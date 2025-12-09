Новини
Свят »
Великобритания »
В Европа бяха проведени спешни разговори за бъдещето на Украйна, Тръмп притисна Зеленски да капитулира
  Тема: Украйна

В Европа бяха проведени спешни разговори за бъдещето на Украйна, Тръмп притисна Зеленски да капитулира

9 Декември, 2025 19:09 1 902 74

  • украйна-
  • киър стармър-
  • володимир зеленски-
  • сащ-
  • доналд тръмп

Украйна и нейните европейски съюзници ще настояват, че всяко примирие трябва да бъде съпроводено с гаранции за сигурност

В Европа бяха проведени спешни разговори за бъдещето на Украйна, Тръмп притисна Зеленски да капитулира - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Британският премиер Киър Стармър заяви на заседание на кабинета си, че "залогът остава висок", но Великобритания продължава да работи с "всички свои партньори" за осигуряване на мир в Украйна, докато Доналд Тръмп критикува европейските лидери за неуспеха им да сложат край на войната, съобщиха Пи Ей медия/ДПА, предаде БТА.

Стармър каза това след като вчера проведе спешни разговори с европейските съюзници за бъдещето на Украйна, след като Тръмп ги определи като "слаби" лидери на "разпадащи се" нации, които не успяват да "създадат" нищо, докато "войната просто продължава". Американският президент освен това отново обвини украинския президент Володимир Зеленски, че не е прочел последния проект на плана му за мир, като това беше необичайна атака срещу Европа и Киев, което отново породи опасения, че той може да изостави Украйна на произвола на руската агресия.

Още новини от Украйна

От "Даунинг Стрийт" 10 заявиха, че никой не иска мир в Украйна повече от Зеленски и отхвърлиха критиките на Тръмп към Европа.

Говорител на Стармър заяви: "Бих отхвърлил това, като се има предвид, че вие сте видели броя на страните, участващи в "Коалицията на желаещите", да водят преговори, вие също сте видели работата, която Обединеното кралство е свършило по отношение на водещата роля в отговора на санкциите, включително срещу сенчестия флот, но ние силно подкрепяме мирния процес на САЩ".

Официалният представител също така заяви: "Приветстваме значителните усилия на САЩ за установяване на мир в Украйна. Никой не иска това повече от президента Зеленски."

Украйна и нейните европейски съюзници вероятно ще настояват, че всяко примирие трябва да бъде съпроводено с гаранции за сигурност.

В интервю за "Политико", публикувано днес, Тръмп притисна Зеленски да се съгласи с предложението на САЩ Украйна да отстъпи територия на Русия, като заяви, че Москва запазва "предимството" и че Киев трябва да "играе по правилата".


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 3 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    51 87 Отговор
    Украинската измeт е навсякъде.
    Путин ще ги изтребе до крак, тая cган мръсна.

    Коментиран от #6, #43, #57, #58

    19:12 09.12.2025

  • 2 Авитохол

    35 19 Отговор
    Евроврескалата нямат почивка.
    Ала всуе, само се потят.
    Лукови евроглави.
    Аз казах.

    19:13 09.12.2025

  • 3 ?????

    34 15 Отговор
    И що ги ручаа жабетата?

    19:14 09.12.2025

  • 4 Европеец

    50 5 Отговор
    Фригидна бабичка е така наречената Европа , управлявана от една корумпирана помощник гинеколожка... Евролидерите ще се задавят от русофобията..... А самата русофобия е нацизъм и фашизъм.... Няма какво да се коментира....

    19:14 09.12.2025

  • 5 Избори в Украйна

    43 5 Отговор
    И да се приключва с хунтата на Зеленски. Тея дето сега умуват да си го прибират ако искат

    19:15 09.12.2025

  • 6 Анонимен

    9 40 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    руската измет е навсякъде

    Коментиран от #9, #16, #22, #37

    19:15 09.12.2025

  • 7 Сатана Z

    38 1 Отговор
    Мнението на "Коалицията на лещите" е без значение.Важното е какво са се договорили Доналд,Владимир и председателя Си като наблюдател.
    Другото е пунта Мара.

    19:15 09.12.2025

  • 8 Пак се събра

    40 2 Отговор
    Коалицията на фалиралите

    19:16 09.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 не може да бъде

    31 2 Отговор
    Знаете ли как Тръмп нарича Зеленски -цирк Барнум !Това определение в САЩ означава нещо като надут балон пред спукване илюзорно и помпозно !?

