ВСУ атакува Москва с десетки дронове
  Тема: Украйна

ВСУ атакува Москва с десетки дронове

11 Декември, 2025 04:45, обновена 11 Декември, 2025 04:40 987 6

Заради въздушните атаки са били анулирани, забавени или отклонени общо 133 полета от и до московските летища

ВСУ атакува Москва с десетки дронове - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Кметът на Москва Сергей Собянин обяви, че тази нощ вече са били свалени 31 украински дрона, които са се били насочили към руската столица, предаде ТАСС.

Той буквално през няколко минути съобщава в профила си в приложението "Макс" за безпилотен летателен апарат, унищожен от руската противовъздушна отбрана.

Още новини от Украйна

Справка на ТАСС показва, че заради въздушните атаки са били анулирани, забавени или отклонени общо 133 полета от и до московските летища.

По-конкретно са били отменени 24 полета.

В момента на всички летища на руската столица са въведени ограничения за кацане и излитане на самолети.

Тревога за безпилотни летателни апарати е обявена на още редица места в Руската федерация, включително в кавказките републики Чечения, Северна Осетия и Дагестан.

В Украйна е в сила въздушна тревога в редица области, включително в столицата Киев. В североизточната Полтавска област са били чути експлозии.

Русия и Украйна се атакуват с дронове на практика всяка нощ.


Русия
  • 3 777777

    1 1 Отговор
    Каквато каша си забъркал, такава ще сърбаш!За неразбралите русофили - отнася се а мацква.

    04:47 11.12.2025

  • 4 Архимандрисандрит Бибиян

    1 0 Отговор
    Пиенците и котурите им не ги броят за налични,затова жертви и разрушения нема

    04:47 11.12.2025

  • 6 Руский вaтник

    1 0 Отговор
    Това СВО е като люти чушки. Голям кеф и густо като ядеш, но после като дойде време да сepeш - кръв, вой и мъки.

    Но в Русия са свикнали. За тях величието е като пукнат хeмopoид.

    04:54 11.12.2025

Новини по държави:
