Новини
Свят »
Швейцария »
Началникът на Въоръжените сили на Швейцария: Погрешно е убеждението, че неутралитетът носи защита
  Тема: Украйна

Началникът на Въоръжените сили на Швейцария: Погрешно е убеждението, че неутралитетът носи защита

27 Декември, 2025 15:08 855 32

  • русия-
  • швейцария-
  • украйна-
  • отбрана-
  • томас зюсли

Швейцарската армия призна, че страната не може да се защити сама от пълномащабна атака

Началникът на Въоръжените сили на Швейцария: Погрешно е убеждението, че неутралитетът носи защита - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Швейцария не може да се отбранява самостоятелно срещу пълномащабно нападение и трябва да увеличи разходите си за отбрана, като се вземат предвид засилващите се рискове, произтичащи от Русия, заяви началникът на националните въоръжени сили ген.-лейтенант Томас Зюсли, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

В интервю за "Нойе Цюрихер Цайтунг" той заяви, че страната е готова за нападения срещу критичната си инфраструктура и за кибератаки, но въоръжените ѝ сили все още се сблъскват със съществени пропуски в оборудването.

Още новини от Украйна

"Не можем да се браним срещу заплахи от далеч или дори от пълномащабно нападение срещу страната си. Трябва да се знае, че при реално извънредно положение, едва една трета от всички войници ще бъдат напълно оборудвани", заяви Зюсли, който се оттегля от поста в края на годината.

Швейцария увеличава разходите си за отбрана, модернизирайки артилерията си и заменяйки остаряващата си авиация с изтребители Ф-35А на "Локхийд Мартин". Същевременно критиците поставят под въпрос разходите на фона на проблемите с националните финанси.

Зюсли заяви, че настроенията спрямо въоръжените сили не са се изменили въпреки войната в Украйна и руските усилия за дестабилизирането на Европа. Той посочи като причини разстоянието на Швейцария от конфликта, липсата на скорошен боен опит и погрешното убеждение, че неутралитетът носи защита.

"Но това е исторически неточно. Имало е няколко неутрални държави, които са били невъоръжени и са били въвлечени във война. Неутралитетът има стойност, единствено ако може да бъде бранен с оръжия", допълни той.

Швейцария е поела ангажимент постепенно да увеличи разходите си за отбрана до около 1% от БВП до 2032 г. от настоящите приблизително 0,7% - значително по-малко от петте процента, за които са се споразумели страните от НАТО.


Швейцария
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ха-ха

    14 5 Отговор
    Тия най-добре да си гледат кравите и мармотите , за друго не ги бива .

    15:10 27.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Европеец

    20 1 Отговор
    Според мен заглавието е невярно....добрите отношения със съседите, силна дипломация и силна държава с работеща и стабилна икономика са по-полезни от някаква армия....

    Коментиран от #17, #20

    15:13 27.12.2025

  • 4 хаха

    17 1 Отговор
    Не толкова "защита", колкото "печалба". Нали така бе инбред перач на пари?

    15:13 27.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 На топло у щаба така се говори

    12 1 Отговор
    Що не си намериш хоби да ремонтираш стари часовници и по-полека с изхвърлянията, явно прекаляваш с шоколада и се превъзбуждаш.

    15:14 27.12.2025

  • 7 Ами то рискове от Русия няма

    12 0 Отговор
    Само в пропагандата за глупаци има, че така ги обират! 😄

    15:15 27.12.2025

  • 8 Митю

    10 1 Отговор
    Вземаш страна в гражданска война,край на неутралитета

    15:17 27.12.2025

  • 9 тез самодоволни бръмбари от кого

    10 0 Отговор
    се плашат заобиколени от ес държави
    с най висок стандарт в света

    освен прииждащите пришълци когато им наложат шария след време

    15:17 27.12.2025

  • 10 Пич

    12 0 Отговор
    Да се оправят ! Аз цял ден оправям суджуци , филета , и пастърми ! Весели празници !

    15:17 27.12.2025

  • 11 Варна 3

    5 1 Отговор
    Защо Швейцария не си купи от здравите немски Райнметал?

    15:19 27.12.2025

  • 12 Сандо

    10 0 Отговор
    И какво друго да каже човекът,след като Швейцария наруши неутралитета си?Нали трябва да се оправдае по някакъв начин пред някога спокойното и благоденстващо швейцарско население.

    15:19 27.12.2025

  • 13 666

    8 1 Отговор
    ТИЯ ЯКО ГИ НАПЛАШИЛА ГИНЕКОЛОЖКАТА. ДЕМЕК НИЕ НЕ МОЖЕМ ДА ВИ ЗАЩИТИМ. ЗАЩИТАВАЙТЕ СЕ САМИ. АМИ НАЛИ ТАМ СА АЛЕМАНИ, ФРАНСЕТА И ИТАЛИАНИ. КОЙ ЩЕ ГИ НАПАДА? А. ДА СЕ ПАЗЯТ ОТ ЮДЕИТЕ. ТЕ СА СПОСОБНИ НА ВСИЧКО. АКО РЕШАТ ДА ГРАБЯТ ПАРИТЕ И ЗЛАТОТО ЩЕ СЕ ОБАДЯТНА НА КРАВАРИТЕ И ПИРАТИТЕ ОТ ОСТРОВА И С ВАС Е СВЪРШЕНО.

