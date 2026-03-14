Ботев Пловдив срещу Ботев Враца - битка за място в топ 8

14 Март, 2026 08:15 328 1

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ботев Пловдив приема Ботев Враца в мач от 26-ия кръг на еfbet Лига. Двубоят на стадион "Христо Ботев" е днес от 15:15 часа и ще се предава пряко по DIEMA SPORT.

"Канарчетата" влизат в срещата на 11-о място с 30 точки. Отборът на Лъчезар Балтанов се намира в серия от четири мача без загуба, като спечели два от тях, а в други два завърши наравно.

Врачани са девети с 31 точки, като в последния кръг се наложиха с 1:0 у дома над Арда. Преди това тимът на Тодор Симов отстъпи на ЦСКА с 0:1 и завърши наравно 0:0 в три поредни срещи.

Днешният двубой е пряка битка за място в топ 8 в края на редовния сезон.

В състава на домакините няма контузени или наказани играчи и Балтанов ще може да разчита на всичко най-добро. В последния кръг дебют за отбора направи Закария Тиндано, който също вече е с картотека. Гостите също ще може да разчитат на всичко най-добро.

Главен съдия на мача е Мартин Великов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 безпартиен

    0 0 Отговор
    Добре че Христо Ботев не е жив,че като види какви са българи в отборите,да е взел пушка и сабя и хванал Балкана!

    08:26 14.03.2026

