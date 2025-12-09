Тръмп атакува Европа и обещава подкрепа за свои кандидати

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи остра критика към Европа, описвайки я като „разпадаща се“ група държави, водена от „слаби“ политици. В интервю за „Политико“ той омаловажи традиционните съюзници на САЩ за неспособността им да контролират миграцията и да прекратят войната между Русия и Украйна, като същевременно сигнализира, че е готов да подкрепя европейски политически кандидати, съобразени с неговата визия за континента, предава News.bg.

„Мисля, че са слаби“, каза Тръмп за европейските лидери. „Но също така мисля, че искат да бъдат толкова политически коректни. Те не знаят какво да правят. Европа не знае какво да прави.“

Критиките на президента идват в чувствителен момент за преговорите за прекратяване на войната в Украйна. Европейските столици се притесняват, че Тръмп може да изостави Украйна и нейните съюзници на руската агресия. В интервюто си Тръмп не даде уверения по този въпрос и отбеляза, че Русия очевидно е в по-силна позиция от Украйна.

Той използва силно провокативен език, описвайки европейски градове като Лондон и Париж като натоварени от миграцията от Близкия изток и Африка, предупреждавайки, че без промени в граничната политика някои държави „вече няма да бъдат жизнеспособни“. Особено критичен беше към левия кмет на Лондон Садик Хан, когото нарече „бедствие“ и обвини миграцията за неговото избиране.

В отговор на действията на администрацията на Тръмп, председателят на Европейския съвет Антониу Коща подчерта необходимостта Белият дом да уважава суверенитета на Европа и да не се намесва във вътрешните избори. Тръмп обаче заяви, че ще продължи да подкрепя свои кандидати на европейските избори, като посочи и унгарския премиер Виктор Орбан като пример на политик, когото уважава заради строгата му миграционна политика.

Основен фокус на Тръмп остава войната в Украйна. Той заяви, че е предложил нов проект на мирен план, който някои украински служители харесват, но президентът Зеленски все още не го е прегледал. По думите на Тръмп европейските лидери „говорят, но не произвеждат резултати, а войната просто продължава“.

Президентът също поднови призива си за нови избори в Украйна, като изтъкна, че страната не е провеждала такива от дълго време и че настоящата ситуация не отговаря на демократичните стандарти.