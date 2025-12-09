В Европа бяха проведени спешни разговори за бъдещето на Украйна, Тръмп притисна Зеленски да капитулира

Британският премиер Киър Стармър заяви на заседание на кабинета си, че "залогът остава висок", но Великобритания продължава да работи с "всички свои партньори" за осигуряване на мир в Украйна, докато Доналд Тръмп критикува европейските лидери за неуспеха им да сложат край на войната, съобщиха Пи Ей медия/ДПА, предаде БТА.
Стармър каза това след като вчера проведе спешни разговори с европейските съюзници за бъдещето на Украйна, след като Тръмп ги определи като "слаби" лидери на "разпадащи се" нации, които не успяват да "създадат" нищо, докато "войната просто продължава". Американският президент освен това отново обвини украинския президент Володимир Зеленски, че не е прочел последния проект на плана му за мир, като това беше необичайна атака срещу Европа и Киев, което отново породи опасения, че той може да изостави Украйна на произвола на руската агресия.
От "Даунинг Стрийт" 10 заявиха, че никой не иска мир в Украйна повече от Зеленски и отхвърлиха критиките на Тръмп към Европа.
Говорител на Стармър заяви: "Бих отхвърлил това, като се има предвид, че вие сте видели броя на страните, участващи в "Коалицията на желаещите", да водят преговори, вие също сте видели работата, която Обединеното кралство е свършило по отношение на водещата роля в отговора на санкциите, включително срещу сенчестия флот, но ние силно подкрепяме мирния процес на САЩ".
Официалният представител също така заяви: "Приветстваме значителните усилия на САЩ за установяване на мир в Украйна. Никой не иска това повече от президента Зеленски."
Украйна и нейните европейски съюзници вероятно ще настояват, че всяко примирие трябва да бъде съпроводено с гаранции за сигурност.
В интервю за "Политико", публикувано днес, Тръмп притисна Зеленски да се съгласи с предложението на САЩ Украйна да отстъпи територия на Русия, като заяви, че Москва запазва "предимството" и че Киев трябва да "играе по правилата".
Путин ще ги изтребе до крак, тая cган мръсна.
Ала всуе, само се потят.
Лукови евроглави.
Аз казах.
До коментар #1 от "1488":руската измет е навсякъде
Другото е пунта Мара.
До коментар #6 от "Анонимен":Ревеш ли, 2 млн убити, 400 млрд в оръжия и 4 години война, само загуби и губене на територия
17 Аз за първи път съм против президента
Как господин зеленски ще продължава да си купува бижута златни тоалетни и луксозни автомобили и да пълни сметката ако сега приключат нещата.
А управляващата върхушка в Европейския съюз как ще получава отчисления.
Нещата трябва да продължат до момента в който клоунадата стане смешна и приключи смехотворно.
19:20 09.12.2025
20 Гърция
До коментар #15 от "Атина Палада":изпрати ли ги? Каракачанка ли си?
22 БЕЗСМИСЛЕНО
До коментар #6 от "Анонимен":ИЗМИСЛЕНАТА ДЪРЖАВА УКРАЙНА НЯМА БЪДЕЩЕ
19:23 09.12.2025
The End.
25 Атина Палада
До коментар #20 от "Гърция":Какво е това "каракачанка" ? Не съм чувала тази дума..
19:26 09.12.2025
26 да не става дума за тикван и миряните му
До коментар #23 от "Лафонтен":Имало нявга обикновен човечец с необикновена кокошка, снасяла златни яйца. Замогнал се човечецът и се почувствал важен и значим.
32 Прочети в нета
До коментар #25 от "Атина Палада":за бълг. каракачани. Интересно е.
35 Лафонтен
До коментар #26 от "да не става дума за тикван и миряните му":Да може да се направи аналогия и с Тикван и с Глиган и Харвардан само не е ясно миряните как реагират
Никой не претендираше за територии в началото на СВО.
Просто автономия на Донецк и Луганск.
Не на НАТО.
Това беше всичко.
Кой подпали този сатанински огън?
До коментар #28 от "Пич":Проекта Украйна си беше на САЩ ,и на мен ми се струва ,че Тръмп иска да излезе от Украйна не като капитулирал а като посредник..Хем да се отърве от репарации,които ЕС ще плаща и второ...да не му се лепне като загубил в Украйна баш пред изборите през 2026 г.в САЩ ..Но и причината за гепене на нещо от Украйна е добре дошла,поне да си върне малко от парите,които САЩ наляха там и сега загубиха...
46 А колко е простичко
чл. 1. Украйна се съгласява на незабавна и безусловна капитулация.
чл. 2. НАТО се съгласява никога повече да не си вре носа по границите на Русия.
48 Лично мнение 😉
До коментар #34 от "Прочети в нета":Ще проверя някой ден .Български каракачани...Зная за т.н.помаци,но те са българи .В университета имах една колежка помакиня..
Но за българи каракачани не бях чувала...Ще се поинтересувам..Интересно ми е! Благодаря ти!
До коментар #41 от "Атина Палада":Напълно вярно и подктепям поста! Само ще добавя че на изпечения търгаш и печалбата му е много важна.
До коментар #48 от "Лично мнение 😉":Няма по голям исполин в лъжата, кражбата и пошлостта от зеленски.
До коментар #1 от "1488":Ако се мислиш, за нещо различно от хитлериския и путлераския нацизъм си в голяма грешка! Нацист!
До коментар #48 от "Лично мнение 😉":Както и да рисуваш маленкий зеля, той си е толкоз маленкий, че Путин ако го настъпи, ще си помисли че е смачкал хлебарка !!
До коментар #16 от "Хахахахха":Ква територия бе ба стун! Рашата воюва 4 години с 2 млн жартви, за територия по-малка от територията между две села в Сибир! Виж окупираната територия и виж територията на раша! И си помисли, за това ли воюва рашистан? За тази малка територия спрямо руската?
До коментар #62 от "Хахахаха":винаги се цели в глупака.
До коментар #56 от "Хеми значи бензин":Кличко,за президент на Украйна...?!
Само вижте...- нета е пълен,с негови словесни...,,умнотии"...!
Да не извади тоягата за размерекландисване
и първо да излекува мераклиите :)
До коментар #48 от "Лично мнение 😉":Зеля се превърнал от професионален клоун,на рекламен агент на гуми-,,Мишелин"...😝😂🤣!
До коментар #64 от "Факти":Ми те си играят с маленкий зеля бе, нали ако го пречупят играта ще свърши !!
До коментар #24 от "натовец":Тази война е за да се унищожи Европа!
Много ли ти е мерак да триеш? Ако да, продължавай и ще ти изпълня желанието по всички теми.
После предодоха афганистанците съюзниците им срещу талибаните.
Сега са на път да предадат Украйна и Европа и да сключат сделка с Путин. Това ще им е последната сделка. Вече никой не вярва на САЩ.
