Иран опроверга Тръмп за "пълното унищожение" на военните цели на остров Харг ВИДЕО

Твърденията на американския президент Доналд Тръмп за пълното унищожаване на военни цели на иранския остров Харг се опровергават от противовъздушната отбрана, която възобнови действието си час след серия от американски атаки, съобщи Корпусът на стражите на ислямската революция (КСИР).
Освен това, нито една от петролната инфраструктура на острова не е била повредена при американските атаки, се казва в изявлението.
Повече от 15 експлозии са били чути на острова по време на тези атаки, съобщи КСИР. Те добавиха, че на прицел са били противовъздушната отбрана, военноморската база, контролната кула и хеликоптерната площадка. Сега от острова се издига гъст дим.
„Иран предупреди за последствията от атака срещу енергийните съоръжения на страната, заявявайки, че в такъв случай всички петролни и газови съоръжения в региона, в които САЩ и техните съюзници имат дял, биха били обхванати от пламъци и унищожени“, се казва в изявлението.
По-рано в нощта на 14 март Тръмп обяви, че Централното командване на САЩ, по негово указание, е извършило „една от най-мощните бомбардировки в историята на Близкия изток" и е унищожило напълно всички военни цели на „перлата в короната на Иран", остров Харг.
Той добави, че Иран никога няма да има ядрени оръжия и няма да може да „защити нищо, което искаме да атакуваме“. Тръмп също така обяви решението си да запази нефтената инфраструктура.
Остров Харг се намира на 55 километра северозападно от пристанището Бушер и на 15 морски мили (приблизително 28 километра) от континенталната част на Иран. Островът преработва 90% от износа на петрол на страната, приблизително 950 милиона барела годишно. Островът е нефтената жила на Иран.
Ударът на САЩ по иранския остров Харг, критичен терминал за износ на суров петрол, повиши залозите на войната и в крайна сметка може да изведе цените на петрола „извън контрол“, каза бившият бригаден генерал от американската армия Марк Кимит пред CNN. Той твърди, че САЩ държат острова „заложник“, за да принудят Иран да позволи на корабите да преминават през Ормузкия проток, чието затваряне вече е причинило рязко покачване на цените на суровия петрол.
По-рано тази седмица говорител на Централното командване на Иран, Хатам ал-Анбия, предупреди, че ако атаките на САЩ и Израел срещу енергийната инфраструктура на Иран продължат, цените на петрола могат да се повишат до 200 долара за барел.
Според агенцията, по време на бомбардировките на острова „са били чути най-малко 15 експлозии“. Агенцията твърди, че „нито едно от съоръженията на нефтената инфраструктура не е било повредено в резултат на американските атаки“. Ударите са били насочени към отбранителни структури, военноморска база, летище и хангар за хеликоптери на остров Харг.
„Нашите оръжия са най-мощните и сложни, които светът някога е познавал, но от благоприличие реших да НЕ унищожавам нефтената инфраструктура на острова. Ако обаче Иран или някой друг направи нещо, което да възпрепятства свободното и безопасно преминаване на кораби през Ормузкия проток, незабавно ще преразгледам това решение“, написа президентът на САЩ.
Тръмп отбеляза критичното значение на острова преди почти 40 години. През 1988 г. в интервю за The Guardian, бизнесменът каза: „Бих бил строг с Иран. Те ни бият психологически, карат ни да изглеждаме като глупаци. Един изстрел по нашите хора или кораби и бих взривил остров Харг на парчета. Бих нахлул и бих го превзел. Иран дори не може да победи Ирак, но въпреки това тъпче Съединените щати. Светът би спечелил от борбата с тях.“
The Telegraph писа, че завземането на иранския остров Харг би позволило на президента на САЩ да контролира режима в Иран, без да разполага американски войски на континента.
