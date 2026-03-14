Иран опроверга Тръмп за "пълното унищожение" на военните цели на остров Харг ВИДЕО

Твърденията на американския президент Доналд Тръмп за пълното унищожаване на военни цели на иранския остров Харг се опровергават от противовъздушната отбрана, която възобнови действието си час след серия от американски атаки, съобщи Корпусът на стражите на ислямската революция (КСИР).

Освен това, нито една от петролната инфраструктура на острова не е била повредена при американските атаки, се казва в изявлението.

Повече от 15 експлозии са били чути на острова по време на тези атаки, съобщи КСИР. Те добавиха, че на прицел са били противовъздушната отбрана, военноморската база, контролната кула и хеликоптерната площадка. Сега от острова се издига гъст дим.

„Иран предупреди за последствията от атака срещу енергийните съоръжения на страната, заявявайки, че в такъв случай всички петролни и газови съоръжения в региона, в които САЩ и техните съюзници имат дял, биха били обхванати от пламъци и унищожени“, се казва в изявлението.

По-рано в нощта на 14 март Тръмп обяви, че Централното командване на САЩ, по негово указание, е извършило „една от най-мощните бомбардировки в историята на Близкия изток“ и е унищожило напълно всички военни цели на „перлата в короната на Иран“, остров Харг.

Той добави, че Иран никога няма да има ядрени оръжия и няма да може да „защити нищо, което искаме да атакуваме“. Тръмп също така обяви решението си да запази нефтената инфраструктура.

Остров Харг се намира на 55 километра северозападно от пристанището Бушер и на 15 морски мили (приблизително 28 километра) от континенталната част на Иран. Островът преработва 90% от износа на петрол на страната, приблизително 950 милиона барела годишно. Островът е нефтената жила на Иран.

Ударът на САЩ по иранския остров Харг, критичен терминал за износ на суров петрол, повиши залозите на войната и в крайна сметка може да изведе цените на петрола „извън контрол“, каза бившият бригаден генерал от американската армия Марк Кимит пред CNN. Той твърди, че САЩ държат острова „заложник“, за да принудят Иран да позволи на корабите да преминават през Ормузкия проток, чието затваряне вече е причинило рязко покачване на цените на суровия петрол.

По-рано тази седмица говорител на Централното командване на Иран, Хатам ал-Анбия, предупреди, че ако атаките на САЩ и Израел срещу енергийната инфраструктура на Иран продължат, цените на петрола могат да се повишат до 200 долара за барел.

Според иранската информационна агенция Fars, нефтената инфраструктура на остров Харг, където се намира един от най-големите ирански терминали за износ на петрол, не е пострадала по време на удара на американските военновъздушни сили.

Агенцията твърди, че „нито едно от съоръженията на нефтената инфраструктура не е било повредено в резултат на американските атаки". Ударите са били насочени към отбранителни структури, военноморска база, летище и хангар за хеликоптери на остров Харг.

По-рано тази нощ президентът на САЩ написа, че "Под ръководството на Доналд Тръмп, Централното командване на САЩ извърши „една от най-мощните бомбардировки в историята на Близкия изток“ и напълно унищожи всички военни цели на „перлата в короната на Иран“, остров Харг, съобщи държавният глава в Truth Social.

Тръмп добави, че Иран никога няма да има ядрени оръжия и няма да може да „защити това, което решим да атакуваме“. Той обяви и решението си да запази нефтената инфраструктура.

„Нашите оръжия са най-мощните и сложни, които светът някога е познавал, но от благоприличие реших да НЕ унищожавам нефтената инфраструктура на острова. Ако обаче Иран или някой друг направи нещо, което да възпрепятства свободното и безопасно преминаване на кораби през Ормузкия проток, незабавно ще преразгледам това решение“, написа президентът на САЩ.

Тръмп отбеляза критичното значение на острова преди почти 40 години. През 1988 г. в интервю за The Guardian, бизнесменът каза: „Бих бил строг с Иран. Те ни бият психологически, карат ни да изглеждаме като глупаци. Един изстрел по нашите хора или кораби и бих взривил остров Харг на парчета. Бих нахлул и бих го превзел. Иран дори не може да победи Ирак, но въпреки това тъпче Съединените щати. Светът би спечелил от борбата с тях.“

The Telegraph писа, че завземането на иранския остров Харг би позволило на президента на САЩ да контролира режима в Иран, без да разполага американски войски на континента.

Според Ройтерс, 60% от американците очакват военните действия на САЩ да продължат „дълго време“, което ще доведе до по-високи цени на бензина. Само 29% от гражданите одобряват американските атаки.