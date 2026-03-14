Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Потребителите имат право на обезщетения за отменените полети заради стачката на служители на Lufthansa

14 Март, 2026 08:40 845 8

  • обезщетения-
  • стачка-
  • луфтханза

Руменова препоръча на туристите с предстоящи пътувания да се информират за актуалната обстановка

Снимка: bTV Radio
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Пасажерите с отменени полети заради актуалните стачни действия на служители на Lufthansa и нейните дъщерни дружества имат право на компенсации. Създалата се ситуация заради организираната от синдиката на пилотите акция няма характера на "извънредно положение", което би освободило операторите от задължението им за изплащане на обезщетения. Това се казва и в Решение на Съда на Европейския съюз по повод конкретно запитване относно подобни казуси. Това коментира в ефира на bTV радио основателят на „Ние, потребителите“ Габриела Руменова по повод стачката на пилоти на Луфтханза, заради която са отменени стотици полета, някои от които от и до София.

Пътниците трябва да получат възстановяване на разходите за билета, премаршрутиране или билет за полет за връщане до летището на отпътуване, както и право на помощ, информира тя.

„Това не са форсмажорни обстоятелства, каквито например са военните действия в Близкия изток, заради които много туристи с трансфери през Дубай, Доха, Абу Даби и Шарджа останаха блокирани, а част от тях все още не могат да се завърнат.“, коментира тя.

Руменова препоръча на туристите с предстоящи пътувания да се информират за актуалната обстановка, потенциалните рискове и да взимат разумни решения, дори да загубят пари за сметка на това да не поставят под заплаха живота и здравето си.

„Ако се стигне до забрана за пътуване до определени дестинации, полетите натам ще бъдат отменени. Тогава авиокомпанията също ще дължи на пасажера избор между възстановяване на парите или премаршрутиране, грижи за времето на изчакване (храна и напитки, две телефонни обаждания и хотелско настаняване при изчакване до следващия ден), но не и парично обезщетение. Тези задължения за превозвача произтичат от европейски регламент, който се прилага само ако полетът тръгва или пристига на летище в ЕС, или ако е извършван от авиокомпания с лиценз в ЕС. В останалите случаи се прилагат условията на авиокомпанията извън ЕС и местното законодателство. Много от големите авиокомпании предлагат пребукиране или ваучери, но нямат задължение за това по европейското право.“, разясни експертът.

Тя обясни и какви са правата на потребителите с туристически пакети: „Когато поради непреодолими и извънредни обстоятелства не е възможно да се осигури завръщането на пътуващия, както е предвидено в договора за туристически пакет, туроператорът поема разходите за настаняването на пътуващия по възможност в равностойна категория място за настаняване за срок не повече от три нощувки. И, да, по закон операторът носи отговорност за прибирането на туристите, като организира алтернативен маршрут, чартърен полет или друг вид транспорт, като поеме разходите. Ако не е направено, потребителите трябва да подадат жалба до туроператора, а при необходимост – до КЗП и Министерство на туризма. Важно е обаче да се направи уточнението, че ако към датата преди заминаването Министерството на външните работи е публикувало предупреждение за избягване на дестинацията и туристът все пак е тръгнал, може да има условност при предявяване на претенции за отговорност на туроператора. Ето защо, имат значение както своевременните действия на институциите и властите, така и активността на самите граждани да се информират за актуалната обстановка и евентуални предупреждения.“

В отговор на въпрос на водещата Надежда Василева в какви случаи се възстановяват средства и в какви агенцията може да предложи друго пътуване, Руменова посочи, че в общия случай пакетното пътуване няма да се осъществи и за оператора ще възникне задължение да възстанови парите или да предложи при съгласие от страна на клиентите отлагане на пътуването или издаване на ваучери за заплатените суми само при официална забрана за пътуване до дестинациите. В други случаи туристите ще заплатят неустойки в различен размер, според клаузите на договора си, ако решат по свое желание да се откажат от пътуването.

Потребителите, които имат допълнителна застраховка извън договора с туроператора, и искат да се откажат от предстоящо пътуване заради настоящата ситуация или тя вече ги е заварила някъде на път, могат да проверят дали застраховката им покрива „анулиране на пътуване" поради форсмажор и за „допълнителни разходи при невъзможност за завръщане". Някои полици покриват допълнителни нощувки и транспорт, други изключват военни конфликти от покритието. „Документирайте всички разходи с касови бонове, снимки, скрийншоти и пр. и подайте искане, дори да не сте сигурни дали полицата ви покрива конкретния случай, препоръча още Руменова.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе кой лети

    2 0 Отговор
    в тези времена на война бре?

    Коментиран от #3

    08:42 14.03.2026

  • 2 Хеми значи бензин

    2 1 Отговор
    Че кой нормален лети с тези глу паци

    08:50 14.03.2026

  • 3 оня с питон.я

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Абе кой лети":

    Летях тази седмица до САЩ в командировка. На връщане таксиджията ми каза че предния ден излитали изтребители с ракети и пренасочили 6 полета. Иранците издумкаха самолетите цистерни в залива, останаха тези на софийското летище. Имаше поне двайсетина. Правете си изводите и не забравяйте пак да гласувате за евроатлантиците април.

    08:52 14.03.2026

  • 4 Перо

    1 0 Отговор
    Луфтханза ще изплати обезщетенията, те спазват правилата! На мен са ми изплащали обезщетение за смяна на терминала и изхода, преди полета! А колко са БГ пътниците с Луфтханза? Всички са клиенти на копърките, които не спазват никакви правила на ЕС! Защо Руменова не постави въпроса, по кой закон правителството плаща с парите на данъкоплатците полетите на екскурзианти и почиващи? Как някои туристи си платиха €2000 да се приберат, а за други държавата плаща разходите и застраховките на туристическите агенции и на всичко отгоре политическите боклуци се хвалят и награждават! Задължение на правителството е само да информира българите за опасности в района на пребиваване и да препоръча напускане!

    09:32 14.03.2026

  • 5 Потребителите може да имат права

    2 0 Отговор
    Половината хора в България са вечно по ръба. На работата лекото на баницата мекото.

    09:33 14.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Хиляди хора се оказаха в арабските

    2 0 Отговор
    В топлите страни на Малдивите на остров Бали в Тихия и в Индийския океан и къде ли още не. Какво толкова са работили и с какво са заслужили да имат такива привилегии. Че на всичкото отгоре държавата да ходи да ги събира че и да се хвали с това. Значи едни хора работят и си налягат парцалите други брицат по света на гърба на държавата тоест на съвестните данъкоплатци..Бacu.

    09:39 14.03.2026

  • 8 това добре

    0 0 Отговор
    А обезщетения за отменени полети заради липса на гориво ще има ли? Защото гледам как в Германия литър дизел вече мина 2.20 евро, в Дания гони 2.40, в Белгия 2 евро, откъде керосин за самолетите? Скоро всички екскурзианти и "граждани на света" ще се приземят трайно не само поради липсата на гориво, но и заради сигурността на полетите. Войната в Иран доказа нещо, което умните хора отдавна знаят - в света няма сигурно място, на което да се скриеш и да се чувстваш спокоен. Затова политиците в цял свят трябва да се усетят, че да работят против собствените си държави не е добра оферта, защото бягството е несигурно, а парите са още по-несигурни.

    10:16 14.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове