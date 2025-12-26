Във Венецуела освободиха над 60 политически затворници

Властите във Венецуела освободиха над 60 затворници, арестувани по време на протестите срещу преизбирането на президента Николас Мадуро през 2024 година, съобщават неправителствени организации.

Тогава при демонстрациите срещу обявената победа на Мадуро за трети мандат бяха задържани около 2400 души, но близо 2 хиляди от тях по-късно бяха пуснати.



Според роднини на освободените сега, те са били държани в затвора със строг режим "Токорон" в щата Арагуа, на около 130 километра от столицата Каракас. "Франс прес" обаче посочва, че точните условия на пускането им за момента не са ясни.