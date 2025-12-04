Израел подготвя ново ръководство на Мосад

Израелският премиер Бенямин Нетаняху е взел решение да назначи своя военен секретар генерал-майор Роман Гофман за следващ директор на разузнавателната служба Мосад, съобщи канцеларията му, цитирана от „Таймс ъф Израел“, предава News.bg.

Настоящият ръководител на агенцията Давид Барнеа ще приключи петгодишния си мандат през юни 2026 г. С избора на Гофман премиерът е пренебрегнал двамата кандидати, издигнати от самия Барнеа.

Процедурата по назначението предстои да бъде разгледана от Консултативния комитет за назначения на висши държавни длъжности.

Гофман е офицер, израснал в бронирания корпус на Израелските отбранителни сили, достигайки до позицията командир на дивизия, след което се оттегля от активни бойни функции.

От кабинета на премиера го определят като „изключително изтъкнат офицер“. Според официалното съобщение назначаването му за военен секретар в разгара на войната е доказало високите му професионални качества, включително бързата му адаптация и активното му участие в операциите на седемте военни фронта.

Канцеларията подчертава още, че Гофман е поддържал постоянна координация с всички разузнавателни и силови структури, в това число и с Мосад. Изтъкнати са и неговата креативност, инициативност, задълбоченото му познаване на противника, както и стриктната му дискретност.

„Премиерът е уверен, че генерал-майор Гофман е най-подготвеният и подходящ кандидат за поста директор на Мосад, и му пожелава успех в тази отговорна длъжност“, заявяват от канцеларията на Нетаняху.