Сирски пред Sky News: Ако преговорите пропаднат, продължаваме да се бием. Дори не мисля за отказ от територии

Главнокомандващият на украинските въоръжени сили Александър Сирски заяви в интервю за Sky News, че е неприемливо Украйна „просто да се откаже от територия“ като част от каквото и да е мирно споразумение с Русия.

„Естествено е неприемливо просто да се откажем от територия. Какво изобщо означава да се откажем от земята си? Точно затова се борим: да запазим територията си“, каза генералът. „Знаете ли, аз дори не си позволявам да обмислям подобен сценарий“, добави той.

Според него бойните действия в крайна сметка ще приключат и тогава трябва да се установи справедлив мир. Главнокомандващият е уверен, че това може да се постигне само ако военните действия по настоящата фронтова линия прекратят, последвано от преговори „без никакви условия“.

„Според мен справедливият мир е мир без предварителни условия, без отстъпване на територия. Това означава спиране на настоящата линия на контакт“, подчерта той. „Всеки друг формат би бил несправедлив мир и това е неприемливо за нас“, заяви Сирски.

Генералът ясно заяви, че украинските въоръжени сили ще продължат да се бият, ако дипломатическите усилия се провалят, предупреждавайки, че съдбата на цяла Европа е заложена на карта.

На въпроса дали Украйна ще може да продължи да се бие, ако президентът на САЩ Доналд Тръмп оттегли подкрепата си, Сирски отговори: „Много сме благодарни на нашите американски партньори и на всички наши съюзници, които ни подкрепяха през цялата тази война с оръжия и техника.“ Той изрази надежда, че те ще продължат да предоставят подкрепа и че европейските партньори и съюзници ще бъдат готови да предоставят каквото е необходимо, ако е необходимо.