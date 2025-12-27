Началникът на Въоръжените сили на Швейцария: Погрешно е убеждението, че неутралитетът носи защита

Швейцария не може да се отбранява самостоятелно срещу пълномащабно нападение и трябва да увеличи разходите си за отбрана, като се вземат предвид засилващите се рискове, произтичащи от Русия, заяви началникът на националните въоръжени сили ген.-лейтенант Томас Зюсли, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

В интервю за "Нойе Цюрихер Цайтунг" той заяви, че страната е готова за нападения срещу критичната си инфраструктура и за кибератаки, но въоръжените ѝ сили все още се сблъскват със съществени пропуски в оборудването.

"Не можем да се браним срещу заплахи от далеч или дори от пълномащабно нападение срещу страната си. Трябва да се знае, че при реално извънредно положение, едва една трета от всички войници ще бъдат напълно оборудвани", заяви Зюсли, който се оттегля от поста в края на годината.

Швейцария увеличава разходите си за отбрана, модернизирайки артилерията си и заменяйки остаряващата си авиация с изтребители Ф-35А на "Локхийд Мартин". Същевременно критиците поставят под въпрос разходите на фона на проблемите с националните финанси.

Зюсли заяви, че настроенията спрямо въоръжените сили не са се изменили въпреки войната в Украйна и руските усилия за дестабилизирането на Европа. Той посочи като причини разстоянието на Швейцария от конфликта, липсата на скорошен боен опит и погрешното убеждение, че неутралитетът носи защита.

"Но това е исторически неточно. Имало е няколко неутрални държави, които са били невъоръжени и са били въвлечени във война. Неутралитетът има стойност, единствено ако може да бъде бранен с оръжия", допълни той.

Швейцария е поела ангажимент постепенно да увеличи разходите си за отбрана до около 1% от БВП до 2032 г. от настоящите приблизително 0,7% - значително по-малко от петте процента, за които са се споразумели страните от НАТО.