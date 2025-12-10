Обявен е най-популярният автомобилен производител през 2025 година

Глобалният автомобилен пазар през 2025 година е арена на динамични премеждия, където утвърдените титани циментират позиции, но същевременно са подложени на невиждан натиск от настъпващата електрическа вълна. Според изчерпателните данни за регистрациите, предоставени от Focus2Move, обхващащи 159 държави за периода януари-октомври, се очертава една любопитна картина на победители, губещи и мълниеносно изгряващи звезди.

Без изненада, короната за най-популярен автомобилен производител остава Toyota Group. С дял от внушителните 12,3% и стабилен ръст от 3,4%, японският концерн демонстрира непоклатимост. Особено забележителни са силните му пазарни игри в Азия (+4,3%) и Америка (+4,6%), където търсенето към марката буквално експлодира. Ясно е, че Toyota продължава да бъде еталон за надеждност и пазарен инстинкт.

На второ място се позиционира Volkswagen Group с 9,7% пазарен дял. Въпреки че общият ръст е скромен (едва 0,3%), европейският гигант се сблъсква с предизвикателства. Значителен спад е отчетен в Азия (-3,9%), който обаче е умело балансиран от силната възходяща динамика в Европа (+4%). Като цяло, концернът сякаш кара на автопилот, макар и с известен вятър в гърба на Стария континент.

Тройката на лидерите се затваря от Hyundai–Kia. Южнокорейският конгломерат контролира 8% от световния пазар, отчитайки ръст от 2,3%. Ситуацията е като двете страни на монетата: бърз скок в Америка (+7,6%) е помрачен от свиване на пазара в Европа (-2,1%).

Класацията продължава със Stellantis, който запазва мястото си в челната петица, макар и с минимален ръст от 0,3%. Динамиката на този концерн е най-неравномерна – истинско влакче на ужасите. Докато в Азия постига впечатляващи 28% ръст, Европа и Америка отчитат загуби (-5,9% и -0,6% съответно).

Алиансът Renault-Nissan не успя да задържи позициите си, падайки до пето място. Общият спад от 2,7% е резултат от забележително свиване на продажбите в Азия (-6,3%) и Европа (-1,3%). За съжаление, този консорциум изглежда е забавил ход.

General Motors (GM) се класира шести, отчитайки общ ръст от 3,2%. Макар да губи значителен дял в Европа (цял -20%), американският пазар остава стабилна крепост за GM, осигурявайки 4,5% ръст. Ford Group също добавя 3%, но се бори с огромни загуби в Азия (-10,2%), които са компенсирани от силния пазар в Северна и Южна Америка (+6,7%).

Geely Group е феноменът на класацията. Китайският концерн се изкачи с една позиция и регистрира шеметен общ ръст от 31,2%. Особено силно е представянето в Азия с 46% ръст. Geely не просто расте, а настъпва с пълна сила към територията на Tesla в сегмента на електромобилите.

Honda Motor (девето място) отчита спад от 4,7%, предизвикан от рязко свиване в Азия (-14,1%), макар и с частично възстановяване в Америка (+7,5%). Десетката се затваря от още един китайски гигант – BYD, който макар да губи една позиция, показва общо увеличение от 1,4%. BYD е пример за пазарни контрасти: рекорден ръст в Европа (+343%) и Южна Америка (+42%), но чувствителен спад (-4,7%) в ключовата за него Азия.

Сегментът на електрическите превозни средства (ЕПС) продължава да се разраства, като през януари-октомври продажбите са скочили с 16,2%, достигайки 16% от световния автомобилен пазар. BYD остава най-големият производител на ЕПС с 24,5% дял, въпреки че отчита загуба от 4,4% поради спада на продажбите в Китай.

Tesla заема второ място с 10,9% дял, показвайки спад от 12,2% – един от малкото лоши дни за американската компания.

Geely Group е истинският ураган тук: с увеличение от потресаващите 75,9% и дял от 10,2%, китайският концерн е на прага да измести Tesla от второто място. Особено силен е в Азия, където премина прага от един милион продажби на ЕПС за първи път, демонстрирайки трицифрен растеж.

Най-продаваните модели

Въпреки настъпващата електрификация, световният бестселър е кросоувърът Toyota RAV4, който надмина не само вечната Toyota Corolla, но и Tesla Model Y. Този факт красноречиво показва, че пазарът продължава да цени многофункционалността, практичността и достъпността на традиционните кросоувъри с ДВГ.

Междувременно, в САЩ, доминацията на пикапите Ford F-Series е непоклатима, което за пореден път подчертава страстта на американците към големите и мощни автомобили, които са част от местната култура.