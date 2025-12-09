В Европа бяха проведени спешни разговори за бъдещето на Украйна, Тръмп притисна Зеленски да капитулира

Британският премиер Киър Стармър заяви на заседание на кабинета си, че "залогът остава висок", но Великобритания продължава да работи с "всички свои партньори" за осигуряване на мир в Украйна, докато Доналд Тръмп критикува европейските лидери за неуспеха им да сложат край на войната, съобщиха Пи Ей медия/ДПА, предаде БТА.

Стармър каза това след като вчера проведе спешни разговори с европейските съюзници за бъдещето на Украйна, след като Тръмп ги определи като "слаби" лидери на "разпадащи се" нации, които не успяват да "създадат" нищо, докато "войната просто продължава". Американският президент освен това отново обвини украинския президент Володимир Зеленски, че не е прочел последния проект на плана му за мир, като това беше необичайна атака срещу Европа и Киев, което отново породи опасения, че той може да изостави Украйна на произвола на руската агресия.

От "Даунинг Стрийт" 10 заявиха, че никой не иска мир в Украйна повече от Зеленски и отхвърлиха критиките на Тръмп към Европа.

Говорител на Стармър заяви: "Бих отхвърлил това, като се има предвид, че вие сте видели броя на страните, участващи в "Коалицията на желаещите", да водят преговори, вие също сте видели работата, която Обединеното кралство е свършило по отношение на водещата роля в отговора на санкциите, включително срещу сенчестия флот, но ние силно подкрепяме мирния процес на САЩ".

Официалният представител също така заяви: "Приветстваме значителните усилия на САЩ за установяване на мир в Украйна. Никой не иска това повече от президента Зеленски."

Украйна и нейните европейски съюзници вероятно ще настояват, че всяко примирие трябва да бъде съпроводено с гаранции за сигурност.

В интервю за "Политико", публикувано днес, Тръмп притисна Зеленски да се съгласи с предложението на САЩ Украйна да отстъпи територия на Русия, като заяви, че Москва запазва "предимството" и че Киев трябва да "играе по правилата".