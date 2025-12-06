Новини
Сирски пред Sky News: Ако преговорите пропаднат, продължаваме да се бием. Дори не мисля за отказ от територии
  Тема: Украйна

Сирски пред Sky News: Ако преговорите пропаднат, продължаваме да се бием. Дори не мисля за отказ от територии

6 Декември, 2025 02:45, обновена 6 Декември, 2025 02:49 824 17

  • сирски-
  • украйна-
  • война-
  • преговори

За главнокомандващия на украинските въоръжени сили справедливият мир е "мирът без условия"

Сирски пред Sky News: Ако преговорите пропаднат, продължаваме да се бием. Дори не мисля за отказ от територии - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Главнокомандващият на украинските въоръжени сили Александър Сирски заяви в интервю за Sky News, че е неприемливо Украйна „просто да се откаже от територия“ като част от каквото и да е мирно споразумение с Русия.

„Естествено е неприемливо просто да се откажем от територия. Какво изобщо означава да се откажем от земята си? Точно затова се борим: да запазим територията си“, каза генералът. „Знаете ли, аз дори не си позволявам да обмислям подобен сценарий“, добави той.

Според него бойните действия в крайна сметка ще приключат и тогава трябва да се установи справедлив мир. Главнокомандващият е уверен, че това може да се постигне само ако военните действия по настоящата фронтова линия прекратят, последвано от преговори „без никакви условия“.

„Според мен справедливият мир е мир без предварителни условия, без отстъпване на територия. Това означава спиране на настоящата линия на контакт“, подчерта той. „Всеки друг формат би бил несправедлив мир и това е неприемливо за нас“, заяви Сирски.

Генералът ясно заяви, че украинските въоръжени сили ще продължат да се бият, ако дипломатическите усилия се провалят, предупреждавайки, че съдбата на цяла Европа е заложена на карта.

На въпроса дали Украйна ще може да продължи да се бие, ако президентът на САЩ Доналд Тръмп оттегли подкрепата си, Сирски отговори: „Много сме благодарни на нашите американски партньори и на всички наши съюзници, които ни подкрепяха през цялата тази война с оръжия и техника.“ Той изрази надежда, че те ще продължат да предоставят подкрепа и че европейските партньори и съюзници ще бъдат готови да предоставят каквото е необходимо, ако е необходимо.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Точно така

    12 28 Отговор
    справедливият мир е "мирът без условия". Да капитулират справедливо и точка. После ще преговарят с Путин

    Коментиран от #13, #16

    02:54 06.12.2025

  • 2 Каква приятна новина

    10 26 Отговор
    и в тази връзка ......на къде настъпва украинската армия водена от Сирски по последна информация.

    02:55 06.12.2025

  • 3 Стандартни глупости

    12 27 Отговор
    Лишени от логика и отчитане на реалнпстите. Пълна боза му е в главата

    02:57 06.12.2025

  • 4 Нали знаете ?

    13 27 Отговор
    Сирски е роден на 26 юли 1965 г. в село Новинки, Владимирска област, Русия , тогава в границите на РСФСР, СССР в семейството на военни от руски произход. Към 2023 г. родителите и брат му живеят в Русия. През 1980 г когато Сирски е на 15 години, баща му е преместен по служба в Харков и о боже .. взел че станал украинец представете си и свише му се дали и украинският език и култура като се събудил една сутрин...

    Коментиран от #6

    03:05 06.12.2025

  • 5 Укропат

    8 10 Отговор
    Нашите руснаци са по украинци от украинците. Справка ВСУ. Всички на чист руски диалект обясняват колко са украинолюбиви. Шизофреници. Начело с шефчето.

    03:07 06.12.2025

  • 6 Завършен шизофреник

    5 10 Отговор

    До коментар #4 от "Нали знаете ?":

    Който е мразен от всичките си роднини

    03:08 06.12.2025

  • 7 Ха-ха-ха

    6 12 Отговор
    Давай Сирски, до последния украинец! Нали си руснак.

    03:09 06.12.2025

  • 8 Евродебил

    6 8 Отговор
    Този руснак Сирски прати при Бандера повече украйнци отколкото ликвидираха солдатите на цялата руска армия в зоната на СВО взети заедно.Явно има мерак да воюва до последния украйнец.Иначе масрафа пак прехвърля към нас.То не че на нас ни остана нещо.

    03:15 06.12.2025

  • 9 Уса

    5 7 Отговор
    Браво господине, продължавайте да се биете друга работа нямате и без това оставате безработен,ако не се биете

    03:20 06.12.2025

  • 10 Елф

    4 7 Отговор
    Тоя си мисли че се бият за Руска територия, боят е да се напълнят джобовете на киевската хунта с техните господари в Брюксел, и изпразнят европейските. Аз незнам защо си мисли че защитавал Европа, че от комари и мухи ли?!?

    03:21 06.12.2025

  • 11 нннн

    3 7 Отговор
    Сирски май е руски агент. Старае се Украйна да загуби поне още няколко области, родителите и брат му живеят в Москва... Руски агент ще да е.

    03:38 06.12.2025

  • 12 Лопата Орешник

    2 9 Отговор
    Незнанието кога да хвърлиш бялата кърпа е висша форма на лидерско невежество! Болни мозъци! Хора не останаха, с кво ще се биете?

    03:42 06.12.2025

  • 13 скучно и точка.

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "Точно така":

    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още смучат червеното бонбонче че Украйна ще капитулира 🍬🍬🍬

    03:49 06.12.2025

  • 14 Така

    3 11 Отговор
    такааа! Зарови главата в пясъка,то и без това е куха!
    Скоро и от морето ще се лишите! И тогава няма да има слюнка в западните усти,просто на никого няма да сте нужни! Не,че сега сте!?

    03:55 06.12.2025

  • 15 Отстъпка

    10 1 Отговор
    на земи не може и няма да има и не само защото конституцията на Украйна го забранява,а защото през 27-ма Русия ще капитолира.Федерацията ще се разпадне на 43 независими държави.Това обаче ще се случи по най-трудния и болезнен начин.Мдааа,Русия няма бъдеще.

    04:12 06.12.2025

  • 16 Натовец

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Точно така":

    Тепърва ще гледаме масова дерашизация и демилитаризация на блатен агресор.

    04:13 06.12.2025

  • 17 Трътлю

    0 4 Отговор
    Този е чист руснак. Отдавна се мъчи да проговори на мова но не му се получава. Зеленият клоун поне я научи украинската мова.

    04:19 06.12.2025

