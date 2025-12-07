Новини
Свят »
Великобритания »
На среща в понеделник: Макрон, Стармър и Мерц обсъждат в Лондон разговорите за мир във Флорида

На среща в понеделник: Макрон, Стармър и Мерц обсъждат в Лондон разговорите за мир във Флорида

7 Декември, 2025 04:05, обновена 7 Декември, 2025 04:11 602 12

  • макрон-
  • стармър-
  • мерц-
  • флорида-
  • лондон-
  • украйна-
  • мир

Френският президент проведе телефонен разговор със Зеленски

На среща в понеделник: Макрон, Стармър и Мерц обсъждат в Лондон разговорите за мир във Флорида - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон проведе телефонен разговор с Володимир Зеленски, в който двете страни обсъдиха по-нататъшни стъпки за разрешаване на украинския конфликт.

„Споделих, че последните ми международни разговори в Китай помогнаха за изясняване на въпросите и ни придвижиха напред. Франция е решена да работи с всички партньори за приемане на мерки за деескалация и установяване на прекратяване на огъня“, написа Макрон в публикацията си във Facebook.

Той добави, че ще посети Лондон на 8 декември за среща с британския премиер Киър Стармър и германския канцлер Фридрих Мерц, където ще обсъдят разговорите между украинската и американската делегации във Флорида на 30 ноември.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе мотайте се

    6 1 Отговор
    Нищо не зависи от вас. Само се надувате и излагате..

    04:15 07.12.2025

  • 2 Снимката е уникална

    8 1 Отговор
    Толкова мозък в една стая. То интелект, то чудо

    04:15 07.12.2025

  • 3 Да се обзалагаме ли

    8 1 Отговор
    Кой от тримата ще го застрелят пръв собствената му охрана ако военни действия срещу Русия разпореди?

    04:18 07.12.2025

  • 4 Питам:

    6 0 Отговор
    А прахчетата къде са?

    04:21 07.12.2025

  • 5 Военолюб Натов

    6 1 Отговор
    Ке умрем от смех...

    04:22 07.12.2025

  • 6 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    Това на снимката купето във влака за Киев с Белото

    04:24 07.12.2025

  • 7 ПОЗНАТОТО НИ ПОСМЕШИЩЕ СМЪРКАЧИ

    3 1 Отговор
    КОМПАНИЯТА " БЕЛИТЕ СМЪРКАЧИ " ПАК СЕ ТЪРСЯТ ЗА КОЛЕКТИВНО СМЪРКАНЕ !

    04:35 07.12.2025

  • 8 Тримата глупака

    5 1 Отговор
    Снимката е показателна

    04:36 07.12.2025

  • 9 Такова крадене като в Украйна и ЕК

    4 1 Отговор
    Света не беше виждал. Тепърва ще гръмне скандала как от парите за така нареченото "хуманитарно разминиране на земеделски земи" едва 11% (!) от преведената уж от ЕК сума е стигнала реално до Украйна. Всички други пари от ЕС са изчезнали безследно ! 89% от тях... А и тези 11% стигнали до Украйна реално са били усвоени от 3-ма близки до Зеленски ... Става дума за над милиард евро пичове за 2 години. Един куп хора около Урсулата и ЕК са замесени...

    04:38 07.12.2025

  • 10 Те не са присъствали там, но щели

    5 1 Отговор
    разговорите за мир във Флорида да обсъждат представете си. Колко са жалки тези индивиди и какви тъпунгери са реално

    04:43 07.12.2025

  • 11 Писахме го още преди година нали?

    1 0 Отговор
    По отчети на украинската банка са изработени 950 плакете от по 342 грама злато с украинският герб. От тях до сега (става дума към март 2025 г.) са раздадени като "държавни" подаръци 518 . Отделно златни значки от по 16 гр всяка са изработени 6850 от които раздадени са 6002 към март. На видеозаписи са документирани 52 случая от американски журналисти. 52 корумпета взели реално подкуп от 342 грама злато от Зеленски в нарушение на американският закон. Блинкен е един от тях. Макрон, Стармър и Мерц също. Поне 3-ма българи също са в списъка ....Премиерчето дЖилезку все някак трябва да си заработи вторият златен плакет от 340 грама с украинският герб. Златото си е злато а и като държавен подарък един ден може и клиент на Магнитски да стане впрочем . (държавната измяна с цел печалба, която сега наричаме „стратегическа корупция“, е толкова стара, колкото и самото управление. Конституцията на САЩ (Член I, Раздел 9, Параграф 8) включва клауза за чуждестранни възнаграждения, разпоредба, която по принцип забранява на федералните длъжностни лица да получават каквито и да е подаръци, плащания или други ценни неща от чужда държава или нейните управници, служители или представители (съществуваше неуспешен опит това да се използва срещу Тръмп)....

    04:47 07.12.2025

  • 12 факт

    1 0 Отговор
    е-е-е е пак ще се шмърка

    05:20 07.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания