Във Венецуела освободиха над 60 политически затворници

Във Венецуела освободиха над 60 политически затворници

26 Декември, 2025 04:35, обновена 26 Декември, 2025 04:39 498 2

Те са арестувани по време на протестите срещу преизбирането на президента Николас Мадуро през 2024 година

Във Венецуела освободиха над 60 политически затворници - 1
Снимка: YouTube
БНР БНР

Властите във Венецуела освободиха над 60 затворници, арестувани по време на протестите срещу преизбирането на президента Николас Мадуро през 2024 година, съобщават неправителствени организации.

Тогава при демонстрациите срещу обявената победа на Мадуро за трети мандат бяха задържани около 2400 души, но близо 2 хиляди от тях по-късно бяха пуснати.

Според роднини на освободените сега, те са били държани в затвора със строг режим "Токорон" в щата Арагуа, на около 130 километра от столицата Каракас. "Франс прес" обаче посочва, че точните условия на пускането им за момента не са ясни.


Венецуела
  • 1 Да ги пращат в САЩ

    Там да видят как е с демокрацията.

    04:41 26.12.2025

  • 2 Перник

    К..л..а..н..е със с..е..к..и..р..а за Г..р..о..з..н..и..о У..р..у..н..г..е..л и П..л..е..ш..о п.р.е.з.и.д.е.н.т.о р.у.м.е.н р.а.д.е.в. Дано следващио президент е човек с харизмата на Пол Уокър къде през 2023г. му изнасяхме 10 години. Поздрави от Перник.

    04:44 26.12.2025