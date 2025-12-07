На среща в понеделник: Макрон, Стармър и Мерц обсъждат в Лондон разговорите за мир във Флорида

Френският президент Еманюел Макрон проведе телефонен разговор с Володимир Зеленски, в който двете страни обсъдиха по-нататъшни стъпки за разрешаване на украинския конфликт.
„Споделих, че последните ми международни разговори в Китай помогнаха за изясняване на въпросите и ни придвижиха напред. Франция е решена да работи с всички партньори за приемане на мерки за деескалация и установяване на прекратяване на огъня“, написа Макрон в публикацията си във Facebook.
Той добави, че ще посети Лондон на 8 декември за среща с британския премиер Киър Стармър и германския канцлер Фридрих Мерц, където ще обсъдят разговорите между украинската и американската делегации във Флорида на 30 ноември.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
