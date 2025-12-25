Новини
Тръмп обяви разширяване на борбата с наркотрафика от море към суша

25 Декември, 2025 09:50, обновена 25 Декември, 2025 09:52 680 16

Американският президент отчете рязък спад на морския наркотрафик и засилено военно присъствие в Карибския регион

Тръмп обяви разширяване на борбата с наркотрафика от море към суша - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, отправяйки коледни поздрави към американските въоръжени сили, подчерта успехите на военните операции срещу наркотрафика по море и заяви, че усилията ще бъдат пренасочени и към сухопътни действия, предава News.bg.

„Сега ще се насочим към сушата“, заяви Тръмп пред журналисти от президентския пул. По думите му, незаконният трафик на наркотици по море е бил намален с 96 процента в резултат на предприетите мерки.

Американският държавен глава отдели специално внимание и на екипажа на самолетоносача USS „Джералд Форд“, като отбеляза, че корабът се намира на „интересно място“ в Карибско море. Изявлението бе направено по време на видеоразговор с военнослужещи.

Междувременно вестникът The Wall Street Journal съобщи във вторник, позовавайки се на свои източници, че американското военно командване е разположило в Карибския регион самолети със специално предназначение, както и транспортни самолети, превозващи военни и боеприпаси.

Според информацията, най-малко десет конвертоплана V-22 са били прехвърлени от авиобазата „Канън“ в щата Ню Мексико. Освен това в Пуерто Рико са пристигнали военнотранспортни самолети Boeing C-17, излетели от базите „Форт Стюарт“ и „Форт Кембъл“.

От няколко месеца насам Съединените щати засилват натиска върху Венецуела чрез поредица от действия, сред които разполагане на хиляди военнослужещи и авионосеща ударна група в Карибско море, удари по предполагаеми канали за наркотрафик и отправяне на многократни предупреждения към венецуелския президент Николас Мадуро.

По-рано Доналд Тръмп наложи и блокада на всички санкционирани петролни танкери, които се насочват към Венецуела, като част от по-широката стратегия за икономически и политически натиск върху страната.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 7 гласа.
