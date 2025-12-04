Тръмп обяви скорошни удари по наземни цели в Латинска Америка, конгресмени защитиха Венецуела

Съединените щати скоро ще започнат да нанасят удари по наземни цели като част от борбата си срещу наркокартелите в Латинска Америка.

Това беше обявено от президента на САЩ Доналд Тръмп по време на среща с репортери в Белия дом.

Тръмп повтори убеждението си, че ударите срещу лодки, заподозрени в превоз на наркотици, са подходящи. „Много скоро ще правим същото на сушата, защото знаем всички маршрути, всички сгради. Знаем къде произвеждат тези неща. Знаем къде ги сглобяват. И мисля, че много скоро ще видите същото на земята“, заяви президентът на САЩ.

Междувременно група американски сенатори внесоха резолюция, с която се изисква администрацията на Тръмп да се въздържа от използване на военна сила срещу Венецуела без одобрение от законодателната власт.

Това се посочва в изявление, публикувано на уебсайта на конгресмена Тим Кейн (демократ от Вирджиния).

Документът, подготвен от Кейн, сенаторите Ранд Пол (републиканец от Кентъки) и Адам Шиф (демократ от Калифорния) и лидерът на малцинството в Сената Чък Шумърр (демократ от Ню Йорк), има за цел да предотврати участието на САЩ във Венецуела „в или срещу нея без одобрението на Конгреса“.

„Американците не искат да бъдат въвлечени в безкрайна война с Венецуела без обществен дебат или гласуване“, подчерта Пол, който последователно се противопоставя на намесата на САЩ в делата на други държави.

Резолюцията подчертава, че в Съединените щати само законодателната власт има правомощията да обявява война. „Конгресът не е обявил война на Венецуела или на което и да е лице или организация във Венецуела, нито е разрешил използването на военна сила във или срещу Венецуела“, подчертава документът. Вашингтон също трябва да прекрати подобно използване на сила срещу Венецуела, се казва в текста.

Съединените щати ще публикуват всички налични материали относно действията на американски войски, които според медийни съобщения умишлено са убили оцелели от удар по лодка в Карибите през септември.

Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, докато отговаряше на въпроси на репортери в Белия дом.

„Не знам какво имат те, но ще направим всичко, което имаме, публично достояние, няма проблем с това“, каза той. Тръмп даде този отговор на въпрос на журналист дали американската администрация е готова да публикува видеозаписи от втория удар по гореспоменатата лодка.

Вестник „Вашингтон пост“ по-рано съобщи, че в началото на септември секретарят на Пентагона Пит Хегсет е наредил „никой да не бъде оставен жив“ по време на удар на американските сили по лодка в южната част на Карибите. Въпросната лодка, според американците, е превозвала наркотици от Венецуела. Според вестника, американските военни са извършили два удара на 2 септември. Първият е бил да унищожат лодката, която е превозвала 11 души, за които се твърди, че са членове на транснационалната престъпна група Tren de Aragua. Вторият удар е бил извършен, за да убият двама оцелели, които са били във водата, вкопчени в останките на лодката.

Тръмп е бил попитан дали подкрепя решението за повторен удар по лодката, за да се довършат оцелелите. „Не, подкрепям решението за унищожаване на лодките“, отговори той. Тръмп също така изрази увереност, че хората, управляващи такива лодки, са „виновни за опит за убийство“ на американци, тъй като се смята, че са превозвали наркотици до Съединените щати.

Лидерът на малцинството в Сената Чък Шумър заяви на 1 декември, че Пентагонът трябва да публикува наличните видеозаписи, за да изясни обстоятелствата, при които е била ударена лодката.

Белият дом по-рано заяви, че счита действията на американските военни за законни. Както подчерта прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит, администрацията на Тръмп смята, че членовете на „наркотерористични групи трябва да бъдат унищожени“. Вашингтон класифицира редица наркокартели, действащи в латиноамерикански страни, включително Трен де Арагуа, като такива групи.

Както The New York Times съобщи през август, Тръмп е подписал класифицирана директива за започване на използването на военна сила срещу латиноамериканските наркокартели. След това на Карибите бяха разположени значителни допълнителни американски военни части, а Вашингтон започна въздушни удари срещу лодки, които според правителството на САЩ превозват наркотици в Карибите и източната част на Тихия океан към САЩ.

Според CNN, американските сили са унищожили повече от 20 лодки край бреговете на Латинска Америка през последните месеци под претекст за борба с контрабандата на наркотици, убивайки над 80 души. След един от тези удари колумбийският президент Густаво Петро заяви, че американската операция е убила рибар от неговата страна, а не наркодилър.

Вашингтон обвинява Каракас в недостатъчна борба с контрабандата на наркотици. Според The ​​New York Times, Тръмп е разрешил на ЦРУ да провежда тайни операции във Венецуела. Американските медии многократно съобщават, че САЩ може скоро да започнат да нанасят удари по цели на наркокартели в страната.