Според Ройтерс, 60% от американците очакват военните действия на САЩ да продължат „дълго време“, което ще доведе до по-високи цени на бензина. Само 29% от гражданите одобряват американските атаки.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Още добри новини
03:20 14.03.2026
2 Истината
Коментиран от #6
03:34 14.03.2026
3 Сатана Z
Коментиран от #25, #28
03:37 14.03.2026
4 Фактолог
Общо има около 20тина подобни самолети опериращи в района и като ги унищожат и тях другите краварски хвърчила стават ненужни и безполезни, защото Иран е далеч и огромен, колкото 3 Украйни и без 2-3 заряда на гориво във въздуха не можеш да стигнеш до Техеран и да се върнеш.До една седмица ще им видят сметката на всичките. Кой знае още колко има изгорели по базите за които не знаем.
Иранците показаха и видео как удрят вчера другия самолет цистерна и как пада, в резултат самолети танкери вече не летят над Ирак. Това е частична победа. Самолетоносачите също не оперират, защото ги е страх да приближат, така че пълната победа над краварите е близо. Още една седмица им давам!
Без радари и без танкерите умират, не че и сега не умират с купища.
Коментиран от #11, #37
03:37 14.03.2026
5 Българин...
03:39 14.03.2026
6 Айде бе
До коментар #2 от "Истината":Войните в близкия Изток ги разпалват и водят единствено задокенските блатари и кравари целенасочено срещу определени държави а другите в района ги ползват за донори и кредитори като в замяна им дават да си поиграят с малолетни деца на един остров.
03:41 14.03.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Сатана Z
Ормузкият проток, основната енергийна артерия на света, де факто попадна под контрола на Техеран, превръщайки го в минно поле и стратегически капан за западните съюзници. Въпреки масираните удари на САЩ и Израел по време на операция „Епична ярост“, Иран поддържа критична маса оръжия в крайбрежните скали и под водата, като на практика диктува условията за корабоплаване в региона. Според източници на CNN и Al Jazeera, Техеран успешно е приложил тактиката на „асиметрично възпиране“, противодействайки на високотехнологичния американски флот с хиляди скрити морски мини и мобилни ракетни системи.
03:43 14.03.2026
10 Сатана Z
03:44 14.03.2026
11 Само че
До коментар #4 от "Фактолог":Забравихте, че иранците не са единствените с балистични ракети. Другите имат повече и по-добри, а от 80 години имат и ядрени оръжия, които вече са използвали. И не знам за Путин, който често заплашва да ги използва, но бих се страхувал повече от този, който изобщо не говори за тях, но ги е използвал.
Коментиран от #13
03:46 14.03.2026
12 Сатана Z
Бай Дончо вятър го вее на бяка кобила,толкова е зле завалията.Дори неговото вице Джей ди Ванс се срамува от шефа си и не се е появявал в ефир от както почнаха осмина финалите за шампионската лига
Коментиран от #20, #39
03:54 14.03.2026
13 Фактолог
До коментар #11 от "Само че":Не ме разсмивай....60-годишните минитмънти??
Другарят Ким дори има по-добри от тях!
Американският филм свърши окончателно без Хепи енд. Тази измислена държава отдавна е на командно дишане, но сега ще се сгромоляса с гръм за един месец трясък пред очите на целия свят. Страшен позор за тях! И страшно облекчение за всички останали!
03:58 14.03.2026
14 Сатана Z
Че Гевара го е измислил преди 60 години.Американците трябва да се бият постоянно и на различни места докато се приберат в Обора.
04:01 14.03.2026
15 Сатана Z
Съответно, ситуацията в Пентагона може да се промени значително: вместо да започне сухопътно нахлуване в Иран, може да се наложи нова военна операция в Ирак. В крайна сметка, според консервативни оценки, броят на иракските въоръжени сили, лоялни на Иран, се оценява на 30 000-40 000. Това означава и „гаражно“ базирано, децентрализирано производство на дронове, ракети и пускови установки, плюс удобен начин Иран да предоставя разузнавателна информация за движението на американските войски, както и за американските танкери край бреговете на Ирак и Кувейт.