    19:17 09.12.2025

  • 11 От началото е ясно

    34 2 Отговор
    че накрая продажника зеленски или ще е линчуван от украинският народ или ще бяга. Да видим господарите му дали ще го приберат.

    19:18 09.12.2025

  • 12 лили

    33 3 Отговор
    Войната скоро ще свърши , и зеленски превърши !

    19:18 09.12.2025

  • 13 Пуделите в ЕК

    33 3 Отговор
    Няма ли да разберат най на края, че от тях нищо не зависи. В Украйна днес фронта се разпадна

    19:18 09.12.2025

  • 14 Още новини от Украйна

    33 3 Отговор
    Европейският Райх няма пари да води война с Русия.Като нямаш пари ,къде си тръгнАл,както казваше другаря Живков.

    19:19 09.12.2025

  • 15 Атина Палада

    32 2 Отговор
    България преведе ли транша от 1,2 млрд евра на Зеленски? Това е делът на България,който трябва да плати.Изискване на "големите началници"!

    Коментиран от #20

    19:19 09.12.2025

  • 16 Хахахахха

    19 1 Отговор

    До коментар #6 от "Анонимен":

    Ревеш ли, 2 млн убити, 400 млрд в оръжия и 4 години война, само загуби и губене на територия

    Коментиран от #62

    19:20 09.12.2025

  • 17 Аз за първи път съм против президента

    27 2 Отговор
    Тръмп. Никаква капитулация до денафицирането на последния от тази мръсна пасмина.
    Как господин зеленски ще продължава да си купува бижута златни тоалетни и луксозни автомобили и да пълни сметката ако сега приключат нещата.
    А управляващата върхушка в Европейския съюз как ще получава отчисления.
    Нещата трябва да продължат до момента в който клоунадата стане смешна и приключи смехотворно.

    19:20 09.12.2025

  • 18 Зельо укроПомак

    17 2 Отговор
    Аз като съм помак, да не съм ахмак, да ям зелени краставици

    19:21 09.12.2025

  • 19 Мишел

    19 2 Отговор
    Украйна е със събути гащи и САЩ я подкрепят отзад без смазка.

    19:22 09.12.2025

  • 20 Гърция

    7 1 Отговор

    До коментар #15 от "Атина Палада":

    изпрати ли ги? Каракачанка ли си?

    Коментиран от #25

    19:23 09.12.2025

  • 21 а кво ще кажат техни фенове русфоборсуци

    20 0 Отговор
    Тръмп ги определи като "слаби" лидери на "разпадащи се" нации, които не успяват да "създадат" нищо, докато "войната просто продължава"

    19:23 09.12.2025

  • 22 БЕЗСМИСЛЕНО

    20 0 Отговор

    До коментар #6 от "Анонимен":

    ИЗМИСЛЕНАТА ДЪРЖАВА УКРАЙНА НЯМА БЪДЕЩЕ

    19:23 09.12.2025

  • 23 Лафонтен

    21 0 Отговор
    Имало нявга обикновен човечец с необикновена кокошка, снасяла златни яйца. Замогнал се човечецът и се почувствал важен и значим. Обаче страдал от неизлечима болест наречена алчност. Не му се чакало яйце по яйце, а му се искало веднага да се зарине в злато. И понеже не бил много умен решил да заколи кокошката, видите ли тя сигурно е цялата златна отвътре. Взел нож и се втурнал към нея. И тогава….. кокошката се превърнала в МЕЧКА….
    The End.

    Коментиран от #26

    19:24 09.12.2025

  • 24 натовец

    3 15 Отговор
    Тръмп иска да направи това за Кремъл, което Кремъл не може да направи за четири години. Интересно с какви компромати Кремъл държи Тръмп. Поведението на Тръмп е обезпокояващо странно. Върти се като калайджия.

    Коментиран от #29, #31, #36, #39, #60, #66, #73

    19:24 09.12.2025

  • 25 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Гърция":

    Какво е това "каракачанка" ? Не съм чувала тази дума..

    Коментиран от #32

    19:26 09.12.2025

  • 26 да не става дума за тикван и миряните му

    9 0 Отговор

    До коментар #23 от "Лафонтен":

    Имало нявга обикновен човечец с необикновена кокошка, снасяла златни яйца. Замогнал се човечецът и се почувствал важен и значим.

