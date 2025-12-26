Новини
26 Декември, 2025 04:42, обновена 26 Декември, 2025 04:50

Весела Коледа на всички, включително на многото негодници, които обичаха Джефри, написа американският президент

Тръмп: Спрях да общувам с Епстийн, много преди това да стане модерно, но някои демократи ще дължат много обяснения - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в Truth Social, че имената на демократите, замесени в случая с Джефри Епстийн, ще бъдат разкрити и след това те ще трябва да оправдаят действията си.

„Весела Коледа на всички, включително на многото негодници, които обичаха Джефри Епстийн. Когато имената им изплуват в продължаващия лов на вещици от радикалната левица плюс един подъл „републиканец“ Маси /б.р. конгресменът Томас Маси/, и се окаже, че всички са демократи, ще предстоят много обяснения...“, написа той.

Според Тръмп той е единственият човек, който е отказал да общува с Епстийн много преди това да стане модерно.

На 20 декември Министерството на правосъдието на САЩ публикува някои от досиетата по делото на Епщайн - общо 3 965 файла, повечето от които са снимки. Общият размер на данните е 3 GB. Файловете са разделени на четири групи. Някои файлове са отделни изображения, други са многостранични документи.


САЩ
  • 1 Перник

    0 2 Отговор
    К..л..а..н..е със с..е..к..и..р..а за Г..р..о..з..н..и..о У..р..у..н..г..е..л и П..л..е..ш..о п.р.е.з.и.д.е.н.т.о р.у.м.е.н р.а.д.е.в. Дано следващио президент е човек с харизмата на Пол Уокър къде през 2023г. му изнасяхме 10 години. Поздрави от Перник.

    04:58 26.12.2025