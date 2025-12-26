Тръмп: Спрях да общувам с Епстийн, много преди това да стане модерно, но някои демократи ще дължат много обяснения

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в Truth Social, че имената на демократите, замесени в случая с Джефри Епстийн, ще бъдат разкрити и след това те ще трябва да оправдаят действията си.

„Весела Коледа на всички, включително на многото негодници, които обичаха Джефри Епстийн. Когато имената им изплуват в продължаващия лов на вещици от радикалната левица плюс един подъл „републиканец“ Маси /б.р. конгресменът Томас Маси/, и се окаже, че всички са демократи, ще предстоят много обяснения...“, написа той.

Според Тръмп той е единственият човек, който е отказал да общува с Епстийн много преди това да стане модерно.

На 20 декември Министерството на правосъдието на САЩ публикува някои от досиетата по делото на Епщайн - общо 3 965 файла, повечето от които са снимки. Общият размер на данните е 3 GB. Файловете са разделени на четири групи. Някои файлове са отделни изображения, други са многостранични документи.