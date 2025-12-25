Тръмп обяви разширяване на борбата с наркотрафика от море към суша

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, отправяйки коледни поздрави към американските въоръжени сили, подчерта успехите на военните операции срещу наркотрафика по море и заяви, че усилията ще бъдат пренасочени и към сухопътни действия, предава News.bg.
„Сега ще се насочим към сушата“, заяви Тръмп пред журналисти от президентския пул. По думите му, незаконният трафик на наркотици по море е бил намален с 96 процента в резултат на предприетите мерки.
Американският държавен глава отдели специално внимание и на екипажа на самолетоносача USS „Джералд Форд“, като отбеляза, че корабът се намира на „интересно място“ в Карибско море. Изявлението бе направено по време на видеоразговор с военнослужещи.
Междувременно вестникът The Wall Street Journal съобщи във вторник, позовавайки се на свои източници, че американското военно командване е разположило в Карибския регион самолети със специално предназначение, както и транспортни самолети, превозващи военни и боеприпаси.
Според информацията, най-малко десет конвертоплана V-22 са били прехвърлени от авиобазата „Канън“ в щата Ню Мексико. Освен това в Пуерто Рико са пристигнали военнотранспортни самолети Boeing C-17, излетели от базите „Форт Стюарт“ и „Форт Кембъл“.
От няколко месеца насам Съединените щати засилват натиска върху Венецуела чрез поредица от действия, сред които разполагане на хиляди военнослужещи и авионосеща ударна група в Карибско море, удари по предполагаеми канали за наркотрафик и отправяне на многократни предупреждения към венецуелския президент Николас Мадуро.
По-рано Доналд Тръмп наложи и блокада на всички санкционирани петролни танкери, които се насочват към Венецуела, като част от по-широката стратегия за икономически и политически натиск върху страната.
1 Някой
Какво ли не прави човек за единия петрол...
Коментиран от #10
09:52 25.12.2025
2 Слава Украйна
09:55 25.12.2025
3 Слава на Украйна Смля Путина
09:56 25.12.2025
4 Време е да направи и Към Москва разширяв
09:57 25.12.2025
5 Асен
09:57 25.12.2025
6 Всички знаем че ако не бяха атомните бом
09:58 25.12.2025
7 трън
Коментиран от #12
09:58 25.12.2025
8 Бункерният Педофил
Няма да прати нито един Роб да брани венецуела и нейният Друсън диктатор
09:59 25.12.2025
9 Блътстващият Педофил
10:00 25.12.2025
10 Путин
До коментар #1 от "Някой":Защото съм многоходов смешник с токчета
10:00 25.12.2025
11 А защо Путин не помага?
Сега като ядът сопата той се прави на Улична Рускиня
Коментиран от #14
10:01 25.12.2025
12 Путин
До коментар #7 от "трън":Сорос ни нареди са станем "многоходови"
Коментиран от #16
10:02 25.12.2025
13 Никой
10:09 25.12.2025
14 Путин ги накара да залеят сащ Със Дрога
До коментар #11 от "А защо Путин не помага?":Ти си за Нобелова награда бре зетърче .....
10:15 25.12.2025
15 На връх рождество
10:21 25.12.2025
16 трън
До коментар #12 от "Путин":я пак
10:24 25.12.2025