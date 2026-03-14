Ден на размисъл в Казахстан

В Казахстан започна ден на размисъл преди националния референдум по проекта за нова Конституция.

Остава един ден до националния референдум по проекта за нова Конституция. Кампанията по този въпрос приключи в 00:00 часа на 14 март 2026 г.

Съгласно Закона „За националния референдум“ забраната за провеждане на кампания остава в сила в деня преди и в деня на гласуването, т.е. 14 и 15 март 2026 г.

Забраната се отнася за всякакви публикации в полза или против проекта за нова Конституция, включително в социалните медии. Това важи и за повторни публикации на вече публикувани агитационни материали.

Печатните агитационни материали и плакати, поставени преди това извън избирателните секции, обаче могат да останат на първоначалните си места. Какво друго е забранено?

В деня на изборите е забранено и публикуването на резултати от проучвания на общественото мнение, прогнози за резултатите от референдума и други проучвания, свързани с гласуването, в медиите и на онлайн платформите.

Освен това, провеждането на проучвания на общественото мнение в избирателни секции или избирателни пунктове е забранено в деня на референдума.