    Коментиран от #35

    19:27 09.12.2025

  • 27 Да,бе

    16 0 Отговор
    Украинец не е националност,а диагноза...Психиатрична диагноза

    19:27 09.12.2025

  • 28 Пич

    12 0 Отговор
    Тръмп притиска Украйна да оцелее не от алтруизъм , а защо трябва да има Украйна, за да има от къде САЩ да гепи нещо !!!

    Коментиран от #41

    19:28 09.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Прочети в нета

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Атина Палада":

    за бълг. каракачани. Интересно е.

    19:30 09.12.2025

  • 33 Абе не ви ли е ясноооо

    12 0 Отговор
    Ойде коньо у ряката... Зелю оттече у канализацията... чака го Трибунала в Мариопул!!!

    19:30 09.12.2025

  • 34 Прочети в нета

    2 0 Отговор
    за бълг. каракачани. Интересно е. Умна си, ще схванеш.

    Коментиран от #52

    19:31 09.12.2025

  • 35 Лафонтен

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "да не става дума за тикван и миряните му":

    Да може да се направи аналогия и с Тикван и с Глиган и Харвардан само не е ясно миряните как реагират

    19:32 09.12.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Баба

    10 1 Отговор
    Умния политик никога не би вкарал страната си във война.
    Никой не претендираше за територии в началото на СВО.
    Просто автономия на Донецк и Луганск.
    Не на НАТО.
    Това беше всичко.
    Кой подпали този сатанински огън?

    19:32 09.12.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Защо ми

    3 0 Отговор
    триеш коментарите бе,куролапачо?

    19:34 09.12.2025

  • 41 Атина Палада

    8 1 Отговор

    До коментар #28 от "Пич":

    Проекта Украйна си беше на САЩ ,и на мен ми се струва ,че Тръмп иска да излезе от Украйна не като капитулирал а като посредник..Хем да се отърве от репарации,които ЕС ще плаща и второ...да не му се лепне като загубил в Украйна баш пред изборите през 2026 г.в САЩ ..Но и причината за гепене на нещо от Украйна е добре дошла,поне да си върне малко от парите,които САЩ наляха там и сега загубиха...

    Коментиран от #54

    19:35 09.12.2025

  • 42 Хи хи

    11 0 Отговор
    Абе напоследък не чуваме маленкий зеля да напъва да влиза в нато, що така ??

    Коментиран от #61

    19:35 09.12.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Шперц

    3 0 Отговор
    Дръж да още малко ,зельо.дари пуснем милиардите ,да ни върнеш ресто по офшорните см ЕТ ъки ,па после прави квото щеш

    19:36 09.12.2025

  • 45 Хехе

    2 0 Отговор
    Сега кой ще го яде немит?

    19:36 09.12.2025

  • 46 А колко е простичко

    6 1 Отговор
    Ето ви едно разумно предложение от само 2 точки, което ще сложи край на войната за 1 час, не за 24, както обещаваше Алф:
    чл. 1. Украйна се съгласява на незабавна и безусловна капитулация.
    чл. 2. НАТО се съгласява никога повече да не си вре носа по границите на Русия.

    19:37 09.12.2025

  • 47 Георгиев

    4 1 Отговор
    Единствените гаранции за сигурност могат да са от Русия, след изпълнение на целите. Тогава няма нужда от тримата западни наркомана. Няма как Путин или който и да е да ги остави като бъдещо острие срещу тях. Такъв мир, с 800000 дна армия, превъоръжаване от НАТО, с фашисти в Банкова, с претенции за руските земи, заграбени през 1991 г с беловежкото споразумение, няма как да има и няма да има. И САЩ ще помогнат.

    19:37 09.12.2025

  • 48 Лично мнение 😉

    14 3 Отговор
    Президентът Зеленски е исполин в сравнение с Тръмпоча и бункерния диктатор

    Коментиран от #55, #59, #68

    19:37 09.12.2025

  • 49 Войната

    2 0 Отговор
    Ще свърши ,когато всеки от киевските бандюги се сдобие със златен кенеф

    19:38 09.12.2025

  • 50 факти

    3 0 Отговор
    парите за майките и детските за златните кенефи на боко и шиши

    19:39 09.12.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Прочети в нета":

    Ще проверя някой ден .Български каракачани...Зная за т.н.помаци,но те са българи .В университета имах една колежка помакиня..
    Но за българи каракачани не бях чувала...Ще се поинтересувам..Интересно ми е! Благодаря ти!

