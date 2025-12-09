Новини
Тръмп атакува Европа и обещава подкрепа за свои кандидати

9 Декември, 2025 14:56, обновена 9 Декември, 2025 14:57 799 17

Президентът нарече европейските лидери „слаби“ и критикува управлението на миграцията и войната в Украйна

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи остра критика към Европа, описвайки я като „разпадаща се“ група държави, водена от „слаби“ политици. В интервю за „Политико“ той омаловажи традиционните съюзници на САЩ за неспособността им да контролират миграцията и да прекратят войната между Русия и Украйна, като същевременно сигнализира, че е готов да подкрепя европейски политически кандидати, съобразени с неговата визия за континента, предава News.bg.

„Мисля, че са слаби“, каза Тръмп за европейските лидери. „Но също така мисля, че искат да бъдат толкова политически коректни. Те не знаят какво да правят. Европа не знае какво да прави.“

Критиките на президента идват в чувствителен момент за преговорите за прекратяване на войната в Украйна. Европейските столици се притесняват, че Тръмп може да изостави Украйна и нейните съюзници на руската агресия. В интервюто си Тръмп не даде уверения по този въпрос и отбеляза, че Русия очевидно е в по-силна позиция от Украйна.

Той използва силно провокативен език, описвайки европейски градове като Лондон и Париж като натоварени от миграцията от Близкия изток и Африка, предупреждавайки, че без промени в граничната политика някои държави „вече няма да бъдат жизнеспособни“. Особено критичен беше към левия кмет на Лондон Садик Хан, когото нарече „бедствие“ и обвини миграцията за неговото избиране.

В отговор на действията на администрацията на Тръмп, председателят на Европейския съвет Антониу Коща подчерта необходимостта Белият дом да уважава суверенитета на Европа и да не се намесва във вътрешните избори. Тръмп обаче заяви, че ще продължи да подкрепя свои кандидати на европейските избори, като посочи и унгарския премиер Виктор Орбан като пример на политик, когото уважава заради строгата му миграционна политика.

Основен фокус на Тръмп остава войната в Украйна. Той заяви, че е предложил нов проект на мирен план, който някои украински служители харесват, но президентът Зеленски все още не го е прегледал. По думите на Тръмп европейските лидери „говорят, но не произвеждат резултати, а войната просто продължава“.

Президентът също поднови призива си за нови избори в Украйна, като изтъкна, че страната не е провеждала такива от дълго време и че настоящата ситуация не отговаря на демократичните стандарти.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Цвете

    8 17 Отговор
    НИКОГА АМЕРИКА НЕ Е ИМАЛА ПО НЕКАДЪРЕН ПРЕЗИДЕНТ. СТРАХЛИВ, ПОВЪРТЛИВ И ЛИЦЕМЕРЕН.ДНЕС ГОВОРИ ЕДНО, УТРЕ НАОБРАТНО.КОЙ МОЖЕ ДА ИМА ДОВЕРИЕ НА ТАКЪВ ЧОВЕК? НЯКОЙ, НИКЪДЕ. ПУТИН ГО ПРЕВЪРНА В ПОСЛУШКО.

    Коментиран от #8, #16

    15:02 09.12.2025

  • 2 УКРАЙНА 🇺🇦

    8 13 Отговор
    Скапан нарцист

    15:03 09.12.2025

  • 3 Възраждане

    6 7 Отговор
    Тук Тръмп, ако мисли да ръководи Европа се е объркал. Европа може да бъде ръководена само и единствено от Русия

    15:03 09.12.2025

  • 4 Атина Палада

    12 4 Отговор
    Европейските лидери си отиват..Глобализма у.мре..Няма как само ЕС да остане като вълци единаци с л.ибервтаката система .Това е нереалистично .Изолирани от останалият свят не могат да съществуват.

    15:04 09.12.2025

  • 5 Някой

    15 5 Отговор
    Признавам му го на Тръм, че на моменти може да прави изключително точни анализи и заключения. В случаяв с ЕС е напълно прав. И сигурно 90% от четящите тук ще се съгласят с това му мнение.

    15:04 09.12.2025

  • 6 Евродебил

    8 3 Отговор
    Аз не виждам нещо да е излъдал човека.Само гилотините дето не е споменал.

    15:06 09.12.2025

  • 7 Шопо

    6 4 Отговор
    НАТО не може да съществува без САЩ, а ЕС не може да съществува без НАТО.
    Ако САЩ излязат от НАТО с ЕС е свършено.

    15:06 09.12.2025

  • 8 Яд ви е, а?

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Цвете":

    Урсулите вият. Зелето героя у златния кенеф.

    15:07 09.12.2025

  • 9 Повече от

    3 2 Отговор
    Прав е истината винаги боли ……..,,,

    15:08 09.12.2025

  • 10 Кривоверен алкаш

    3 2 Отговор
    Ей Жълтеница такава.от къде дойдоха проблемите за Европа...нито от Русия...нито от Китай...дойдоха от Вас, с тази Арабска Плролет и залъгването на Украйна...Да се пръждосват,защото не само Клоуна е виновен а целият американски народ...ТЕ го избраха два пъти за Президент...

    15:09 09.12.2025

  • 11 Бaй Киро

    4 1 Отговор
    Помнете ми думата,че на парчета ще бъдат късани евроатлантиците.Тази оргнизация която принципно е планирана като икономическа(общ пазар,) а се изроди в нов ЕССР - империя на корупцита и злото трябва да се заличи.

    Коментиран от #15

    15:09 09.12.2025

  • 12 Възpожденец 🇧🇬

    1 3 Отговор
    Haцистите с имперски амбиции, които управляват в Русия и САЩ, намериха пълен синхрон в атаките си срещу ЕС и Украйна.
    Лоша новина за тях - ЕС ще надживее и руския ypoд, и слаб0yмния президент на САЩ, барабар с цялата им нацистка и далавераджийска opда, като шиши, боко, мунчо, копейкин и вся остальная .....

    Коментиран от #17

    15:10 09.12.2025

  • 13 Умрях от смях

    1 0 Отговор
    Борисов" Аз ще разреша за оставката , но САЩ и Брюксел са против"
    Чували ли сте по- голям туризъм?
    Тръмп е против политиката на нацисткия Брюксел.
    Оставка !!!
    Време е да си върнем държавата,!

    15:11 09.12.2025

  • 14 МирО

    3 0 Отговор
    Браво на чичо Дончо!

    15:11 09.12.2025

  • 15 УжасТ

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Бaй Киро":

    Осазнаваш ли колко е kpeтенcки коментара ти ?
    Ако ЕС, най-доброто място за живеене, е "империя на корупцита и злото ", какво трябва да е РФ ?!

    15:12 09.12.2025

  • 16 БОТЕВ

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Цвете":

    Хаха, предвид, че си жена е ясно, че логиката ти понакуцва немалко. Президентът Тръмп предотврати Третата световна война, за която, като съм говорил с украинци в БГ, ми казваха (по времето на Байдън), че вече е започнала. Казваха ми го с доста ехидна усмивка и с намек, че съм глупак, понеже още не знам, че целият свят е във война. Такъв егоизъм не съм виждал, заради някаква си 1/5 от Украйна, населена с рускоезично население, да пламне целият свят. Малко като шопският израз за Вуте...

    15:15 09.12.2025

  • 17 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Възpожденец 🇧🇬":

    ФБР ще публикува списъците с ордите от Брюксел,които чрез Зеленски в Украйна са окрали парите на американския и европейският данъкоплатец ..За сега само Кая излезе като име в списъка. ..Ще бъде продължен списъка ..

    15:15 09.12.2025