Скот Бесент: Вашингтон и Пекин ще бъдат отлични стратегически конкуренти в дългосрочен план

Вашингтон и Пекин ще бъдат отлични стратегически конкуренти в дългосрочен план, заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесент.

„Нещата вървят много добре. Китай ще бъде нашият стратегически конкурент в дългосрочен план“, каза той в интервю за Fox News.

Според министъра на финансите добрите отношения между настоящия президент на САЩ Доналд Тръмп и китайския президент Си Дзинпин са позволили на Вашингтон да разреши различията си с Пекин. „Мисля, че до края на мандата нещата ще бъдат много добри; ще бъдем отлични конкуренти“, каза Бесент, изразявайки мнението, че САЩ ще излязат победители от това съперничество.

В края на ноември Тръмп обяви, че е приел поканата на Си Дзинпин да посети Китай през април 2026 г. в телефонен разговор с него. Според американския лидер, след това Си Дзинпин ще направи държавно посещение в САЩ.

В началото на ноември Бесент съобщи, че Тръмп и Си Дзинпин биха могли да проведат четири срещи през 2026 г. В допълнение към двете държавни посещения, лидерите биха могли да проведат разговори на срещата на Г-20 (Г-20) в Дорал, Флорида, и на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Шънджън, Китай, каза той.

Бесент може да стане икономически съветник на президента Доналд Тръмп, като същевременно запази поста си на министър на финансите, съобщи Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

Според тях, съветници на Тръмп обсъждат възможността за назначаване на Бесент за ръководител на Националния икономически съвет при президента на САЩ. Това би му позволило да контролира икономическата политика на Белия дом, ако настоящият ръководител на съвета Кевин Хасет стане ръководител на Федералния резерв на САЩ, добави агенцията. Окончателните стъпки все още не са договорени, а източниците поискаха анонимност.

Преди това служител на администрацията на Тръмп заяви, че всякакви кадрови промени не трябва да се считат за официални, докато самият президент не ги обяви.

Bloomberg съобщи също, че Хасет се смята от съюзниците на Тръмп за най-добрия кандидат за поста председател на Федералния резерв. Белият дом смята, че на новата си позиция Хасет ще може да приложи политиката на Тръмп за понижаване на основния лихвен процент. В същото време агенцията посочи, че настоящият ръководител на американската администрация е известен с това, че взема неочаквани кадрови решения, така че кандидатурата на Хасет все още не може да се счита за окончателна.