Ден на размисъл в Казахстан
14 Март, 2026 08:35 677 3

На 15 март в страната ще се проведе референдум за нова конституция

Милена Богданова Автор във Fakti.bg

В Казахстан започна ден на размисъл преди националния референдум по проекта за нова Конституция.

Остава един ден до националния референдум по проекта за нова Конституция. Кампанията по този въпрос приключи в 00:00 часа на 14 март 2026 г.

Съгласно Закона „За националния референдум“ забраната за провеждане на кампания остава в сила в деня преди и в деня на гласуването, т.е. 14 и 15 март 2026 г.

Забраната се отнася за всякакви публикации в полза или против проекта за нова Конституция, включително в социалните медии. Това важи и за повторни публикации на вече публикувани агитационни материали.

Печатните агитационни материали и плакати, поставени преди това извън избирателните секции, обаче могат да останат на първоначалните си места. Какво друго е забранено?

В деня на изборите е забранено и публикуването на резултати от проучвания на общественото мнение, прогнози за резултатите от референдума и други проучвания, свързани с гласуването, в медиите и на онлайн платформите.

Освен това, провеждането на проучвания на общественото мнение в избирателни секции или избирателни пунктове е забранено в деня на референдума.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

  • 1 кой му дреме

    3 2 Отговор
    в кьрджали и делиурмана също
    то е ясно че 🐖 печели

    08:37 14.03.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 3 Отговор
    Послевдно!!!РФ ВЕЛИКА СИЛА ЛИ Е?или ще ви прати Куъзя?одимяващия 7те морета?оп...Кузя май фалира

    08:38 14.03.2026

  • 3 Ше има ли кебапи и наливна бира

    3 0 Отговор
    И чалга да вие на центара и бой да има🤣🤣🤣🤣

    08:46 14.03.2026