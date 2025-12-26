Новини
Макрон следи ситуацията със задържания за шпионаж в Русия французин Лоран Винатие

26 Декември, 2025 05:06, обновена 26 Декември, 2025 05:12 518 1

Консултантът в швейцарската неправителствена организация „Център за хуманитарен диалог“, беше арестуван през юни 2024 г.

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон следи отблизо ситуацията около французина Лоран Винатие, определен от руското Министерство на правосъдието като чуждестранен агент, който е задържан в Русия по обвинения в шпионаж, съобщава BFMTV, позовавайки се на източници, близки до президента.

Източникът на канала добави, че Макрон „остава решен да осигури бързото му освобождаване с подкрепата на съответните държавни агенции“.

Кремъл съобщи за контакти между Москва и Париж по случая Винатие, по време на които руската страна „е направила предложение на французите“. „Топката сега е във френското поле“, заяви прессекретарят на президента Дмитрий Песков, без да предоставя подробности.

Журналистът на TF1 Жером Гаро попита за случая Винатие по време на живо с въпроси и отговори на Владимир Путин на 19 декември. След това Путин каза, че чува това име за първи път и обеща да проучи въпроса, добавяйки: „Ако има някакъв шанс за положително разрешаване на този въпрос, ако руското законодателство го позволява, ще положим всички усилия да го направим.“

Винатие, консултант в швейцарската неправителствена организация „Център за хуманитарен диалог“, беше арестуван в Русия през юни 2024 г. Три месеца по-късно той беше осъден на три години затвор, след като беше признат за виновен в събиране на информация за руски военни като чуждестранен агент (част 3, член 330.1 от Наказателния кодекс). Френското министерство на външните работи нарече присъдата прекомерно сурова и разкритикува руското законодателство за чуждестранните агенти, докато Макрон подчерта, че Винатие не е работил за френските власти.

През август 2025 г. в уебсайта на московския съд Лефортово бе посочено, че френски гражданин е обвинен в шпионаж (член 276, който предвижда максимално наказание от 20 години затвор).


Франция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

