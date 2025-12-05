Новини
Свят »
САЩ »
САЩ готвят забрана или ограничено влизане в страната за граждани от над 30 държави

САЩ готвят забрана или ограничено влизане в страната за граждани от над 30 държави

5 Декември, 2025 04:49, обновена 5 Декември, 2025 04:54 795 4

  • кристи ноем-
  • сащ-
  • чужденци

Защо трябва да допускаме хора от страни, чиито правителства не ни съдействат да ги проверим, заяви министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем

САЩ готвят забрана или ограничено влизане в страната за граждани от над 30 държави - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Влизането в Съединените щати може да бъде забранено или ограничено за граждани на повече от 30 държави, обяви министърът на вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноем.

„Няма да ви дам точния брой, но е повече от 30“, каза тя в ефира на Fox News. „Ако те нямат стабилни правителства, ако не могат да ни обяснят кои са хората и да ни помогнат да ги проверим, защо трябва да допускаме хора от тези държави в Съединените щати?“.

Според съобщения в американските медии, Вашингтон обмисля разширяване на списъка с държави, чиито граждани са със забрана или ограничения да влизат в Съединените щати, от 19 на 32.

Преди това Ноем предложи да се наложи пълна забрана за влизане на онези държави, чиито граждани най-често представляват заплаха за националната сигурност. Тези изявления последваха нападението срещу членове на Националната гвардия на САЩ миналата седмица.

На 26 ноември мъж откри огън по войски на Националната гвардия близо до парка „Адмирал Дейвид Фарагът“ в центъра на Вашингтон. Мястото на инцидента бе на около 300 метра от Белия дом. Нападателят и двама войници от Националната гвардия бяха ранени и хоспитализирани. Един от войниците по-късно почина. Министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем заяви, че заподозреният е пристигнал в Съединените щати от Афганистан през 2021 г. като част от Програмата за прием на съюзниците след изтеглянето на американските войски от страната.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 чикчирик

    3 0 Отговор
    Досущ нашият унизително нереципрочен визов режим.

    05:01 05.12.2025

  • 2 Тая па!

    3 0 Отговор
    Та нали търсите хора да работят срещу правителствата си?

    05:05 05.12.2025

  • 3 Реднек

    1 0 Отговор
    А за селяни има ли санкции?

    Коментиран от #4

    05:40 05.12.2025

  • 4 Бай Араб

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Реднек":

    Ако селяните са обути в цървули с грайфери няма да има за тях санкции.

    05:45 05.12.2025