    19:39 09.12.2025

  • 53 демократ

    1 1 Отговор
    Защо Запада реши че на буг арина ми харесва бещо различно от Кореком Лада и ракия.

    19:39 09.12.2025

  • 54 Пич

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Атина Палада":

    Напълно вярно и подктепям поста! Само ще добавя че на изпечения търгаш и печалбата му е много важна.

    19:39 09.12.2025

  • 55 Така е

    3 1 Отговор

    До коментар #48 от "Лично мнение 😉":

    Няма по голям исполин в лъжата, кражбата и пошлостта от зеленски.

    19:40 09.12.2025

  • 56 Хеми значи бензин

    2 1 Отговор
    Голяма грешка че за президент на Украйна не бе избран Кличко. Американска грешка

    Коментиран от #65

    19:40 09.12.2025

  • 57 Хахахаха

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Ако се мислиш, за нещо различно от хитлериския и путлераския нацизъм си в голяма грешка! Нацист!

    19:41 09.12.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Хи хи

    5 1 Отговор

    До коментар #48 от "Лично мнение 😉":

    Както и да рисуваш маленкий зеля, той си е толкоз маленкий, че Путин ако го настъпи, ще си помисли че е смачкал хлебарка !!

    19:41 09.12.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Хахахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "Хахахахха":

    Ква територия бе ба стун! Рашата воюва 4 години с 2 млн жартви, за територия по-малка от територията между две села в Сибир! Виж окупираната територия и виж територията на раша! И си помисли, за това ли воюва рашистан? За тази малка територия спрямо руската?

    Коментиран от #63

    19:43 09.12.2025

  • 63 Пропагандата

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Хахахаха":

    винаги се цели в глупака.

    19:45 09.12.2025

  • 64 Факти

    1 2 Отговор
    Великият диктатор и великият бизнесмен не могат да накарат един комик да капитулира. Това го няма дори по филмите. Зеленски е абсолютен феномен, а другите двама станаха за смях.

    Коментиран от #72

    19:45 09.12.2025

  • 65 Уф Божкеее...!

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "Хеми значи бензин":

    Кличко,за президент на Украйна...?!
    Само вижте...- нета е пълен,с негови словесни...,,умнотии"...!

    19:46 09.12.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Ами

    1 0 Отговор
    Тръмп е твърде прям и не е от търпеливите.
    Да не извади тоягата за размерекландисване
    и първо да излекува мераклиите :)

    19:48 09.12.2025

  • 68 Хе,хе...!

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Лично мнение 😉":

    Зеля се превърнал от професионален клоун,на рекламен агент на гуми-,,Мишелин"...😝😂🤣!

    19:49 09.12.2025

  • 69 Българин

    0 0 Отговор
    Май се обърках, та влязох в руски сайт! Тук пълно с руски пияндeта!

    19:50 09.12.2025

  • 70 Ха-ха-ха

    0 0 Отговор
    През ден, през два се събират да обсъждат бъдещето на Украйна и все опират до кръчмаря и там се разбиват всякакви планове като сапунени мехури.

    19:50 09.12.2025

  • 71 стоян

    0 0 Отговор
    Другарето се възпалили от изказването на Тръмп - само че санкциите си действат и Тръмп както винаги утре друго ще рече войната продължава а путинова русия потъва и потъва докато путин помощ от Тръмп чака да го пишат победител

    19:51 09.12.2025

  • 72 Хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Факти":

    Ми те си играят с маленкий зеля бе, нали ако го пречупят играта ще свърши !!

    19:51 09.12.2025

  • 73 Въобще не е странно глу,,,,

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "натовец":

    Тази война е за да се унищожи Европа!

    Много ли ти е мерак да триеш? Ако да, продължавай и ще ти изпълня желанието по всички теми.

    19:51 09.12.2025

  • 74 Някой

    1 0 Отговор
    САЩ първо предодоха кюрдите, съюцниците им срещу Ислямска държава.

    После предодоха афганистанците съюзниците им срещу талибаните.


    Сега са на път да предадат Украйна и Европа и да сключат сделка с Путин. Това ще им е последната сделка. Вече никой не вярва на САЩ.

    19:51 09.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания