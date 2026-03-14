Лудогорец срещу ЦСКА - черешката на тортата на кръга в efbet Лига

14 Март, 2026 08:30 810 1

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев

Лудогорец приема ЦСКА в дербито на 26-ия кръг на еfbet Лига. Сблъсъкът на "Хювефарма Арена" е днес от 17:45 часа и ще се предава пряко по DIEMA SPORT. Gong.bg ще проследи всичко най-интересно от двубоя на живо.

"Орлите" влизат в срещата на второ място с 50 точки, на девет от лидера Левски. Отборът на Пер-Матиас Хьогмо е в серия от две поредни победи - 1:0 над "сините" и 3:0 над Монтана.

ЦСКА е четвърти с 46 точки. Тимът на Христо Янев също нареди два успеха поред - 1:0 над Ботев Враца и 2:0 над Локомотив София, а преди това отстъпи на Септември София.

В състава на домакините се завръщат Педро Нареси и Антон Недялков. С проблеми са Кайо Видал и Станислав Иванов. За "червените" всички са здрави и тренират пълноценно.

Главен съдия на мача е Любослав Любомиров. Любопитно е, че АВАР съдията Мартин Марков беше сменен с Тодор Киров.

Лудогорец няма загуба от ЦСКА в 11 поредни мача. Двата отбора ще се изправят един срещу друг в два мача от полуфиналите на Sesame Купа на България, а след това почти сигурно ще играят още два пъти и в плейофите на първенството.


  • 1 Афганистанец със сандали

    1 2 Отговор
    Каква Е Ф лига Ви гони бе.
    Това си е направо купа на африканските нации

    08:41 14.03.2026