А партизанската война едва започва и едва ли Израел ще ина време да активира проксито си АЛ КАЙДА
04:04 14.03.2026
16 Салваторе
04:19 14.03.2026
17 Наблюдател
Същото ще стане и в Европа!
Браво на Путин в крайна сметка. Неговото СВО преобърна света и свали всички маски, но ще изчисти и пренареди планетата по нов по-справедлив начин.
Коментиран от #21, #22, #23
04:21 14.03.2026
18 Еййй
06:38 14.03.2026
19 Както казах вчера-
Инак, ако САЩ решат, могат за минути да ликвидират терминала на остров Харг и край с иранския износ. Или да арестуват всеки танкер с ирански петрол в Индийския океан. Но Тръмп се стреми да ухажва Си, както и Путин.
Тук се играе някаква сложна политическа " игра " според разбираанията на великия стратег Тръмп и аматьорите около него- хем бомбим Иран и военните му способности, хем позовляваме на Иран да изнася дори повече нефт , отколкото преди войната?! Трудно е да се следят мисловните процеси на Тръмп, почти невъзможно! Утре може да реши друго- той така действа, преспива и се събужда с друга мисъл.
06:45 14.03.2026
20 Руски трол
До коментар #12 от "Сатана Z":Минахте на руска терминология таварищ, май опоркитепса ви руски?
Американците имат и радари самолети, и кораби и сателити. Няма по-глупаво и опасно от това да подценяваш врага, а вие го правите това непрекъснато и то си личи от провала випна СССР, войната в Украйна и навсякъде. Спечелихте само срещу 5 милионна Грузия. Ха ха ха ха... палячовци
06:47 14.03.2026
21 Фууууу
До коментар #17 от "Наблюдател":Как ще живееш без интернет, бе серсем?
06:48 14.03.2026
22 И накрая Ленин ще възкръстне
До коментар #17 от "Наблюдател":от мавзолея! Хахаха!
Ти направо събуди копейските мечти!
Ще настъпи дълго очакваният колхозническо- ислямско- китайски мир по целия свят!
А ти ще станеш партиен секретар в махалата, какъвто беше баща ти!
06:49 14.03.2026
23 Хубаво си я наредил
До коментар #17 от "Наблюдател":световната политика ама само да вметна една МАЛКА подробност- Тръмп каза ,че Европа от Гибралтар до Каспийско море + Близкия изток остава в американската сфера! И САЩ ще защитават това с всички сили!
Мухахаха!
Язък за дългото чакане на Дунав мост!
06:53 14.03.2026
24 От криза в криза
06:56 14.03.2026
25 Защо
До коментар #3 от "Сатана Z":Путин защо не посреща руските трупове от Донбас?
Защото няма толкова двойници! Ха ха
07:09 14.03.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Мишел
07:21 14.03.2026
28 Мишел
До коментар #3 от "Сатана Z":Иран е нанесъл ракетно-дронови удари по американската база "Принц Султан" е ОАЕ. Унищожен е радар и са повредени 5 самолета- цистерни и други самолети
07:28 14.03.2026
29 ВВП
08:00 14.03.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Д-р Ментал
08:06 14.03.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 БРАВО
Коментиран от #36
08:10 14.03.2026
34 Мазохист
08:18 14.03.2026
35 Забелязал
08:18 14.03.2026
36 Виц
До коментар #33 от "БРАВО":Знаеш ли ония за Заю дето бил омазан, но казвал, че бил мечката, а зайчето казало: "Мамо, Меца, пак се е избърсала с тате."
08:20 14.03.2026
37 6666
До коментар #4 от "Фактолог":В голяма заблуда си червенюгоо.Няма смисъл да ти се пояснява.
08:21 14.03.2026
38 Р Радев-Радо прашката
08:25 14.03.2026
39 6666
До коментар #12 от "Сатана Z":Как си личи,че си съветско заблудено или платено тролче.
08:27 14.03.2026