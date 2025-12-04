Новини
Свят »
Израел »
Израел подготвя ново ръководство на Мосад

Израел подготвя ново ръководство на Мосад

4 Декември, 2025 13:36, обновена 4 Декември, 2025 13:35 407 3

  • израел-
  • бенямин нетаняху-
  • мосад

Генерал-майор Роман Гофман ще оглави разузнаването след края на мандата на Давид Барнеа

Израел подготвя ново ръководство на Мосад - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Израелският премиер Бенямин Нетаняху е взел решение да назначи своя военен секретар генерал-майор Роман Гофман за следващ директор на разузнавателната служба Мосад, съобщи канцеларията му, цитирана от „Таймс ъф Израел“, предава News.bg.

Настоящият ръководител на агенцията Давид Барнеа ще приключи петгодишния си мандат през юни 2026 г. С избора на Гофман премиерът е пренебрегнал двамата кандидати, издигнати от самия Барнеа.

Процедурата по назначението предстои да бъде разгледана от Консултативния комитет за назначения на висши държавни длъжности.

Гофман е офицер, израснал в бронирания корпус на Израелските отбранителни сили, достигайки до позицията командир на дивизия, след което се оттегля от активни бойни функции.

От кабинета на премиера го определят като „изключително изтъкнат офицер“. Според официалното съобщение назначаването му за военен секретар в разгара на войната е доказало високите му професионални качества, включително бързата му адаптация и активното му участие в операциите на седемте военни фронта.

Канцеларията подчертава още, че Гофман е поддържал постоянна координация с всички разузнавателни и силови структури, в това число и с Мосад. Изтъкнати са и неговата креативност, инициативност, задълбоченото му познаване на противника, както и стриктната му дискретност.

„Премиерът е уверен, че генерал-майор Гофман е най-подготвеният и подходящ кандидат за поста директор на Мосад, и му пожелава успех в тази отговорна длъжност“, заявяват от канцеларията на Нетаняху.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нищо ново под слънцето

    2 0 Отговор
    Най-големите схемаджии са тези евреи

    13:40 04.12.2025

  • 2 Някой

    0 0 Отговор
    Сатаняху да не забрави на знамената да сложи и свастика с точки отстрани - за ден на Слънцето в Израел.
    Какво го отличава от Хитлер?

    13:58 04.12.2025

  • 3 Лудият от портиерната

    0 0 Отговор
    Иранците занулиха голяма част от старото

    13:59 04.12.2025