липса на средства и напрежение в управляващата коалиция, съобщава Bloomberg.

Според Таяни участието в програмата на НАТО за закупуване на американско оръжие за Украйна в светлината на продължаващите мирни преговори е „прибързано“ за Италия. „Ако постигнем споразумение и боевете спрат, оръжията вече няма да са необходими“, подчерта той.

След „известно колебание“ през октомври Рим обяви готовността си да се присъедини към програмата „Списък с приоритетни изисквания за Украйна“ (PURL), чрез която САЩ продават оръжия на НАТО на Киев.

Настоящите изявления на Таяни „противоречат на изявленията на основното лоби в европейската отбрана“, както и на Европейската асоциация за аерокосмически и отбранителни индустрии (EADIA), която призова континента да продължи да увеличава производството си в областта на отбраната, въпреки перспективата за прекратяване на огъня в Украйна.

Украйна също така заяви, че ще се нуждае от допълнителни 1,2 милиарда долара за допълнителни доставки, за да се защити през зимата. Според генералния секретар на НАТО Марк Рюте, приблизително две трети от страните от НАТО участват в програмата.