Ботев Пловдив срещу Ботев Враца - битка за място в топ 8

Ботев Пловдив приема Ботев Враца в мач от 26-ия кръг на еfbet Лига. Двубоят на стадион "Христо Ботев" е днес от 15:15 часа и ще се предава пряко по DIEMA SPORT.

"Канарчетата" влизат в срещата на 11-о място с 30 точки. Отборът на Лъчезар Балтанов се намира в серия от четири мача без загуба, като спечели два от тях, а в други два завърши наравно.

Врачани са девети с 31 точки, като в последния кръг се наложиха с 1:0 у дома над Арда. Преди това тимът на Тодор Симов отстъпи на ЦСКА с 0:1 и завърши наравно 0:0 в три поредни срещи.

Днешният двубой е пряка битка за място в топ 8 в края на редовния сезон.

В състава на домакините няма контузени или наказани играчи и Балтанов ще може да разчита на всичко най-добро. В последния кръг дебют за отбора направи Закария Тиндано, който също вече е с картотека. Гостите също ще може да разчитат на всичко най-добро.

Главен съдия на мача е Мартин Великов.