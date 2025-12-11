Новини
Свят »
Дания »
Копенхаген вижда възможна заплаха от Вашингтон, съмнява се в ролята на САЩ като гарант за европейската сигурност

Копенхаген вижда възможна заплаха от Вашингтон, съмнява се в ролята на САЩ като гарант за европейската сигурност

11 Декември, 2025 05:09, обновена 11 Декември, 2025 05:17 911 7

  • дания-
  • сащ-
  • сигуронст-
  • разузнаване-
  • гренландия

Това става ясно от годишния доклад Датското военно разузнаване

Копенхаген вижда възможна заплаха от Вашингтон, съмнява се в ролята на САЩ като гарант за европейската сигурност - 1
Гренландия, Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Датското военно разузнаване постави под въпрос ролята на САЩ в осигуряването на европейската сигурност и идентифицира възможна заплаха от Вашингтон, сочи годишния доклад на службата.

„Съединените щати използват икономическа мощ, под формата на заплахи за високи тарифи, за да наложат волята си и вече не изключват използването на военна сила дори срещу съюзници. Има несигурност относно ролята на Съединените щати като гарант за европейската сигурност“, се казва в доклада.

Агенцията също така отбелязва нарастващата конкуренция в Арктика, особено поради интереса на Вашингтон към Гренландия. „Подобно внимание увеличава заплахата от шпионаж и опитите за по-нататъшно влияние върху всички части на Кралство Дания“, отбелязва разузнавателната агенция на страната.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно е заявявал, че Гренландия трябва да се присъедини към Съединените щати. Той заплаши да наложи високи търговски тарифи на Дания, ако не се откаже от острова. По време на първия си президентски мандат Тръмп предложи закупуването на Гренландия. Датските и гренландските власти отхвърлиха идеята. Проучване от януари обаче установи, че само 6% от населението подкрепя присъединяването към Съединените щати.

Гренландия е автономна територия на Дания. През 1951 г. Вашингтон и Копенхаген, в допълнение към задълженията си към НАТО, подписват Договора за отбрана на Гренландия. Съгласно него Съединените щати се ангажират да защитават острова от агресия. Там се намира американската космическа база Питуфик, която служи като система за предупреждение за ракетно нападение и наблюдава арктическата зона.


Дания
Поставете оценка:
Оценка 3 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кисинджър

    11 1 Отговор
    "Да си враг на САЩ е опасно, но да си приятел е фатално."

    Коментиран от #4

    05:27 11.12.2025

  • 2 Още новини от Украйна

    8 2 Отговор
    "........Договора за отбрана на Гренландия" - Ами щатите си изпълняват договора и защитават Гренландия от "Има нещо гнило в Дания".

    05:31 11.12.2025

  • 3 гръмовержецът

    9 2 Отговор
    НатОвцете вече и на сянката си нямат доверие , а тръгнали да борят руснаците .

    05:36 11.12.2025

  • 4 Европеец

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кисинджър":

    Не знам до колко е вярно това твърдение, но може би е по-вярно, казаното от един голям човек, ще има нещо гнило в Дания..... Просперитета на старата фригидна госпожа свърши-локомотива три години в рецесия, французите фалирали,и всичко това заради русофобията и отказа от руските енергийни суровини . ....

    05:51 11.12.2025

  • 5 Мисля

    3 2 Отговор
    че сащ станаха опасни и за самите тях.Тръмп не е нормален индивид.От него може да се очаква всичко.

    06:09 11.12.2025

  • 6 Хмм

    4 0 Отговор
    сетиха се войнолюбците от Прибалтика и Скандинавия, че със своите 5-10 млн. население, а Прибалтика с 1-2 млн., нищо не могат без САЩ

    06:17 11.12.2025

  • 7 Стефан

    1 0 Отговор
    И какво общо има Гренландия, която е част от Американския континент, макар да се води остров с далечна Дания, която е в Европа.

    06:34 11.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания