Руското външно министерство обвини Съединените щати, че възраждат практики на пиратство и бандитизъм в Карибско море чрез блокадата срещу Венецуела, и изрази надежда, че прагматичният подход на президента на САЩ Доналд Тръмп ще помогне да бъде избегната по-нататъшна ескалация. Това предаде Ройтерс, предава News.bg.
Говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова заяви, че ситуацията в региона представлява сериозно нарушение на международните норми. По думите ѝ в Карибско море се наблюдава „пълно беззаконие“, при което се възраждат „отдавна забравени кражби на чужда собственост“, които тя определи като пиратство и бандитизъм.
Захарова подчерта, че Русия последователно се застъпва за деескалация на напрежението. Тя изрази надежда, че „прагматизмът и рационалността“ на президента Тръмп ще създадат условия за намиране на решения, приемливи за всички страни и съобразени с международното право.
В изявлението си говорителят на Руското външно министерство потвърди и подкрепата на Москва за правителството на венецуелския президент Николас Мадуро, като посочи, че Русия застава зад усилията му за защита на суверенитета, националните интереси и стабилното развитие на страната.
Украинските въоръжени сили (УВС) си възвърнаха контрола над Купянск, основен железопътен възел в Харковска област, за чието превземане руското министерство на отбраната е докладвало няколко пъти на президента Владимир Путин, пишат подкрепящи войната руски Z-кореспонденти.
Руската армия е загубила "значителна част от опорните си точки" на западния бряг на река Оскол, която тече през града, включително селата Кондрашовка, Радковка и Московка, пише Telegram канала "Рибар", който е близък до Министерството на отбраната. Каналът добавя, че "в самия Купянск ситуацията е, меко казано, по-лоша от критична, както и на източния бряг". Според него, украинските въоръжени сили са си възвърнали контрола над района около млечния завод и продължават да държат Кучеровка и Петровпавловка, докато отбраната на руските сили "е спорадична и не се е сринала напълно само защото операторите на дронове работят до смъртта си
