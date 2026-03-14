Тръмп се готви за среща с Ким Чен-ун, Пхенян изстреля балистична ракета към Японско море

14 Март, 2026 05:32, обновена 14 Март, 2026 07:25 2 479 27

Американският президент обсъди дипломатическия си план с премиера на Южна Корея

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

По време на разговори с южнокорейския премиер Ким Мин-сок, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че срещата му със севернокорейския лидер Ким Чен-ун може да се проведе по време на посещението му в Китай или по-късно.

Това съобщи южнокорейският премиер, цитиран от информационната агенция Йонхап.

„Президентът Тръмп каза, че срещата би била нещо добро. Той заяви, че срещата може да се проведе по време на посещението му в Китай или по-късно“, каза Ким Мин-сок. „Времето не е основният проблем“, предположи южнокорейският премиер.

Ким Мин-сок се срещна с Тръмп във Вашингтон, където обсъдиха минали контакти между лидерите на Съединените щати и Северна Корея. По време на разговора Ким Мин-сок предложи няколко идеи за диалог с Пхенян. Според южнокорейската страна, по време на разговора Тръмп е инструктирал сътрудниците си да обмислят дипломатически мерки спрямо Северна Корея. Ким Мин-сок не разкри конкретните стъпки, които се обсъждат.

По време на разговора американският президент попитал премиера дали севернокорейският лидер Ким Чен-ун е заинтересован от диалог с Вашингтон. Той отвърнал, че Тръмп е единственият западен политик, който може да разреши проблемите на Корейския полуостров. Тръмп повторил, че е поддържал добри лични отношения с Ким Чен-ун.

През февруари, по време на конгреса на Корейската работническа партия, Ким Чен Ун заяви, че Северна Корея е готова да подобри отношенията си със Съединените щати, ако Вашингтон се откаже от враждебната си политика спрямо Пхенян.

Северна Корея изстреля балистична ракета към Японско море, съобщи информационна агенция Йонхап, позовавайки се на японската брегова охрана и Обединения комитет на началник-щабовете на Южна Корея.

Информация за обхвата и височината на полета все още не е публикувана, но ракетата вече е паднала.

Преди това сестрата на севернокорейския лидер Ким Йо-чен разкритикува съвместните военни учения на САЩ и Южна Корея. Тя заяви, че подобни маневри не могат да се считат за отбранителни, тъй като представляват ясна заплаха за Северна Корея.

Според нея приблизително 18 000 южнокорейски войници са участвали в ученията „Щит на свободата“, които са се провели на сушата и в морето, във въздуха, в космоса и в киберпространството. Ким Йо-чен подчерта, че ученията на САЩ и Южна Корея стават все по-опасни всяка година поради въвеждането на нови технологии и ядрени компоненти.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Нека

    24 0 Отговор
    Таръмп след Иран да се "изрепчи" на севернокорейците !

    Коментиран от #14

    05:43 14.03.2026

  • 2 Вашето мнение

    30 2 Отговор
    Оказа се обаче, че Ким има по-големи, по-бързи и по-точни ракети от пуяка и те могат да достигнат до хамерика. Затова Ким не е диктатор по критериите на сащ и еюрюжинжиляка.

    Коментиран от #3

    05:50 14.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Владимир Путин, президент

    3 18 Отговор
    Мъжете се срещат, ние жените и сгарците седим в бункера и чакаме Разрешение да продаваме нещо си ☝️

    Коментиран от #17, #18

    06:37 14.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Само

    19 1 Отговор
    дето портокала е фалирал 7 пъти и все чужди пари го спасяват а Ким Чен-ун поема управлението на КНДР когато е едва на 27 години, сега е на 42... единия е бизнесмен с не особено големи успехи (има един небостъргач) другия е световен лидер и има цяла държава

    07:05 14.03.2026

  • 8 Тръмп

    18 0 Отговор
    Ротшилд каза да отида да заплаша Ким да не дава атом на Иран. Цвл ден ми вика

    07:13 14.03.2026

  • 9 Софийски

    1 11 Отговор
    След ракетния е вова

    07:17 14.03.2026

  • 10 Виц

    17 1 Отговор
    Тръмп-атакуваме Иран за да унищожим ядрените им оръжия!
    Въпрос-а защо не атакувате СКорея?
    Тръмп-а да бе, те вече имат ядрени оръжия!

    07:23 14.03.2026

  • 11 Еййй

    4 3 Отговор
    Алкаш нещастен, още 15 пъти я пусни най-отгоре тая простотия!

    07:26 14.03.2026

  • 12 Да,бе

    14 0 Отговор
    Отвсякъде шутове за хегемона...Стана смешен по всички земни кълбета.

