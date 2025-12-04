Скорост от 231 км/ч са засекли камерите на околовръстния път в Скопие

Със скорост 231 км/ч е засечен на 1 декември да се движи автомобил по околовръстния път на Скопие, показват камерите на системата „Безопасен град“, която тестово работи в столицата на Северна Македония. Това посочиха началникът на отдел „Пътно движение“ в Министерството на вътрешните работи на страната Мая Арсовска-Манов и държавният съветник в кабинета на министъра Владимир Велковски в интервю за ТВ „Телма”, предаде БТА.

От началото на декември системата работи тестово, засега в Скопие и подстъпите към столицата, както и в Куманово, и Тетово, като целта е с камери, които засичат нарушения на пътя, да бъде обхваната цялата страна. По информация на МВР във втория ден на тестовия период на системата най-високата регистрирана скорост е била 209 км/ч, като на този етап шофьорите получават само информация чрез СМС за извършени нарушения, а от началото на следващата година ще получават и глоби.

Най-бързо автомобилите се движат на изхода от Скопие към Тетово, а на един от големите булеварди в Скопие „Никола Карев“ камерите са регистрирали и кръстовището, на което шофьорите най-често преминават на червен светофар.

И докато в първия ден от работата на „Безопасен град” регистрираните нарушения, отчетени от полицията бяха 110 хиляди, във втория ден те са намалели наполовина - 50 652. Най-голяма част от тях са шофиране с превишена скорост - 48 861, а 1366 автомобила са преминали на червен светофар.