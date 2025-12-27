Началникът на Въоръжените сили на Швейцария: Погрешно е убеждението, че неутралитетът носи защита

Швейцария не може да се отбранява самостоятелно срещу пълномащабно нападение и трябва да увеличи разходите си за отбрана, като се вземат предвид засилващите се рискове, произтичащи от Русия, заяви началникът на националните въоръжени сили ген.-лейтенант Томас Зюсли, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
В интервю за "Нойе Цюрихер Цайтунг" той заяви, че страната е готова за нападения срещу критичната си инфраструктура и за кибератаки, но въоръжените ѝ сили все още се сблъскват със съществени пропуски в оборудването.
"Не можем да се браним срещу заплахи от далеч или дори от пълномащабно нападение срещу страната си. Трябва да се знае, че при реално извънредно положение, едва една трета от всички войници ще бъдат напълно оборудвани", заяви Зюсли, който се оттегля от поста в края на годината.
Швейцария увеличава разходите си за отбрана, модернизирайки артилерията си и заменяйки остаряващата си авиация с изтребители Ф-35А на "Локхийд Мартин". Същевременно критиците поставят под въпрос разходите на фона на проблемите с националните финанси.
Зюсли заяви, че настроенията спрямо въоръжените сили не са се изменили въпреки войната в Украйна и руските усилия за дестабилизирането на Европа. Той посочи като причини разстоянието на Швейцария от конфликта, липсата на скорошен боен опит и погрешното убеждение, че неутралитетът носи защита.
"Но това е исторически неточно. Имало е няколко неутрални държави, които са били невъоръжени и са били въвлечени във война. Неутралитетът има стойност, единствено ако може да бъде бранен с оръжия", допълни той.
Швейцария е поела ангажимент постепенно да увеличи разходите си за отбрана до около 1% от БВП до 2032 г. от настоящите приблизително 0,7% - значително по-малко от петте процента, за които са се споразумели страните от НАТО.
Абе просто няма военен дето главата му да е за нещо повече от окачалка на фуражката!
До коментар #3 от "Европеец":Войните се печелят от силните икономики, а не от големите войски!
До коментар #3 от "Европеец":Прав си колега,макар че си Европеец.Благодарение на неутралитета,банкерството и естествената природна защита( високи планини от всякъде околовръст),Швейцария досега си живееше мирно,кротко и щастливо.Явно,че вируса Зеленски - Урсула- Калас прониква навсякъде,дори и в най мирните швейцарски глави.Остава да зареват сега и Лихтенщайн,Андора и Сан Марино- "Руснаците идват!"
До коментар #15 от "ДрайвингПлежър":Това, че си обявил неутралитет нищо не значи. Ако някой иска да те нападне ще си те нападне anyway. Неутралитет с добре организирана армия е вече нещо съвсем друго. Но да не се погрижиш за отбраната си и да разчиташ на това, че си обявил неутралитет е меко казано дебилно.
До коментар #19 от "Вашето мнение":Това са руски фейкове.
До коментар #22 от "Изпражнението гайтанджиева":Преди пет –шест години швейцария се извини публично за използването на робски труд по време на хитлер, илитерат.
До коментар #23 от "Аз съм веган":Мислят за бъдещето като гледат франзелите в съседство как се готвят в мултикултурния бульон на бавен огън
До коментар #24 от "Българин":си дечко?
До коментар #21 от "ПлежъринДрайвинг":Неутралитет се обявява не на база липса на армия - Швейцария дефакто е по-добре въоръжена от Германия и с по-голяма армия. Неутралитет се обявява на база някакви договорености, на база добри отношения със съседи и т.н. Тоест на много работа свършена през годините, за да изградиш условия позволяващи неутралитет!
Репчи се на съседите вместо да работиш с тях и няма армия дето да те спаси щото те винаги ще намерят с кого да се съюзят или ще измислят начин да направят по-голяма бомба от твоята...
Трябва да се престане с тая мантра, че голямата армия те пази! Напротив - тя изкушава да я ползваш!
Мирния процес изключва превъоръжаването! Превъоръжавянето е първа стъпка към идваща война - много хора нещях да разберат тоя факт!
До коментар #17 от "ДрайвингПлежър":Я па тоа?Откри Америка.Политиката е надстройка на икономиката,а войната е продържение на политиката с други,насилствени средства .Това го е открил още военния теоретик генерал Клаузевиц преди 200 години,Америка е открита преди 533 години,ти къде се тикаш откривателю?
До коментар #24 от "Българин":Чингене телефонен измамник от Хумата -Лом ,теб моее те пипне полицията след и да ходиш да чукаш камъни по кариерите ,след като падне защитният чадър разтворен над вас .
