Русия обвинява САЩ в „пиратство“ заради блокадата срещу Венецуела

Русия обвинява САЩ в „пиратство" заради блокадата срещу Венецуела

25 Декември, 2025 16:04 1 128 56

Москва заяви, че подкрепя Каракас и призовава за деескалация в Карибско море

Русия обвинява САЩ в „пиратство“ заради блокадата срещу Венецуела - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руското външно министерство обвини Съединените щати, че възраждат практики на пиратство и бандитизъм в Карибско море чрез блокадата срещу Венецуела, и изрази надежда, че прагматичният подход на президента на САЩ Доналд Тръмп ще помогне да бъде избегната по-нататъшна ескалация. Това предаде Ройтерс, предава News.bg.

Говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова заяви, че ситуацията в региона представлява сериозно нарушение на международните норми. По думите ѝ в Карибско море се наблюдава „пълно беззаконие“, при което се възраждат „отдавна забравени кражби на чужда собственост“, които тя определи като пиратство и бандитизъм.

Захарова подчерта, че Русия последователно се застъпва за деескалация на напрежението. Тя изрази надежда, че „прагматизмът и рационалността“ на президента Тръмп ще създадат условия за намиране на решения, приемливи за всички страни и съобразени с международното право.

В изявлението си говорителят на Руското външно министерство потвърди и подкрепата на Москва за правителството на венецуелския президент Николас Мадуро, като посочи, че Русия застава зад усилията му за защита на суверенитета, националните интереси и стабилното развитие на страната.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 За пореден път

    21 12 Отговор
    Кратко, точно, ясно.

    16:08 25.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Линда

    13 26 Отговор
    Айде помогнете им , нали са ви съюзник , както помогнахте и на Югославия . От началото на напрежението м/у внецуела и САЩ , просия е изпратила един товарен ИЛ. С 4 бтра. Хахахаха Русия е един виц .

    Коментиран от #39

    16:09 25.12.2025

  • 5 Новини от последните минути

    41 26 Отговор
    Днес както признаха и руските военни кореспонденти град Купянск е напълно освободен от ВСУ а руските агрссори ликвидирани -
    Украинските въоръжени сили (УВС) си възвърнаха контрола над Купянск, основен железопътен възел в Харковска област, за чието превземане руското министерство на отбраната е докладвало няколко пъти на президента Владимир Путин, пишат подкрепящи войната руски Z-кореспонденти.

    Руската армия е загубила "значителна част от опорните си точки" на западния бряг на река Оскол, която тече през града, включително селата Кондрашовка, Радковка и Московка, пише Telegram канала "Рибар", който е близък до Министерството на отбраната. Каналът добавя, че "в самия Купянск ситуацията е, меко казано, по-лоша от критична, както и на източния бряг". Според него, украинските въоръжени сили са си възвърнали контрола над района около млечния завод и продължават да държат Кучеровка и Петровпавловка, докато отбраната на руските сили "е спорадична и не се е сринала напълно само защото операторите на дронове работят до смъртта си

    Коментиран от #14, #17, #22, #24

    16:09 25.12.2025

  • 6 сащисан кравар

    16 11 Отговор
    По стара краварска традициясе тепат индианци за да им вземат черното злато!

    16:09 25.12.2025

  • 7 Явката Колев

    9 0 Отговор
    Уф, разочаровахте ме, помислих, че за торенти ще се говори. То за истински пирати било...

    16:09 25.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Българин

    15 16 Отговор
    Мадуро в скоро време ще последва Асад, Янукович и останалите тирани в Москва.

    16:10 25.12.2025

  • 10 Име

    10 3 Отговор
    Наздраве!

    16:10 25.12.2025

  • 11 Трезвеник

    25 14 Отговор
    Захарова единствено може да си прави вятър на устата от алкохолни пари.🤣

    16:10 25.12.2025

  • 12 И36рал си

    9 6 Отговор

    До коментар #1 от "Пепи Волгата":

    Пепи Евр0то🍌🤣🤣🤣

    16:10 25.12.2025

  • 13 Бонев

    14 4 Отговор
    Нещастието на Венецуела е че имат огромни запаси от петрол.

    16:10 25.12.2025

  • 14 Българин

    15 18 Отговор

    До коментар #5 от "Новини от последните минути":

    ТИ ЯВНО ОЩЕ ВЯРВАШ ВЪВ ДЯДО КОЛЕДА! АМА КОЙ ЛИ ТИ ВЯРВА ?

    16:11 25.12.2025

  • 15 Някой

    13 3 Отговор
    Ами пиратство си е, какво друго да е?

    16:12 25.12.2025

  • 16 Мария 3ахарова официальнъй

    3 5 Отговор
    И6@л съм ва...хлъц...мдааа

    16:12 25.12.2025

  • 17 Факт

    9 14 Отговор

    До коментар #5 от "Новини от последните минути":

    Преди 3 седмици докладваха на жуже путя че Купянск и Покровск са напълно превзети от агресорите и путя с патос обяви това по обществената руска телевизия. Резултата е че от Купянск руските нашественици са изритани жестоко а Покровск ВСУ прочиства града сграда по сграда и не взема повече пленници. Путя отново стана за смях пред света

    Коментиран от #28, #31, #45

    16:13 25.12.2025

  • 18 Хипотетично

    3 6 Отговор
    От един дол дренки за Крим и за Гренландия. Присмял се хърбел на щърбел за Венецуела.

    16:13 25.12.2025

  • 19 Гръм и мълнии

    15 4 Отговор
    САЩ се чудят,каква причина да си измислят,че да заграбят петрола на Венецуела

    Коментиран от #36

    16:14 25.12.2025

  • 20 Тая

    5 11 Отговор
    дали поизтрезня, от 50 годишнината.

    16:14 25.12.2025

  • 21 Джак Спароу

    3 3 Отговор
    Черната перла е стратегически разположена в карибско море. Въпреки това Мадуро смята да ги прати в Ямайка.

    16:16 25.12.2025

  • 22 УжАсен

    11 12 Отговор

    До коментар #5 от "Новини от последните минути":

    Никой не е вярвал че рашите са толкова слаби ,жалки и безпомощни. В началото на агресията месец март 2022 г.окупираха Купянск с цената на хиляди жертви и есента на същата година града бе освободен при всеобхватната Украинска контраофанзива. Края на февруари 2022 г.влязоха и във втория по големина град в Украйна Харков който е на 28 км.от руската граница и след седмица бяха прогонени и от него а в уличните боеве жива руска орка не оцеля. Толкова слаби, жалки и немощни руски нещастници

    16:17 25.12.2025

  • 23 Ха ха

    9 7 Отговор
    Дреме й на Америка за скъсаните рашистанци! Те една Украина не могат да завладеят, тръгнали да заплашват.

    16:19 25.12.2025

  • 24 Хаха

    6 4 Отговор

    До коментар #5 от "Новини от последните минути":

    Я кажи сега Курск чии... А събориха ли Атакамсите някой парапет на Кримския мост... 1003:26 при последната развяна в чия полза...

    16:20 25.12.2025

  • 25 ега ти и арогантността

    8 3 Отговор
    точно пък вие нямате право да се обаждате терористични пияници

    16:22 25.12.2025

  • 26 Потрес

    9 7 Отговор
    Мърлата пак се изхрачи!
    Престъпника вика,дръжте престъпника!

    16:22 25.12.2025

  • 27 Руски колхозник

    7 4 Отговор
    Йо хо хо и бутилка ром👍🤣

    16:23 25.12.2025

  • 28 гунчо ,

    8 7 Отговор

    До коментар #17 от "Факт":

    Пилците ще ги броите напролет ! Не се радвай , че нищо от написаното не е вярно ! От тия фейлетони укрията се смали с толкова много , за солдатите да не говорим .

    16:23 25.12.2025

  • 29 Европа

    4 5 Отговор
    пияницо ИЗТРЕЗНЕЙ , преди войната ви пълних гушата с пари , сега ви я пълня с нещо друго :)

    16:25 25.12.2025

  • 30 Ало,сайта?

    4 3 Отговор
    Я пуснете интервюто на шефката на ЦРУ

    16:25 25.12.2025

  • 31 Хаха

    5 7 Отговор

    До коментар #17 от "Факт":

    "Украинските въоръжени сили са се изтеглили от Северск, съобщава Генералният щаб на украинската армия.
    23 декември 2025 г. - 19:12 ч.
    Украинските въоръжени сили са се изтеглили от Северск, съобщава украинският Генерален щаб |
    „В района на Северск продължават тежките боеве. Руските войски имат значително предимство в жива сила и техника и продължават настъпателните си операции.“
    „За да запазим живота на нашите войници и боеспособността на нашите подразделения, украинските сили се изтеглиха от града“, се казва в изявлението."

    Един по един градовете губят "стратегическо значение" и всушанките изнасят контранаступа в посока Киив....

    16:27 25.12.2025

  • 32 Данко Харсъзина

    1 4 Отговор
    Маша Захарова е съвременния Иля Оренбург.

    16:27 25.12.2025

  • 33 Ово е стандарт

    2 3 Отговор
    Дядо Коледа лапландски разнасял подаръците с шейна, а американския си джиткал със самолетоносач!

    16:28 25.12.2025

  • 34 Една кухоглава копейка да обясни

    8 5 Отговор
    Защо тази про.ста пияница се напъва да каже нещо и все не ѝ се получава.В Раша на вече ѝ се подиграват.

