Зеленски заяви, че САЩ упражняват натиск над Украйна за провеждането на избори
  Тема: Украйна

Зеленски заяви, че САЩ упражняват натиск над Украйна за провеждането на избори

10 Декември, 2025 23:05 879 22

Не е лесно, но натискът по този въпрос определено не е това, от което се нуждаем, подчерта Зеленски

Зеленски заяви, че САЩ упражняват натиск над Украйна за провеждането на избори - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски каза днес, че е обсъдил планове за възстановяването на Украйна с министъра на финансите на САЩ Скот Бесънт и други високопоставени представители на американското правителство, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Заедно със Зеленски в дискусиите е участвала и министър-председателя на Украйна Юлия Свириденко, а от американска страна са взели участие зетят на американския президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, и управителният директор на мултинационалната инвестиционна компания "Блекрок" Лари Финк.

"Принципите на икономическия документ са напълно ясни и ние сме напълно съгласни с американската страна", посочи Зеленски.

Украинският президент заяви по-късно днес, че е обсъдил с украинския парламент въпроси от правно и друго естество, свързани с възможността за произвеждането на избори и призова други страни, в това число САЩ, да не упражняват натиск по този въпрос.

"Ако нашите партньори, включително нашият ключов партньор във Вашингтон, говорят толкова много и толкова конкретно за изборите в Украйна при обявено военно положение, тогава трябва да дадем законни украински отговори на всеки въпрос и на всяко съмнение. Не е лесно, но натискът по този въпрос определено не е това, от което се нуждаем", подчерта Зеленски в своето вечерно видеообръщение.


Украйна
  • 1 Зеленски е пич

    10 2 Отговор
    А при нас двете Мазни и Угоени парчета, Тиката Борисов и Пеевски стъпкаха България.

    23:08 10.12.2025

  • 2 Изборите са

    16 1 Отговор
    Задължителни.зельо е нелегетимен

    23:08 10.12.2025

  • 3 Пич

    17 2 Отговор
    Колко е жалък !!! Ами така се управлява в демокрацията , наркоманино !!! Трябва да спечелиш избори !!! Невъзможно ли ти изглежда...???!!!

    23:08 10.12.2025

  • 4 Свършен си,

    12 3 Отговор
    зелен палячо, наигра се!

    23:09 10.12.2025

  • 5 Гориил

    12 0 Отговор
    САЩ няма да облекчат натиска и няма да вдигнат задушаващото.

    23:09 10.12.2025

  • 6 Папата

    11 1 Отговор
    Защо не ме послуша още тогава да развееш бялото знаме?Трудно ти увира тиквата!

    23:10 10.12.2025

  • 7 Мдаа!🤔

    13 2 Отговор
    Вече е късно за избори! Зануляване и безусловна капитулация, после военен трибунал за оцелелите нацисти!

    23:10 10.12.2025

  • 8 СЕЛЯНИН

    10 1 Отговор
    Медиите вече открито пишат, за наличието на доказателства, за присвоени повече от $ 1 милиард, лично от Зеленски .

    23:10 10.12.2025

  • 9 ?????

    13 1 Отговор
    Колко лошо.
    Карат ги да провеждат избори.

    23:10 10.12.2025

  • 10 Наигра ли се,

    8 1 Отговор
    смешник?Усещал ли вече тръпката, а?!

    23:11 10.12.2025

  • 11 Цвете

    7 4 Отговор
    НЕ САМО НАД УКРАЙНА, А И НАД ЕВРОПА.СКОРО ЩЕ СЕ УСЕТИ КАКВИ ГИ Е НАДРОБИЛ.ЖИВОТА Е НЕ САМО БИЗНЕС ,ЧОВЕК ТРЯБВА ДА ИМА И МОРАЛ.

    23:11 10.12.2025

  • 12 Уфф

    6 0 Отговор
    Наркомана се опитва да се измъкне

    23:11 10.12.2025

  • 13 Дернев

    10 0 Отговор
    Избори след сключването на мир, при условията на Русия. Иначе ще проточат изборите, ще я въоръжат и сэс стария президент ще продължи войната отново. Изборите са капан за Русия.

    23:13 10.12.2025

  • 14 Ами

    8 0 Отговор
    От сега може да се каже, че 2026 година ще е изборна.
    И не само в окраина :)

    23:24 10.12.2025

  • 15 кгб клопка

    1 3 Отговор
    Никой не бомбардира с дронове, а нашенци си ходят за гъби и пропускат гласуването. А при войната в украйна резултатите дали няма са едностранчиви и провалени с ниско участие за пореден коз на агресора?!

    23:28 10.12.2025

  • 16 Гоорил

    3 0 Отговор
    Но и рижия сутеньор най накрая разбра, че няма да вземе Нобел без да унищожи алкохолния хаганат и не предаде бункерното в Хага

    23:32 10.12.2025

  • 17 За размисъл

    3 1 Отговор
    Във военно време избори да правиш е сериозен въпрос. Но Зеленски се крие зад това. Властта е опиянение. От друга страна знае , че ще му бъде търсена отговорност. Иначе американците му дават начин да излезе чистичък.
    Губи , макар и бавно, малко по-малко територии. Народа му е уморен, но него не го еня. Алчност и страх. Също като европейските му съюзници ( управляващите).

    23:33 10.12.2025

  • 18 Последния украинец

    5 1 Отговор
    зеленски , прочети това: у м р и, куче краставо.

    23:33 10.12.2025

  • 19 риторично

    1 2 Отговор
    Как може да има мирни и свободни избори по време на сражения и евакуация в убежища от ракетни бомбардировки над цялата територия?

    23:34 10.12.2025

  • 20 Алеко

    1 0 Отговор
    Имаше време за преговори и то не един път! Даже Зелю указ подписа да не се водят преговори. Сега иска преговори, късно е! При толкова жертви дадени от Русия вече нищо не може да я прекърши дори е готова за трета световна. Областите които до момента е включила в състава си не подлежат на коментар. Ако тази безумщина продължи Укра ще загуби и излаз на Черно море. Никой и нищо няма да принуди Русия да върне Укра в предишните и граници. Пък и никой не се интересува. Целта на Запада е максимално да отслаби Русия дори с цената на последния укра. Щатите пък са доволни, продават оръжие и има кой да го плаща. Колкото повече оръжия продадат толкова по-слаба Европа ще има. Това е тяхната цел. Управляващите в ЕС лягат и стават с Русия. Превъоръжаване и страшки как Русия ще окупира Европа. Ако не са тези страшки ще лъсне тяхната некадърност и ще бъдат изметени. Трябват им кризи за да останат в управлението. Което е доходоносно вероятно!

    23:38 10.12.2025

  • 21 констатация

    0 0 Отговор
    Западът си има бизнесмени и икономика, но си няма адекватни политически лидери.

    23:38 10.12.2025

  • 22 Сатана Z

    0 0 Отговор
    "инвестиционна компания "Блекрок" Лари Финк"
    Зеленият нацист е пътник!

    23:39 10.12.2025

