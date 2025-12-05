САЩ готвят забрана или ограничено влизане в страната за граждани от над 30 държави

Влизането в Съединените щати може да бъде забранено или ограничено за граждани на повече от 30 държави, обяви министърът на вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноем.

„Няма да ви дам точния брой, но е повече от 30“, каза тя в ефира на Fox News. „Ако те нямат стабилни правителства, ако не могат да ни обяснят кои са хората и да ни помогнат да ги проверим, защо трябва да допускаме хора от тези държави в Съединените щати?“.

Според съобщения в американските медии, Вашингтон обмисля разширяване на списъка с държави, чиито граждани са със забрана или ограничения да влизат в Съединените щати, от 19 на 32.

Преди това Ноем предложи да се наложи пълна забрана за влизане на онези държави, чиито граждани най-често представляват заплаха за националната сигурност. Тези изявления последваха нападението срещу членове на Националната гвардия на САЩ миналата седмица.

На 26 ноември мъж откри огън по войски на Националната гвардия близо до парка „Адмирал Дейвид Фарагът“ в центъра на Вашингтон. Мястото на инцидента бе на около 300 метра от Белия дом. Нападателят и двама войници от Националната гвардия бяха ранени и хоспитализирани. Един от войниците по-късно почина. Министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем заяви, че заподозреният е пристигнал в Съединените щати от Афганистан през 2021 г. като част от Програмата за прием на съюзниците след изтеглянето на американските войски от страната.