Тъкър Карлсън разкри в коя държава ще си купи имот

8 Декември, 2025 08:01 1 001 6

В Катар се намира най-голямата американска военновъздушна база в Близкия изток

Тъкър Карлсън разкри в коя държава ще си купи имот - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Консервативният американски водещ Тъкър Карлсън съобщи, че се подготвя да си купи имот в Катар, въпреки че отрича да е получил пари от богатото емиратство в Залива, както твърдят някои от критиците му, предаде Франс прес, съобщи БТА.

„Бях критикуван, че съм използван от Катар. Никога не съм получил нищо от Вашата страна и нямам намерение да го правя. Въпреки това утре отивам да купя имот в Катар“, заяви бившият водещ на новините по „Фокс Нюз“ в интервю с катарския премиер шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани.

„Правя това, защото обичам града. Смятам, че е красив, но също така потвърждавам, че съм американец - свободен човек и ще бъда, където поискам“, добави Карлсън.

Много хора „полагат големи усилия, за да саботират приятелството между Катар и САЩ и се опитват да демонизират всеки, който идва в тази страна“, каза от своя страна катарският премиер.

В Катар се намира най-голямата американска военновъздушна база в Близкия изток, в която е разположено американското военно командване за региона.


