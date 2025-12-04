Новини
Скорост от 231 км/ч са засекли камерите на околовръстния път в Скопие

4 Декември, 2025 14:59

Най-бързо автомобилите се движат на изхода от Скопие към Тетово, посочват местните власти

Скорост от 231 км/ч са засекли камерите на околовръстния път в Скопие - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Със скорост 231 км/ч е засечен на 1 декември да се движи автомобил по околовръстния път на Скопие, показват камерите на системата „Безопасен град“, която тестово работи в столицата на Северна Македония. Това посочиха началникът на отдел „Пътно движение“ в Министерството на вътрешните работи на страната Мая Арсовска-Манов и държавният съветник в кабинета на министъра Владимир Велковски в интервю за ТВ „Телма”, предаде БТА.

От началото на декември системата работи тестово, засега в Скопие и подстъпите към столицата, както и в Куманово, и Тетово, като целта е с камери, които засичат нарушения на пътя, да бъде обхваната цялата страна. По информация на МВР във втория ден на тестовия период на системата най-високата регистрирана скорост е била 209 км/ч, като на този етап шофьорите получават само информация чрез СМС за извършени нарушения, а от началото на следващата година ще получават и глоби.

Най-бързо автомобилите се движат на изхода от Скопие към Тетово, а на един от големите булеварди в Скопие „Никола Карев“ камерите са регистрирали и кръстовището, на което шофьорите най-често преминават на червен светофар.

И докато в първия ден от работата на „Безопасен град” регистрираните нарушения, отчетени от полицията бяха 110 хиляди, във втория ден те са намалели наполовина - 50 652. Най-голяма част от тях са шофиране с превишена скорост - 48 861, а 1366 автомобила са преминали на червен светофар.


  • 1 1488

    1 1 Отговор
    буклуци бугарски колкот щеш

    15:02 04.12.2025

  • 2 ООрана държава

    3 0 Отговор
    И какво ни грее околовръстното на скопие?

    15:03 04.12.2025

  • 3 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор
    Малко ни е родната простотия, занимават ни и с Македонската! Все едно това оправдава дивотията на средната скорост и краденето на пари!

    Разберете ВСИЧКИ ТИЯ "ДЖИГИТИ" СЕ ПРИБИРАТ ДОМА ДА СИ ЧАКАТ ГЛОБАТА!!!
    А катастрофите са по причини, за които КАТ не следи и няма никакви мерки!

    15:04 04.12.2025

  • 4 Шиптарията

    0 0 Отговор
    Е на мода там 🤣

    15:30 04.12.2025

