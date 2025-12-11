Копенхаген вижда възможна заплаха от Вашингтон, съмнява се в ролята на САЩ като гарант за европейската сигурност

Датското военно разузнаване постави под въпрос ролята на САЩ в осигуряването на европейската сигурност и идентифицира възможна заплаха от Вашингтон, сочи годишния доклад на службата.

„Съединените щати използват икономическа мощ, под формата на заплахи за високи тарифи, за да наложат волята си и вече не изключват използването на военна сила дори срещу съюзници. Има несигурност относно ролята на Съединените щати като гарант за европейската сигурност“, се казва в доклада.

Агенцията също така отбелязва нарастващата конкуренция в Арктика, особено поради интереса на Вашингтон към Гренландия. „Подобно внимание увеличава заплахата от шпионаж и опитите за по-нататъшно влияние върху всички части на Кралство Дания“, отбелязва разузнавателната агенция на страната.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно е заявявал, че Гренландия трябва да се присъедини към Съединените щати. Той заплаши да наложи високи търговски тарифи на Дания, ако не се откаже от острова. По време на първия си президентски мандат Тръмп предложи закупуването на Гренландия. Датските и гренландските власти отхвърлиха идеята. Проучване от януари обаче установи, че само 6% от населението подкрепя присъединяването към Съединените щати.

Гренландия е автономна територия на Дания. През 1951 г. Вашингтон и Копенхаген, в допълнение към задълженията си към НАТО, подписват Договора за отбрана на Гренландия. Съгласно него Съединените щати се ангажират да защитават острова от агресия. Там се намира американската космическа база Питуфик, която служи като система за предупреждение за ракетно нападение и наблюдава арктическата зона.