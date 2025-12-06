Сирски пред Sky News: Ако преговорите пропаднат, продължаваме да се бием. Дори не мисля за отказ от територии

Главнокомандващият на украинските въоръжени сили Александър Сирски заяви в интервю за Sky News, че е неприемливо Украйна „просто да се откаже от територия“ като част от каквото и да е мирно споразумение с Русия.
„Естествено е неприемливо просто да се откажем от територия. Какво изобщо означава да се откажем от земята си? Точно затова се борим: да запазим територията си“, каза генералът. „Знаете ли, аз дори не си позволявам да обмислям подобен сценарий“, добави той.
Според него бойните действия в крайна сметка ще приключат и тогава трябва да се установи справедлив мир. Главнокомандващият е уверен, че това може да се постигне само ако военните действия по настоящата фронтова линия прекратят, последвано от преговори „без никакви условия“.
„Според мен справедливият мир е мир без предварителни условия, без отстъпване на територия. Това означава спиране на настоящата линия на контакт“, подчерта той. „Всеки друг формат би бил несправедлив мир и това е неприемливо за нас“, заяви Сирски.
Генералът ясно заяви, че украинските въоръжени сили ще продължат да се бият, ако дипломатическите усилия се провалят, предупреждавайки, че съдбата на цяла Европа е заложена на карта.
На въпроса дали Украйна ще може да продължи да се бие, ако президентът на САЩ Доналд Тръмп оттегли подкрепата си, Сирски отговори: „Много сме благодарни на нашите американски партньори и на всички наши съюзници, които ни подкрепяха през цялата тази война с оръжия и техника.“ Той изрази надежда, че те ще продължат да предоставят подкрепа и че европейските партньори и съюзници ще бъдат готови да предоставят каквото е необходимо, ако е необходимо.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Точно така
Коментиран от #13, #16
02:54 06.12.2025
2 Каква приятна новина
02:55 06.12.2025
3 Стандартни глупости
02:57 06.12.2025
4 Нали знаете ?
Коментиран от #6
03:05 06.12.2025
5 Укропат
03:07 06.12.2025
6 Завършен шизофреник
До коментар #4 от "Нали знаете ?":Който е мразен от всичките си роднини
03:08 06.12.2025
7 Ха-ха-ха
03:09 06.12.2025
8 Евродебил
03:15 06.12.2025
9 Уса
03:20 06.12.2025
10 Елф
03:21 06.12.2025
11 нннн
03:38 06.12.2025
12 Лопата Орешник
03:42 06.12.2025
13 скучно и точка.
До коментар #1 от "Точно така":Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още смучат червеното бонбонче че Украйна ще капитулира 🍬🍬🍬
03:49 06.12.2025
14 Така
Скоро и от морето ще се лишите! И тогава няма да има слюнка в западните усти,просто на никого няма да сте нужни! Не,че сега сте!?
03:55 06.12.2025
15 Отстъпка
04:12 06.12.2025
16 Натовец
До коментар #1 от "Точно така":Тепърва ще гледаме масова дерашизация и демилитаризация на блатен агресор.
04:13 06.12.2025
17 Трътлю
04:19 06.12.2025