    07:28 14.03.2026

  • 13 агент Инч Хай

    12 1 Отговор
    Кимчо да внимава като се ръкува с Тръмп, че оня може да му залепи микрочип за проследяване и след срещата да го гръмне. Американеца е станал вече професионален убиец, той си го призна. Каза, че обича да убива, засега само иранци, ама......

    Коментиран от #20

    07:31 14.03.2026

  • 14 иван костов

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Нека":

    Що да се репчи? Те са стари приятели, може даже да го приемат за почетен член на Корейската работническа партия! Само и само да не дава джепане на иранците!😂

    07:31 14.03.2026

  • 15 нова любов имате явно

    8 0 Отговор
    абе днес 80% от статиите ви са за тръмп? какво става любов ли е това или лизане немога да разбера ? тръмп че тръмп?!?!?!? даже и наркомански не го пишехте толкова много за един ден преди като се вълнувахте от него…

    Коментиран от #19

    07:42 14.03.2026

  • 16 Учуден

    9 0 Отговор
    "Тръмп повторил, че е поддържал добри лични отношения с Ким Чен-ун"

    Що ли краварите не смеят да нападнат лудия диктатор Кимчо някое наведено козяче ще ми каже ли?

    07:43 14.03.2026

  • 17 ти каде се слагаш при мъжете?

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":

    на мазата си казваш бункер и чакаш жена ти да ти разреши да си продадеш летните гуми на колата да имаш за пиене това ли искаше да ни кажеш ?

    07:44 14.03.2026

  • 18 Санитаря от Карлуково

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":

    Ти кой Путин беше от втора или от пета стая че имаме двама.

    07:44 14.03.2026

  • 19 Така е!

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "нова любов имате явно":

    Но не може всички да са като Рада Дълбоката, който се обяви за враг номер едно на Тръмп и Вашингтонската селищна система!🤥

    Коментиран от #22

    07:48 14.03.2026

  • 20 Запознат

    7 0 Отговор

    До коментар #13 от "агент Инч Хай":

    "Каза, че обича да убива, засега само иранци, ама......"

    Обича да убива иранци защото нямат ядрени оръжия - ако имаха както Кимчо има нямаше да смее и един да бутне. Много са "велики" краварите ама само срещу много по-слаби противници.

    07:48 14.03.2026

  • 21 РИТАНЕТО НА КРАВИ

    6 0 Отговор
    Щял да стане новия олимпийски спорт.

    07:48 14.03.2026

  • 22 Помнещ

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "Така е!":

    Е как бе нали преди време Тръмп беше "агент Краснов" за нашите козячета пък сега им е пръв любимец или те собствено мнение нямат - каквото наредят от посолството.

    07:50 14.03.2026

  • 23 Зевзек

    7 1 Отговор
    Мъка, козяшка мъка - "великия" Тръмп до къде стигна да се моли на Путин, Си че даже и Кимчо да го изкарат от калта в която се накисна с нападението си над Иран. Да не говорим за европуделите че те вече не знаят на кой свят се намират.

    08:00 14.03.2026

  • 24 Исторически факти

    0 1 Отговор
    Зеленото: Чичо Дони, ти си Бог! Кажи какво вземаш и откъде го вземаш или направо ми прати едно кило. Ще разпердушиня руснаците за два дни, след две дози, и ще казвам, че ме молят да спра, ама аз не искам..

    08:12 14.03.2026

  • 25 венсеремос

    1 0 Отговор
    Най-силни в света са 1/Русия 2/Северна Корея,3/ Китай.СОЩ/съединени овчарски щати/ Чифутландия и кръвосмесителна Британия са най-слабите страни в света във военно отношение.Всички страни купуват газ петрол нефт от Русия и от някои арабски страни.Никакви санкции не влияят на Русия.Търгуването от Русия с газ , петрол и нефт продължава-СО на първо място,Скандинавия тоже.
    А, нашите пудели са причина да не купуваме руска газ ,петрол и нефт от Русия.ТАНАТОС на пуделите от България!!!

    08:12 14.03.2026

  • 26 Ще, ще.

    0 0 Отговор
    Си и Ким го чакат с "отворени обятия". "Мачка се оправя на пангар".

    08:21 14.03.2026

  • 27 Много въртоглав

    0 0 Отговор
    ще излезе тоя рижия...
    Ако не се лъжа 2016 беше пратил ядрена подводница да сплашва СК...
    Обаче работата я обърка огромен летящ обект зависнал над подводницата и блокирал всичките и системи...
    От тогава кравите не са припарвали до СК

    08:27 14.03.2026