Съединените щати са представили на европейските страни предложения за завръщането на Русия в световната икономика и възстановяването на руските енергийни доставки за Западна Европа като част от уреждането на конфликта в Украйна.

Това съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на двои източници.

Според изданието, през последните седмици администрацията на американския президент Доналд Тръмп е представила на своите „европейски колеги“ поредица от документи, очертаващи визията ѝ за следвоенното „възстановяване на Украйна и завръщането на Русия в световната икономика“. Един документ описва план на САЩ за реинтеграцията на Русия, като предполага, че американските компании ще „инвестират в стратегически сектори, от редкоземни метали до арктически петролни сондажи“.

Вашингтон представи на Европа „планове американски финансови компании да използват приблизително 200 милиарда долара замразени руски активи за реализиране на проекти в Украйна“. Според The Wall Street Journal, тези активи се предлагат за използване „за нов мащабен център за данни“, захранван от Запорожката атомна електроцентрала.

По-рано Европейската комисия обяви плана си за експроприиране на всички замразени руски активи в Европа на стойност 210 милиарда евро по схема за „репарационен заем“, която да осигури финансиране за Украйна през 2026-2027 г. Тя също така призова западните страни извън ЕС да се присъединят към тази инициатива. На 9 декември председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви, че Брюксел почти е осигурил квалифицирано мнозинство от гласовете на държавите членки на ЕС за одобряване на експроприацията на руски активи на срещата на върха на 18 декември.

Руският президент Владимир Путин по-рано отбеляза, че конфискацията на руски активи, която се обсъжда в Европа, би била акт на кражба. Както заяви руският министър на правосъдието Константин Чуйченко пред ТАСС, на ръководството на страната вече са представени варианти за реагиране на евентуалното изземване на руски активи от западните страни. Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков подчерта, че Москва няма да остави подобни действия без отговор.