    15:23 27.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ДрайвингПлежър

    6 1 Отговор
    Историята мълчи, защо при обявен неутралитет някой ще хукне да те напада...
    Абе просто няма военен дето главата му да е за нещо повече от окачалка на фуражката!

    Коментиран от #21

    15:26 27.12.2025

  • 16 Всъщност защитата на Швейцария

    5 1 Отговор
    се състои в това,че швейцарските банки държат 35-40% от световното управление на собствеността и имуществото на физическите и юридическите лица.

    15:27 27.12.2025

  • 17 ДрайвингПлежър

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Европеец":

    Войните се печелят от силните икономики, а не от големите войски!

    Коментиран от #30

    15:27 27.12.2025

  • 18 минаващия

    9 1 Отговор
    Русия ги изправи на нокти цяла Европа , а уж била слаба , нямала оръжие , нямали какво да ядат руснаците ......Чак и кравата Милка се е стресирала .

    15:28 27.12.2025

  • 19 Вашето мнение

    6 1 Отговор
    Швейцария е съхранявала нацистко злато, което никога не е върнала на ограбените, заводите и са богатеели с робски труд от пленени от нацистите хора и никога не е била неутрална. Швейцария е еманация на западноцивилизованото лицемерие.

    Коментиран от #22

    15:29 27.12.2025

  • 20 Моряка

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Европеец":

    Прав си колега,макар че си Европеец.Благодарение на неутралитета,банкерството и естествената природна защита( високи планини от всякъде околовръст),Швейцария досега си живееше мирно,кротко и щастливо.Явно,че вируса Зеленски - Урсула- Калас прониква навсякъде,дори и в най мирните швейцарски глави.Остава да зареват сега и Лихтенщайн,Андора и Сан Марино- "Руснаците идват!"

    15:31 27.12.2025

  • 21 ПлежъринДрайвинг

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "ДрайвингПлежър":

    Това, че си обявил неутралитет нищо не значи. Ако някой иска да те нападне ще си те нападне anyway. Неутралитет с добре организирана армия е вече нещо съвсем друго. Но да не се погрижиш за отбраната си и да разчиташ на това, че си обявил неутралитет е меко казано дебилно.

    Коментиран от #29

    15:31 27.12.2025

  • 22 Изпражнението гайтанджиева

    0 3 Отговор

    До коментар #19 от "Вашето мнение":

    Това са руски фейкове.

    Коментиран от #25

    15:31 27.12.2025

  • 23 Аз съм веган

    3 0 Отговор
    Така и не разбрах кой ще напада Щвейцария пълномащабно и иска да и отнеме Лилавите Крави Милка 🤣🤣🤣 ?

    Коментиран от #26

    15:33 27.12.2025

  • 24 Българин

    0 3 Отговор
    Ние като натовци можем де се плезим и подиграваме на руснаците колкото си искаме и никой не може да ни пипне.

    Коментиран от #28, #31

    15:34 27.12.2025

  • 25 Вашето мнение

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Изпражнението гайтанджиева":

    Преди пет –шест години швейцария се извини публично за използването на робски труд по време на хитлер, илитерат.

    15:34 27.12.2025

  • 26 Аз не съм веган

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Аз съм веган":

    Мислят за бъдещето като гледат франзелите в съседство как се готвят в мултикултурния бульон на бавен огън

    15:36 27.12.2025

  • 27 всъщност

    2 0 Отговор
    Швейцария е страната , в която трябва да си полиглот , че да се разбереш с хората от различните кантони . Трябва да поназнайваш италиански , френски , немски .Не знам как се разбират в армията им , като не знаят толкова езици наведнъж .

    15:37 27.12.2025

  • 28 В кой клас

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Българин":

    си дечко?

    15:39 27.12.2025

  • 29 ДрайвингПлежър

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "ПлежъринДрайвинг":

    Неутралитет се обявява не на база липса на армия - Швейцария дефакто е по-добре въоръжена от Германия и с по-голяма армия. Неутралитет се обявява на база някакви договорености, на база добри отношения със съседи и т.н. Тоест на много работа свършена през годините, за да изградиш условия позволяващи неутралитет!
    Репчи се на съседите вместо да работиш с тях и няма армия дето да те спаси щото те винаги ще намерят с кого да се съюзят или ще измислят начин да направят по-голяма бомба от твоята...

    Трябва да се престане с тая мантра, че голямата армия те пази! Напротив - тя изкушава да я ползваш!
    Мирния процес изключва превъоръжаването! Превъоръжавянето е първа стъпка към идваща война - много хора нещях да разберат тоя факт!

    15:40 27.12.2025

  • 30 Моряка

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "ДрайвингПлежър":

    Я па тоа?Откри Америка.Политиката е надстройка на икономиката,а войната е продържение на политиката с други,насилствени средства .Това го е открил още военния теоретик генерал Клаузевиц преди 200 години,Америка е открита преди 533 години,ти къде се тикаш откривателю?

    15:44 27.12.2025

  • 31 Херлок Шолмс

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Българин":

    Чингене телефонен измамник от Хумата -Лом ,теб моее те пипне полицията след и да ходиш да чукаш камъни по кариерите ,след като падне защитният чадър разтворен над вас .

    15:45 27.12.2025

  • 32 Фори

    0 0 Отговор
    Руснаците да се запитат защо цяла Европа и повече от половината Азия им нямат никакво доверие?

    15:49 27.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания