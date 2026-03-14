Над 350 международни наблюдатели са акредитирани да наблюдават референдума в Казахстан, каза на първия брифинг за чуждестранни журналисти заместник-министърът на външните работи на Република Казахстан Арман Исетов.

"359 международни наблюдатели и 206 чуждестранни журналисти са акредитирани да наблюдават референдума. За гражданите на Казахстан, живеещи или пътуващи в чужбина, са отворени 71 места за референдум в 54 държави, които работят в посолствата и консулствата на Република Казахстан."