    Коментиран от #41

    16:29 25.12.2025

  • 35 россиян..

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "Пепи Волгата":

    Вазе будалите-дека сте дошли с конската опашка вързана за тояга..как няма да ги излъгат киселовчето и двата плондера

    16:29 25.12.2025

  • 36 Хаха

    7 1 Отговор

    До коментар #19 от "Гръм и мълнии":

    Не е точно така!
    Според Дончо върху изконни американски петролни залежи, с учудване установил че най-безцеремонно и нагло се е появила държава на име Венецуела...

    16:30 25.12.2025

  • 37 прекрасна Коледа се очертава

    9 4 Отговор
    рашка си заминава , оранжевото чучело си заминава , прасето и чекмеджето отекоха у канала и изверга орбан и него не го щът - ВЕСЕЛА КОЛЕДА .

    16:31 25.12.2025

  • 38 Българин

    6 5 Отговор
    От Кремъл нищо не завис.Да се погрижат за гладните крепостни.

    16:31 25.12.2025

  • 39 Разум

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "Линда":

    Огромният дълг на няма да се изплати с 2-3 танкера нефт. Щатите искат да занулят числата с голям конфликт. Обаче няма глупаци, които да им се вържат.

    Коментиран от #52

    16:32 25.12.2025

  • 40 Кирил

    8 3 Отговор
    Дърта алкохоличка

    Коментиран от #47

    16:32 25.12.2025

  • 41 болгаринь..

    3 3 Отговор

    До коментар #34 от "Една кухоглава копейка да обясни":

    А един бгбандерец да ми обясни защо са още е внужник0 напеефтьски0 и кушать яко 0тгавнатьцитему с големио черпак

    16:33 25.12.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Един друг

    6 4 Отговор
    Ти да видиш! Значи да бомбардираш деца, болници, гари и други цивилни обекти е нормално, а като конфискуват комунистически петрол е пиратство.
    Истината е, че и двамата управляващи двете големи държави не са с всичкия си, затова и правят каквото си искат, без да се съобразяват със закони, правила, морал и други човешки качества.

    16:34 25.12.2025

  • 44 даката

    5 3 Отговор
    Преди много години имах съученик приятел. Завършихме, той щеше да следва в СССР. Баба му беше отровена комунистка русофилка. Преди да тръгне го накара да се закълне че няма да се ожени за рускиня.

    16:35 25.12.2025

  • 45 Пускайте арабската телевизия Ал Джазира

    10 6 Отговор

    До коментар #17 от "Факт":

    Кореспондентите им в момента предават от Купянск - "Парада на руската армия в "освободения" град Купянск все пак се състоя. По централната улица маршируват в колони стотици пленени руски войници. Гледката е потресаваща. Много от тях са ликвидирани от останалите цивилни жители в града".... Запомних гледката в която цивилни Украински жители на Купянск убиват руски пленен агресор с павета и му размазват черепа а в последните си думи прокле владимир владимирович путин изпратил го на чужда земя и смърт.

    Коментиран от #55

    16:35 25.12.2025

  • 46 даката

    6 2 Отговор
    Преди много години имах съученик приятел. Завършихме, той щеше да следва в СССР. Баба му беше отровена комунистка русофилка. Преди да тръгне го накара да се закълне че няма да се ожени за рускиня.

    Коментиран от #49

    16:36 25.12.2025

  • 47 дедо..

    3 3 Отговор

    До коментар #40 от "Кирил":

    Абе парапетаджия..захаровата е на светлинни години от мустакатото ленче,дека ви гъдаличкаше със мустаците си..м/у чаталите

    Коментиран от #48

    16:38 25.12.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 гунч ,

    3 1 Отговор

    До коментар #46 от "даката":

    Отровена ли е била бабата , че нищо не ти разбрахме от драсканицата . Посъветвала го е защото на село момите са убави ,арни , за какво му е рускиня на голия му г....ъ...з .

    16:43 25.12.2025

  • 50 Маша

    1 1 Отговор
    Е Велика !!!

    16:53 25.12.2025

  • 51 пацо

    3 1 Отговор
    Алкохоличка
    Боклук

    16:54 25.12.2025

  • 52 Линда

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Разум":

    2 - 3 танкера ???

    16:54 25.12.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Спецназ

    1 0 Отговор
    Мара Захарова и нашата журналистка Ели Стоянова,

    харесват МАДУРО и онова покрай него още повече!

    17:19 25.12.2025

  • 55 Ъъъъъъъъ

    0 1 Отговор

    До коментар #45 от "Пускайте арабската телевизия Ал Джазира":

    Украински фейкове!
    Al Jazeera не излъчва нищо от Купянск!

    17:21 25.12.2025

  • 56 С губенето на хегемония

    0 0 Отговор
    САЩ стават все по нагли и безкомпромисни.

    17:24 25.12.2025

