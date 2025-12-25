Русия обвинява САЩ в „пиратство“ заради блокадата срещу Венецуела

Руското външно министерство обвини Съединените щати, че възраждат практики на пиратство и бандитизъм в Карибско море чрез блокадата срещу Венецуела, и изрази надежда, че прагматичният подход на президента на САЩ Доналд Тръмп ще помогне да бъде избегната по-нататъшна ескалация. Това предаде Ройтерс, предава News.bg.

Говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова заяви, че ситуацията в региона представлява сериозно нарушение на международните норми. По думите ѝ в Карибско море се наблюдава „пълно беззаконие“, при което се възраждат „отдавна забравени кражби на чужда собственост“, които тя определи като пиратство и бандитизъм.

Захарова подчерта, че Русия последователно се застъпва за деескалация на напрежението. Тя изрази надежда, че „прагматизмът и рационалността“ на президента Тръмп ще създадат условия за намиране на решения, приемливи за всички страни и съобразени с международното право.

В изявлението си говорителят на Руското външно министерство потвърди и подкрепата на Москва за правителството на венецуелския президент Николас Мадуро, като посочи, че Русия застава зад усилията му за защита на суверенитета, националните интереси и стабилното развитие на страната.